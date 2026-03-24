Sallaiék és Vargáék vezetik a bajnokságot, de a lengyel és az osztrák aranycsatának is lehet magyar résztvevője
A válogatott meccsek miatti szünetet kihasználva érdemes szétnézni légiósaink körében, ki milyen helyzetben várhatja csapatával a tavaszi bajnoki hajrát (azokra fókuszálunk, akik az első keret tagjai).
Ábécésorrendben haladva kezdjünk Angliával. A Premier League-ben a Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik triót foglalkoztató Liverpool a BL-indulást érő helyekért van harcban. Hét fordulóval az idény vége előtt az 5. helyen áll (alapvetően a 4. helyezett még biztosan BL-induló, de a koefficienspontoknak köszönhetően Angliából minden valószínűség szerint az 5. helyezett is indulhat a BL-ben), öt pont a hátránya a 4. Aston Villával, hat a harmadik Manchester Uniteddal szemben, de csak eggyel előzi meg a 6. Chelsea-t és kettővel a 7-8. Brentford, Everton duót. A Liverpool az említett riválisai mindegyikével játszik még a hátralévő fordulókban, és közben a Bajnokok Ligájában vár rá a PSG elleni negyeddöntő, az angol FA-kupában pedig a Manchester Cityvel találkozik majd, ugyancsak a legjobb nyolc között. Tóth Alex csapata, a Bournemouth kupában már nem érdekelt, a bajnokságban pedig a 13. helyen áll, a 3. helytől ugyanúgy 13 pont választja el, mint a 18., kieső helytől.
Az angol másodosztályban, a Championshipben Tóth Balázs csapata, a 19. Blackburn és a Callum Stylest soraiban tudó, 20. West Bromwich is a bennmaradásért küzd (a két gárda éppen két hét múlva küzd meg egymással Blackburnben), mindkettőnek 43 pontja van, míg a sérült Kosznovszky Márk klubjának, a 21. Portsmouthnak 40, a jelenleg kieső, 22. helyen lévő Leicesternek, a PL (!) tíz évvel ezelőtti bajnokának pedig 39.
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|31
|15
|10
|6
|56–43
|+13
|55
|4. Aston Villa
|31
|16
|6
|9
|42–37
|+5
|54
|5. Liverpool
|31
|14
|7
|10
|50–42
|+8
|49
|6. Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53–38
|+15
|48
|7. Brentford
|31
|13
|7
|11
|46–42
|+4
|46
|8. Everton
|31
|13
|7
|11
|37–35
|+2
|46
|9. Fulham
|31
|13
|5
|13
|43–44
|–1
|44
|10. Brighton & Hove Albion
|31
|11
|10
|10
|41–37
|+4
|43
|11. Sunderland
|31
|11
|10
|10
|32–36
|–4
|43
|12. Newcastle
|31
|12
|6
|13
|44–45
|–1
|42
|13. Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46–48
|–2
|42
|14. Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33–35
|–2
|39
|15. Leeds United
|31
|7
|12
|12
|37–48
|–11
|33
|16. Nottingham Forest
|31
|8
|8
|15
|31–43
|–12
|32
|17. Tottenham
|31
|7
|9
|15
|40–50
|–10
|30
|18. West Ham
|31
|7
|8
|16
|36–57
|–21
|29
|19. Burnley
|31
|4
|8
|19
|33–61
|–28
|20
|20. Wolverhampton
|31
|3
|8
|20
|24–54
|–30
|17
Ausztriában akár még magyaros csata is jöhetne a bajnok címért a felsőházi rájátszásban Bolla Bendegúz (Rapid Wien) és Redzic Damir (Red Bull Salzburg) csapata között, csakhogy a Rapid a legutóbbi három mérkőzését megnyerte, és ebből kétszer a Salzburg ellen győzött. Tehát a jelenlegi forma alapján a rájátszásban csak 4. helyen álló, négy meccse nyeretlen Salzburg bajnoki címe kevésbé valószínű. A vasárnap két gólt szerző Bolla viszont bízhat abban, hogy a hátralévő nyolc körben a most 2. helyen álló Rapid meg tudja még előzni a jelenleg egypontos előnnyel vezető, címvédő Sturm Grazot, amelyet éppen a következő fordulóban, április 5-én látnak vendégül a bécsiek.
A belga másodosztályban Dénes Vilmos együttese, a 3., osztályozós helyen álló Kortrijk csak két pontra van az egyből feljutó, 2. Beerschottól (a 79 ponttal vezető Beveren már feljutónak tekinthető), viszont Vancsa Zalánék a Lommellel a 4. helyről már csak a rájátszásban bízhatnak, tíz pont a hátrányuk a Beerschothoz képest. Az alapszakaszból három forduló van hátra. Csehországban Baráth Péter csapata (Sigma Olomouc) várhatóan bejut a felsőházi rájátszásba, ám a dobogótól távol van (nyolc ponttal marad el a Viktoria Plzentől).
