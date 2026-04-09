Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz WTT: András továbbjutott, Szántosi kiesett az első fordulóban

B. A. P.
2026.04.09. 12:23
András Csaba bejutott a legjobb 16 közé (Fotó: WTT)
Címkék
asztaliteisz Szántosi Dávid asztalitenisz WTT András Csaba
András Csaba továbbjutott, míg a selejtezőből főtáblára kerülő Szántosi Dávid kiesett férfi egyesben az asztalitenisz WTT-sorozat 30 ezer dollár összdíjazású, Feeder besorolású versenyén a törökországi Nevsehirben.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint az ötödikként rangsorolt András rendkívül könnyedén, mindössze 11 labdamenetet veszítve verte meg a szaúdi Abdulrahman al-Tahert. A magyar játékos ellenfele a nyolcaddöntőben a török Berk Öztoprak és a dél-koreai Kvon Hjuk párharcának győztese lesz. A kvalifikációban két győzelmet arató Szántosi viszont négy szettben alulmaradt a hatodik helyen kiemelt indiai Snehit Suravajjulával szemben.

Csütörtökön még egyszer asztalhoz áll András Csaba a horvát Ivor Bannal az oldalán férfi párosban.

 

ASZTALITENISZ
WTT Feeder Cappadocia, Nevsehir
Férfi egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
András Csaba (5.)–Abdulrahman al-Taher (szaúdi) 3:0 (2, 4, 5)
Szántosi Dávid–Snehit Suravajjula (indiai, 6.) 3:1 (3, 9, -13, 9)
Férfi páros, nyolcaddöntő
15.30: András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Kenan Kahraman, Gorkem Ocal (török)

 

asztaliteisz Szántosi Dávid asztalitenisz WTT András Csaba
Legfrissebb hírek

Asztalitenisz WTT: Szántosi Dávid főtáblára jutott a selejtezőből Törökországban

Egyéb egyéni
23 órája

András Csaba a top 100-ban a világranglistán

Egyéb egyéni
2026.03.24. 09:39

Asztalitenisz WTT: András Csaba 19 helyet javított a világranglistán

Egyéb egyéni
2026.03.17. 10:45

Asztalitenisz: András Csaba megnyerte a varasdi WTT-versenyt

Egyéb egyéni
2026.03.16. 19:45

Asztalitenisz: András Csaba döntőbe jutott a horvátországi WTT-versenyen

Egyéb egyéni
2026.03.16. 13:22

Asztalitenisz: András Csaba a döntőért játszik Varasdon

Egyéb egyéni
2026.03.15. 19:36

Asztalitenisz: két párosunk is negyeddöntős Varasdon

Egyéb egyéni
2026.03.14. 21:11

Asztalitenisz: András Csaba mindkét számban a negyeddöntőben búcsúzott

Egyéb egyéni
2026.03.10. 19:56
Ezek is érdekelhetik