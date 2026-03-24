Sallaiék és Vargáék vezetik a bajnokságot, de a lengyel és az osztrák aranycsatának is lehet magyar résztvevője

PÓR KÁROLY
2026.03.24. 13:46
null
Sallai Roland ebben az idényben 22 bajnokin egy gólt szerzett és négy gólpasszt adott a Galatasarayban, és egymás után másodszor lehet bajnok a csapattal (Fotó: AFP)
A márciusi válogatott szünet után az európai futballidény ráfordul majd a tavaszi hajrára. Szétnéztünk a magyar játékosokat foglalkoztató, első és másodosztályú klubok háza táján, kik azok a légiósaink, akikre még nagy harc vár, a bajnoki cím, a dobogós helyek vagy akár a bennmaradás szempontjából.

 

Ábécésorrendben haladva kezdjünk Angliával. A Premier League-ben a Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik triót foglalkoztató Liverpool a BL-indulást érő helyekért van harcban. Hét fordulóval az idény vége előtt az 5. helyen áll (alapvetően a 4. helyezett még biztosan BL-induló, de a koefficienspontoknak köszönhetően Angliából minden valószínűség szerint az 5. helyezett is indulhat a BL-ben), öt pont a hátránya a 4. Aston Villával, hat a harmadik Manchester Uniteddal szemben, de csak eggyel előzi meg  a 6. Chelsea-t és kettővel a 7-8. Brentford, Everton duót. A Liverpool az említett riválisai mindegyikével játszik még a hátralévő fordulókban, és közben a Bajnokok Ligájában vár rá a PSG elleni negyeddöntő, az angol FA-kupában pedig a Manchester Cityvel találkozik majd, ugyancsak a legjobb nyolc között. Tóth Alex csapata, a Bournemouth kupában már nem érdekelt, a bajnokságban pedig a 13. helyen áll, a 3. helytől ugyanúgy 13 pont választja el, mint a 18., kieső helytől.   

Az angol másodosztályban, a Championshipben Tóth Balázs csapata, a 19. Blackburn és a Callum Stylest soraiban tudó, 20. West Bromwich is a bennmaradásért küzd (a két gárda éppen két hét múlva küzd meg egymással Blackburnben), mindkettőnek 43 pontja van, míg a sérült Kosznovszky Márk klubjának, a 21. Portsmouthnak 40, a jelenleg kieső, 22. helyen lévő Leicesternek, a PL (!) tíz évvel ezelőtti bajnokának pedig 39.

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United311510656–43+13 55 
4. Aston Villa31166942–37+5 54 
5. Liverpool311471050–42+8 49 
6. Chelsea31139953–38+15 48 
7. Brentford311371146–42+4 46 
8. Everton311371137–35+2 46 
9. Fulham311351343–44–1 44 
10. Brighton & Hove Albion3111101041–37+4 43 
11. Sunderland3111101032–36–4 43 
12. Newcastle311261344–45–1 42 
13. Bournemouth31915746–48–2 42 
14. Crystal Palace301091133–35–2 39 
15. Leeds United317121237–48–11 33 
16. Nottingham Forest31881531–43–12 32 
17. Tottenham31791540–50–10 30 
18. West Ham31781636–57–21 29 
19. Burnley31481933–61–28 20 
20. Wolverhampton31382024–54–30 17 

Ausztriában akár még magyaros csata is jöhetne a bajnok címért a felsőházi rájátszásban Bolla Bendegúz (Rapid Wien) és Redzic Damir (Red Bull Salzburg) csapata között, csakhogy a Rapid a legutóbbi három mérkőzését megnyerte, és ebből kétszer a Salzburg ellen győzött. Tehát a jelenlegi forma alapján a rájátszásban csak 4. helyen álló, négy meccse nyeretlen Salzburg bajnoki címe kevésbé valószínű. A vasárnap két gólt szerző Bolla viszont bízhat abban, hogy a hátralévő nyolc körben a most 2. helyen álló Rapid meg tudja még előzni a jelenleg egypontos előnnyel vezető, címvédő Sturm Grazot, amelyet éppen a következő fordulóban, április 5-én látnak vendégül a bécsiek. 

A belga másodosztályban Dénes Vilmos együttese, a 3., osztályozós helyen álló Kortrijk csak két pontra van az egyből feljutó, 2. Beerschottól (a 79 ponttal vezető Beveren már feljutónak tekinthető), viszont Vancsa Zalánék a Lommellel a 4. helyről már csak a rájátszásban bízhatnak, tíz pont a hátrányuk a Beerschothoz képest. Az alapszakaszból három forduló van hátra. Csehországban Baráth Péter csapata (Sigma Olomouc) várhatóan bejut a felsőházi rájátszásba, ám a dobogótól távol van (nyolc ponttal marad el a Viktoria Plzentől).

