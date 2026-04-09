Asztalitenisz WTT: András továbbjutott, Szántosi kiesett az első fordulóban

A nemzetközi szövetség honlapja szerint az ötödikként rangsorolt András rendkívül könnyedén, mindössze 11 labdamenetet veszítve verte meg a szaúdi Abdulrahman al-Tahert. A magyar játékos ellenfele a nyolcaddöntőben a török Berk Öztoprak és a dél-koreai Kvon Hjuk párharcának győztese lesz. A kvalifikációban két győzelmet arató Szántosi viszont négy szettben alulmaradt a hatodik helyen kiemelt indiai Snehit Suravajjulával szemben.

Csütörtökön még egyszer asztalhoz áll András Csaba a horvát Ivor Bannal az oldalán férfi párosban.

ASZTALITENISZ

WTT Feeder Cappadocia, Nevsehir

Férfi egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

András Csaba (5.)–Abdulrahman al-Taher (szaúdi) 3:0 (2, 4, 5)

Szántosi Dávid–Snehit Suravajjula (indiai, 6.) 3:1 (3, 9, -13, 9)

Férfi páros, nyolcaddöntő

15.30: András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Kenan Kahraman, Gorkem Ocal (török)