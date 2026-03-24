Sallaiék és Vargáék vezetik a bajnokságot, de a lengyel és az osztrák aranycsatának is lehet magyar résztvevője

A válogatott meccsek miatti szünetet kihasználva érdemes szétnézni légiósaink körében, ki milyen helyzetben várhatja csapatával a tavaszi bajnoki hajrát (azokra fókuszálunk, akik az első keret tagjai).

Ábécésorrendben haladva kezdjünk Angliával. A Premier League-ben a Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik triót foglalkoztató Liverpool a BL-indulást érő helyekért van harcban. Hét fordulóval az idény vége előtt az 5. helyen áll (alapvetően a 4. helyezett még biztosan BL-induló, de a koefficienspontoknak köszönhetően Angliából minden valószínűség szerint az 5. helyezett is indulhat a BL-ben), öt pont a hátránya a 4. Aston Villával, hat a harmadik Manchester Uniteddal szemben, de csak eggyel előzi meg a 6. Chelsea-t és kettővel a 7-8. Brentford, Everton duót. A Liverpool az említett riválisai mindegyikével játszik még a hátralévő fordulókban, és közben a Bajnokok Ligájában vár rá a PSG elleni negyeddöntő, az angol FA-kupában pedig a Manchester Cityvel találkozik majd, ugyancsak a legjobb nyolc között. Tóth Alex csapata, a Bournemouth kupában már nem érdekelt, a bajnokságban pedig a 13. helyen áll, a 3. helytől ugyanúgy 13 pont választja el, mint a 18., kieső helytől.

Az angol másodosztályban, a Championshipben Tóth Balázs csapata, a 19. Blackburn és a Callum Stylest soraiban tudó, 20. West Bromwich is a bennmaradásért küzd (a két gárda éppen két hét múlva küzd meg egymással Blackburnben), mindkettőnek 43 pontja van, míg a sérült Kosznovszky Márk klubjának, a 21. Portsmouthnak 40, a jelenleg kieső, 22. helyen lévő Leicesternek, a PL (!) tíz évvel ezelőtti bajnokának pedig 39.

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Arsenal 31 21 7 3 61–22 +39 70 2. Manchester City 30 18 7 5 60–28 +32 61 3. Manchester United 31 15 10 6 56–43 +13 55 4. Aston Villa 31 16 6 9 42–37 +5 54 5. Liverpool 31 14 7 10 50–42 +8 49 6. Chelsea 31 13 9 9 53–38 +15 48 7. Brentford 31 13 7 11 46–42 +4 46 8. Everton 31 13 7 11 37–35 +2 46 9. Fulham 31 13 5 13 43–44 –1 44 10. Brighton & Hove Albion 31 11 10 10 41–37 +4 43 11. Sunderland 31 11 10 10 32–36 –4 43 12. Newcastle 31 12 6 13 44–45 –1 42 13. Bournemouth 31 9 15 7 46–48 –2 42 14. Crystal Palace 30 10 9 11 33–35 –2 39 15. Leeds United 31 7 12 12 37–48 –11 33 16. Nottingham Forest 31 8 8 15 31–43 –12 32 17. Tottenham 31 7 9 15 40–50 –10 30 18. West Ham 31 7 8 16 36–57 –21 29 19. Burnley 31 4 8 19 33–61 –28 20 20. Wolverhampton 31 3 8 20 24–54 –30 17

Ausztriában akár még magyaros csata is jöhetne a bajnok címért a felsőházi rájátszásban Bolla Bendegúz (Rapid Wien) és Redzic Damir (Red Bull Salzburg) csapata között, csakhogy a Rapid a legutóbbi három mérkőzését megnyerte, és ebből kétszer a Salzburg ellen győzött. Tehát a jelenlegi forma alapján a rájátszásban csak 4. helyen álló, négy meccse nyeretlen Salzburg bajnoki címe kevésbé valószínű. A vasárnap két gólt szerző Bolla viszont bízhat abban, hogy a hátralévő nyolc körben a most 2. helyen álló Rapid meg tudja még előzni a jelenleg egypontos előnnyel vezető, címvédő Sturm Grazot, amelyet éppen a következő fordulóban, április 5-én látnak vendégül a bécsiek.

A belga másodosztályban Dénes Vilmos együttese, a 3., osztályozós helyen álló Kortrijk csak két pontra van az egyből feljutó, 2. Beerschottól (a 79 ponttal vezető Beveren már feljutónak tekinthető), viszont Vancsa Zalánék a Lommellel a 4. helyről már csak a rájátszásban bízhatnak, tíz pont a hátrányuk a Beerschothoz képest. Az alapszakaszból három forduló van hátra. Csehországban Baráth Péter csapata (Sigma Olomouc) várhatóan bejut a felsőházi rájátszásba, ám a dobogótól távol van (nyolc ponttal marad el a Viktoria Plzentől).

Franciaországban, a Ligue 1-ben az előző két idényhez hasonlóan most is a bennmaradásért küzd a sorozatban öt bajnokin nyeretlen Le Havre a magyar válogatott Loic Negóval a soraiban (a 35 éves védő 24 bajnokin játszott eddig az idényben). A legutóbbi két évadban egyaránt a 15. helyen maradt bent a csapat, most a 14., de ugyanannyi pontja van, mint a 15. Nice-nek, viszont az osztályozó, 16. helyen álló Auxerre-t öt ponttal megelőzik.