Franciaországban, a Ligue 1-ben az előző két idényhez hasonlóan most is a bennmaradásért küzd a sorozatban öt bajnokin nyeretlen Le Havre a magyar válogatott Loic Negóval a soraiban (a 35 éves védő 24 bajnokin játszott eddig az idényben). A legutóbbi két évadban egyaránt a 15. helyen maradt bent a csapat, most a 14., de ugyanannyi pontja van, mint  a 15. Nice-nek, viszont az osztályozó, 16. helyen álló Auxerre-t öt ponttal megelőzik. 

A LIGUE 1 ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Paris SG26193458–22+36 60 
2. Lens27192654–24+30 59 
3. Marseille27154851–34+17 49 
4. Lyon27145840–29+11 47 
5. Lille27145842–34+8 47 
6. Monaco27144947–38+9 46 
7. Rennes27128743–37+6 44 
8. Strasbourg27117943–33+10 40 
9. Toulouse271071038–32+6 37 
10. Lorient27910837–41–4 37 
11. Brest271061134–39–5 36 
12. Angers27951324–37–13 32 
13. Paris FC277101031–40–9 31 
14. Le Havre27691222–35–13 27 
15. Nice27761432–51–19 27 
16. Auxerre27571522–36–14 22 
17. Nantes26451724–45–21 17 
18. Metz27351925–60–35 14 

Görögországban 2023 után nyerne ismét bajnokságot a 13-szoros aranyérmes, jelenleg 60 ponttal élen álló AEK Athén. Varga Barnabás alakulata, a csatár ötödik bajnoki góljának is köszönhetően, 3–0-ra nyert a múlt héten, és kettő-, illetve hárompontos előnybe került riválisaival, a legutóbb csak ikszelő Olympiakosszal (58 pont) és a Volosztól vereséget szenvedő PAOK-kal (57) szemben az alapszakasz végén. A bajnoki címről döntő rájátszásban az 1–4. helyezett vesz részt – említettek mellett még a Panathinaikosz (49 pont). Mindegyik csapat kétszer játszik a másikkal, az alapszakaszban szerzett pontokat viszik tovább. Az AEK a Konferencialigában is versenyben van, a spanyol Rayo Vallecanóval mérkőzik majd meg a negyeddöntőben.

Lengyelországban a bajnoki csatározásban és a bennmaradásért folyó harcban is érintett lehet magyar játékos. A télen igazolt és az Ekstraklasában eddig egy gólt szerző Szabó Levente csapata, a Zaglebie Lubin annak ellenére a 2. helyen áll 26 forduló után, hogy az előző két meccsét elveszítette, a hárompontos előnnyel vezető Lech Poznantól otthon kapott ki 1–0-ra. Az alsóházban a sérült Molnár Rajmundot és a télen Szalai Attilát is szerződtető Pogon Szczecin szurkolóinak még izgulniuk kell a bennmaradásét, hiszen csak négy ponttal előzik meg a 13. helyen a jelenleg kieső, 16. Arka Gdyniát.

Németországban Willi Orbán és a térdsérülés miatt az elmúlt hetekben hiányzó Gulácsi Péter gárdája, az RB Leipzig a dobogóért csatázik – jelenleg 4., három pontra van a  Stuttgarttól –, míg Schäfer András együttese, az Union Berlin a 9. a középmezőnyben. Dárdai Bence klubja, a Wolfsburg csak a 17. és öt pontra van a már bennmaradást érő 15. helytől, viszont Dárdai ebben az idényben csupán egy bajnokin játszott és jelenleg nem is bevethető sérülés miatt.

A NÉMET BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München27224197–25+72 70 
2. Borussia Dortmund27187258–28+30 61 
3. Stuttgart27165656–36+20 53 
4. RB Leipzig27155753–35+18 50 
5. Hoffenheim27155754–39+15 50 
6. Bayer Leverkusen27137752–36+16 46 
7. Eintracht Frankfurt27108950–51–1 38 
8. Freiburg271071039–44–5 37 
9. Union Berlin27871231–46–15 31 
10. Augsburg27941433–50–17 31 
11. Mainz27791133–42–9 30 
12. Hamburg27791131–40–9 30 
13. Mönchengladbach27781233–46–13 29 
14. Werder Bremen27771330–47–17 28 
15. 1. FC Köln27681338–47–9 26 
16. St. Pauli27661524–44–20 24 
17. Wolfsburg27561635–57–22 21 
18. Heidenheim27361827–61–34 15 

A húszcsapatos olasz másodosztályban a Spezia az előző idényben még a feljutásért harcolt, most viszont a kiesést jelentő 18. helyen áll a bajnoki idényben eddig 21 meccsen szerepelt Nagy Ádám együttese, egy pont a hátrányuk a 17., osztályozós helyen található Barihoz képest, 32 fordulót követően.

A portugál Primeira Ligában Nikitscher Tamás a tavaszi szezonra alapemberré vált a Rio Avéban (idén mindegyik bajnokin játszott, a legutóbbi három meccsen végig), amely a 10. helyen áll, nyolc pontra az osztályozótól, illetve 16-ra a 4., Konferencialiga-induló Bragától. 