A LIGUE 1 ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Paris SG 26 19 3 4 58–22 +36 60 2. Lens 27 19 2 6 54–24 +30 59 3. Marseille 27 15 4 8 51–34 +17 49 4. Lyon 27 14 5 8 40–29 +11 47 5. Lille 27 14 5 8 42–34 +8 47 6. Monaco 27 14 4 9 47–38 +9 46 7. Rennes 27 12 8 7 43–37 +6 44 8. Strasbourg 27 11 7 9 43–33 +10 40 9. Toulouse 27 10 7 10 38–32 +6 37 10. Lorient 27 9 10 8 37–41 –4 37 11. Brest 27 10 6 11 34–39 –5 36 12. Angers 27 9 5 13 24–37 –13 32 13. Paris FC 27 7 10 10 31–40 –9 31 14. Le Havre 27 6 9 12 22–35 –13 27 15. Nice 27 7 6 14 32–51 –19 27 16. Auxerre 27 5 7 15 22–36 –14 22 17. Nantes 26 4 5 17 24–45 –21 17 18. Metz 27 3 5 19 25–60 –35 14

Görögországban 2023 után nyerne ismét bajnokságot a 13-szoros aranyérmes, jelenleg 60 ponttal élen álló AEK Athén. Varga Barnabás alakulata, a csatár ötödik bajnoki góljának is köszönhetően, 3–0-ra nyert a múlt héten, és kettő-, illetve hárompontos előnybe került riválisaival, a legutóbb csak ikszelő Olympiakosszal (58 pont) és a Volosztól vereséget szenvedő PAOK-kal (57) szemben az alapszakasz végén. A bajnoki címről döntő rájátszásban az 1–4. helyezett vesz részt – említettek mellett még a Panathinaikosz (49 pont). Mindegyik csapat kétszer játszik a másikkal, az alapszakaszban szerzett pontokat viszik tovább. Az AEK a Konferencialigában is versenyben van, a spanyol Rayo Vallecanóval mérkőzik majd meg a negyeddöntőben.

Lengyelországban a bajnoki csatározásban és a bennmaradásért folyó harcban is érintett lehet magyar játékos. A télen igazolt és az Ekstraklasában eddig egy gólt szerző Szabó Levente csapata, a Zaglebie Lubin annak ellenére a 2. helyen áll 26 forduló után, hogy az előző két meccsét elveszítette, a hárompontos előnnyel vezető Lech Poznantól otthon kapott ki 1–0-ra. Az alsóházban a sérült Molnár Rajmundot és a télen Szalai Attilát is szerződtető Pogon Szczecin szurkolóinak még izgulniuk kell a bennmaradásét, hiszen csak négy ponttal előzik meg a 13. helyen a jelenleg kieső, 16. Arka Gdyniát.

Németországban Willi Orbán és a térdsérülés miatt az elmúlt hetekben hiányzó Gulácsi Péter gárdája, az RB Leipzig a dobogóért csatázik – jelenleg 4., három pontra van a Stuttgarttól –, míg Schäfer András együttese, az Union Berlin a 9. a középmezőnyben. Dárdai Bence klubja, a Wolfsburg csak a 17. és öt pontra van a már bennmaradást érő 15. helytől, viszont Dárdai ebben az idényben csupán egy bajnokin játszott és jelenleg nem is bevethető sérülés miatt.

A NÉMET BUNDESLIGA ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Bayern München 27 22 4 1 97–25 +72 70 2. Borussia Dortmund 27 18 7 2 58–28 +30 61 3. Stuttgart 27 16 5 6 56–36 +20 53 4. RB Leipzig 27 15 5 7 53–35 +18 50 5. Hoffenheim 27 15 5 7 54–39 +15 50 6. Bayer Leverkusen 27 13 7 7 52–36 +16 46 7. Eintracht Frankfurt 27 10 8 9 50–51 –1 38 8. Freiburg 27 10 7 10 39–44 –5 37 9. Union Berlin 27 8 7 12 31–46 –15 31 10. Augsburg 27 9 4 14 33–50 –17 31 11. Mainz 27 7 9 11 33–42 –9 30 12. Hamburg 27 7 9 11 31–40 –9 30 13. Mönchengladbach 27 7 8 12 33–46 –13 29 14. Werder Bremen 27 7 7 13 30–47 –17 28 15. 1. FC Köln 27 6 8 13 38–47 –9 26 16. St. Pauli 27 6 6 15 24–44 –20 24 17. Wolfsburg 27 5 6 16 35–57 –22 21 18. Heidenheim 27 3 6 18 27–61 –34 15

A húszcsapatos olasz másodosztályban a Spezia az előző idényben még a feljutásért harcolt, most viszont a kiesést jelentő 18. helyen áll a bajnoki idényben eddig 21 meccsen szerepelt Nagy Ádám együttese, egy pont a hátrányuk a 17., osztályozós helyen található Barihoz képest, 32 fordulót követően.