A román Superligában a kilenc volt NB I-es magyar játékost –Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence foglalkoztató Csíkszereda jelenleg a 12., négy ponttal előzi meg a jelen állás szerint osztályozóra kényszerülő Petrolult. A román másodosztály felsőházi rájátszásában pedig Sigér Dávid csapata, a Sepsi a 3. Voluntari-ral szemben ötpontos előnnyel a feljutást érő 2. helyen áll. Tehát jelen állás szerint ősszel két székelyföldi együttes is tagja lehet a Superligának.  

Skóciában, a 7. Dundee United kapcsán, melyben Keresztes Krisztián szerepel, azt mondhatjuk, mint Nikitscher, illetve a Rio Ave esetében, hogy a dobogó is távoli, de a kieséstől sem kell tartaniuk. A spanyol másodosztályban pedig a válogatott keretbe először meghívott kapus, Yaakobishvili Áron csapata, az Andorra áll a 15. helyen, de úgy, hogy kilenc pontra van a kiesőktől és 11-re a feljutásért rendezendő osztályozótól. 

 Svájcban a 2. helyen álló St. Gallennél az első csapatban már egyáltalán nem számolnak Csoboth Kevinnel, ellenben Szerbiában a télen az angol Plymouthtól igazolt és a válogatottba is meghívott Szűcs Kornél az előző három mérkőzést már végigjátszotta a Vojvodinában, mindhármat meg is nyerték (köztük a Partizan Beograd elleni rangadót 3–0-ra), és feljöttek a 2. helyre a tabellán. Az alapszakaszból még két kör van hátra, utána jön a rájátszás hét fordulóval, amelybe továbbviszik a pontjaikat a csapatok, így a 11 pontos előnnyel vezető Crvena zvezdát már aligha tudja utolérni a Vojvodina, de a 2. hely megtartása is nagy eredmény lenne az újvidéki klub számára. Az alsóházi rájátszásban két magyar játékos lehet érdekelt. Mezei Szabolcs csapata, a 12. Topolya azért küzdhet a rájátszásban, hogy elkerülje a 13–14. helyet, melyek a bennmaradást célzó osztályozóra köteleznék a gárdát (a másodosztály 3. és 4. helyezettje ellen). A 16-szoros magyar válogatott szélső, Holender Filip csapata, a szabadkai Szpartak pedig jelenleg 21 ponttal a 15., tehát kiesést jelentő helyen áll,  hét pont választja el a 14. Mladoszttól.

A szlovák Niké Ligában már elkezdődött a rájátszás. A felsőházban 46 ponttal 2. helyen álló zsolnaiaknál Szánthó Regő a rájátszásban eddig együttese mindegyik meccsén pályára lépett, csakúgy, mint a szintén 46 ponttal 3. DAC-ban Tuboly Máté. A dunaszerdahelyiek viszont egy meccsel kevesebbet játszottak, ezért is lesz kiemelten fontos a következő körben a DAC–Slovan rangadó, a pozsonyiak előnye jelenleg hat pont a tabella élén. A DAC még nyolc meccsen szerepel ebben a bajnokságban. Az alsóházi rájátszásban Kovács Mátyás alakulata, a Kassa a Konferencialiga-indulást célzó osztályozóra feljogosító 7. helyen áll (31 ponttal), míg Szűcs Patrikék a Komárommal négy ponttal előzik meg a sereghajtó Tatran Presovot (Eperjes).

A szlovén másodosztályban az NK Nafta négy magyar játékossal – Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin – a soraiban, a magyar vezetőedző, Bozsik József irányításával a 2., osztályozós helyen áll, de csak egy ponttal van lemaradva a vezető Grosupljétől, mellyel az utolsó előtti fordulóban, május 17-n találkozik, könnyen lehet, hogy az a mérkőzés dönt majd a bajnoki címről és az automatikus feljutásról.

Görögország mellett Törökország kapcsán mondhatjuk még el, hogy a bajnokságot egy olyan egylet vezeti, melyben magyar válogatott labdarúgót is találunk, jelesül a Galatasaray, melyben továbbra is kulcsembernek számít Sallai Roland. A címvédő, de a Bajnokok Ligájából múlt héten kiesett Galata előnye négy pont a 2. Fenerrel szemben, amely ráadásul egy meccsel többet játszott. A két isztambuli sztárklub április 26-án, a Galatasaray stadionjában találkozik újra ebben a bajnoki idényben. A Török Kupában is versenyben van még mindkét klub, de nem egy ágon vannak; a negyeddöntőnél tart a sorozat. Törökországban további két légiósunk szerepel: Balogh Botond a Kocaelisporral (8. a csapat, 33 ponttal), Mocsi Attila a Rizesporral (11., 30 pont) tanyázik a középmezőnyben.

 