A portugál Primeira Ligában Nikitscher Tamás a tavaszi szezonra alapemberré vált a Rio Avéban (idén mindegyik bajnokin játszott, a legutóbbi három meccsen végig), amely a 10. helyen áll, nyolc pontra az osztályozótól, illetve 16-ra a 4., Konferencialiga-induló Bragától.

A román Superligában a kilenc volt NB I-es magyar játékost –Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence – foglalkoztató Csíkszereda jelenleg a 12., négy ponttal előzi meg a jelen állás szerint osztályozóra kényszerülő Petrolult. A román másodosztály felsőházi rájátszásában pedig Sigér Dávid csapata, a Sepsi a 3. Voluntari-ral szemben ötpontos előnnyel a feljutást érő 2. helyen áll. Tehát jelen állás szerint ősszel két székelyföldi együttes is tagja lehet a Superligának.

Skóciában, a 7. Dundee United kapcsán, melyben Keresztes Krisztián szerepel, azt mondhatjuk, mint Nikitscher, illetve a Rio Ave esetében, hogy a dobogó is távoli, de a kieséstől sem kell tartaniuk. A spanyol másodosztályban pedig a válogatott keretbe először meghívott kapus, Yaakobishvili Áron csapata, az Andorra áll a 15. helyen, de úgy, hogy kilenc pontra van a kiesőktől és 11-re a feljutásért rendezendő osztályozótól.

Svájcban a 2. helyen álló St. Gallennél az első csapatban már egyáltalán nem számolnak Csoboth Kevinnel, ellenben Szerbiában a télen az angol Plymouthtól igazolt és a válogatottba is meghívott Szűcs Kornél az előző három mérkőzést már végigjátszotta a Vojvodinában, mindhármat meg is nyerték (köztük a Partizan Beograd elleni rangadót 3–0-ra), és feljöttek a 2. helyre a tabellán. Az alapszakaszból még két kör van hátra, utána jön a rájátszás hét fordulóval, amelybe továbbviszik a pontjaikat a csapatok, így a 11 pontos előnnyel vezető Crvena zvezdát már aligha tudja utolérni a Vojvodina, de a 2. hely megtartása is nagy eredmény lenne az újvidéki klub számára. Az alsóházi rájátszásban két magyar játékos lehet érdekelt. Mezei Szabolcs csapata, a 12. Topolya azért küzdhet a rájátszásban, hogy elkerülje a 13–14. helyet, melyek a bennmaradást célzó osztályozóra köteleznék a gárdát (a másodosztály 3. és 4. helyezettje ellen). A 16-szoros magyar válogatott szélső, Holender Filip csapata, a szabadkai Szpartak pedig jelenleg 21 ponttal a 15., tehát kiesést jelentő helyen áll, hét pont választja el a 14. Mladoszttól.

A szlovák Niké Ligában már elkezdődött a rájátszás. A felsőházban 46 ponttal 2. helyen álló zsolnaiaknál Szánthó Regő a rájátszásban eddig együttese mindegyik meccsén pályára lépett, csakúgy, mint a szintén 46 ponttal 3. DAC-ban Tuboly Máté. A dunaszerdahelyiek viszont egy meccsel kevesebbet játszottak, ezért is lesz kiemelten fontos a következő körben a DAC–Slovan rangadó, a pozsonyiak előnye jelenleg hat pont a tabella élén. A DAC még nyolc meccsen szerepel ebben a bajnokságban. Az alsóházi rájátszásban Kovács Mátyás alakulata, a Kassa a Konferencialiga-indulást célzó osztályozóra feljogosító 7. helyen áll (31 ponttal), míg Szűcs Patrikék a Komárommal négy ponttal előzik meg a sereghajtó Tatran Presovot (Eperjes).

A szlovén másodosztályban az NK Nafta négy magyar játékossal – Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin – a soraiban, a magyar vezetőedző, Bozsik József irányításával a 2., osztályozós helyen áll, de csak egy ponttal van lemaradva a vezető Grosupljétől, mellyel az utolsó előtti fordulóban, május 17-n találkozik, könnyen lehet, hogy az a mérkőzés dönt majd a bajnoki címről és az automatikus feljutásról.

Görögország mellett Törökország kapcsán mondhatjuk még el, hogy a bajnokságot egy olyan egylet vezeti, melyben magyar válogatott labdarúgót is találunk, jelesül a Galatasaray, melyben továbbra is kulcsembernek számít Sallai Roland. A címvédő, de a Bajnokok Ligájából múlt héten kiesett Galata előnye négy pont a 2. Fenerrel szemben, amely ráadásul egy meccsel többet játszott. A két isztambuli sztárklub április 26-án, a Galatasaray stadionjában találkozik újra ebben a bajnoki idényben. A Török Kupában is versenyben van még mindkét klub, de nem egy ágon vannak; a negyeddöntőnél tart a sorozat. Törökországban további két légiósunk szerepel: Balogh Botond a Kocaelisporral (8. a csapat, 33 ponttal), Mocsi Attila a Rizesporral (11., 30 pont) tanyázik a középmezőnyben.