Franciaországban, a Ligue 1-ben az előző két idényhez hasonlóan most is a bennmaradásért küzd a sorozatban öt bajnokin nyeretlen Le Havre a magyar válogatott Loic Negóval a soraiban (a 35 éves védő 24 bajnokin játszott eddig az idényben). A legutóbbi két évadban egyaránt a 15. helyen maradt bent a csapat, most a 14., de ugyanannyi pontja van, mint a 15. Nice-nek, viszont az osztályozó, 16. helyen álló Auxerre-t öt ponttal megelőzik.
|A LIGUE 1 ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|26
|19
|3
|4
|58–22
|+36
|60
|2. Lens
|27
|19
|2
|6
|54–24
|+30
|59
|3. Marseille
|27
|15
|4
|8
|51–34
|+17
|49
|4. Lyon
|27
|14
|5
|8
|40–29
|+11
|47
|5. Lille
|27
|14
|5
|8
|42–34
|+8
|47
|6. Monaco
|27
|14
|4
|9
|47–38
|+9
|46
|7. Rennes
|27
|12
|8
|7
|43–37
|+6
|44
|8. Strasbourg
|27
|11
|7
|9
|43–33
|+10
|40
|9. Toulouse
|27
|10
|7
|10
|38–32
|+6
|37
|10. Lorient
|27
|9
|10
|8
|37–41
|–4
|37
|11. Brest
|27
|10
|6
|11
|34–39
|–5
|36
|12. Angers
|27
|9
|5
|13
|24–37
|–13
|32
|13. Paris FC
|27
|7
|10
|10
|31–40
|–9
|31
|14. Le Havre
|27
|6
|9
|12
|22–35
|–13
|27
|15. Nice
|27
|7
|6
|14
|32–51
|–19
|27
|16. Auxerre
|27
|5
|7
|15
|22–36
|–14
|22
|17. Nantes
|26
|4
|5
|17
|24–45
|–21
|17
|18. Metz
|27
|3
|5
|19
|25–60
|–35
|14
Görögországban 2023 után nyerne ismét bajnokságot a 13-szoros aranyérmes, jelenleg 60 ponttal élen álló AEK Athén. Varga Barnabás alakulata, a csatár ötödik bajnoki góljának is köszönhetően, 3–0-ra nyert a múlt héten, és kettő-, illetve hárompontos előnybe került riválisaival, a legutóbb csak ikszelő Olympiakosszal (58 pont) és a Volosztól vereséget szenvedő PAOK-kal (57) szemben az alapszakasz végén. A bajnoki címről döntő rájátszásban az 1–4. helyezett vesz részt – említettek mellett még a Panathinaikosz (49 pont). Mindegyik csapat kétszer játszik a másikkal, az alapszakaszban szerzett pontokat viszik tovább. Az AEK a Konferencialigában is versenyben van, a spanyol Rayo Vallecanóval mérkőzik majd meg a negyeddöntőben.
Lengyelországban a bajnoki csatározásban és a bennmaradásért folyó harcban is érintett lehet magyar játékos. A télen igazolt és az Ekstraklasában eddig egy gólt szerző Szabó Levente csapata, a Zaglebie Lubin annak ellenére a 2. helyen áll 26 forduló után, hogy az előző két meccsét elveszítette, a hárompontos előnnyel vezető Lech Poznantól otthon kapott ki 1–0-ra. Az alsóházban a sérült Molnár Rajmundot és a télen Szalai Attilát is szerződtető Pogon Szczecin szurkolóinak még izgulniuk kell a bennmaradásét, hiszen csak négy ponttal előzik meg a 13. helyen a jelenleg kieső, 16. Arka Gdyniát.
Németországban Willi Orbán és a térdsérülés miatt az elmúlt hetekben hiányzó Gulácsi Péter gárdája, az RB Leipzig a dobogóért csatázik – jelenleg 4., három pontra van a Stuttgarttól –, míg Schäfer András együttese, az Union Berlin a 9. a középmezőnyben. Dárdai Bence klubja, a Wolfsburg csak a 17. és öt pontra van a már bennmaradást érő 15. helytől, viszont Dárdai ebben az idényben csupán egy bajnokin játszott és jelenleg nem is bevethető sérülés miatt.
|A NÉMET BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|27
|22
|4
|1
|97–25
|+72
|70
|2. Borussia Dortmund
|27
|18
|7
|2
|58–28
|+30
|61
|3. Stuttgart
|27
|16
|5
|6
|56–36
|+20
|53
|4. RB Leipzig
|27
|15
|5
|7
|53–35
|+18
|50
|5. Hoffenheim
|27
|15
|5
|7
|54–39
|+15
|50
|6. Bayer Leverkusen
|27
|13
|7
|7
|52–36
|+16
|46
|7. Eintracht Frankfurt
|27
|10
|8
|9
|50–51
|–1
|38
|8. Freiburg
|27
|10
|7
|10
|39–44
|–5
|37
|9. Union Berlin
|27
|8
|7
|12
|31–46
|–15
|31
|10. Augsburg
|27
|9
|4
|14
|33–50
|–17
|31
|11. Mainz
|27
|7
|9
|11
|33–42
|–9
|30
|12. Hamburg
|27
|7
|9
|11
|31–40
|–9
|30
|13. Mönchengladbach
|27
|7
|8
|12
|33–46
|–13
|29
|14. Werder Bremen
|27
|7
|7
|13
|30–47
|–17
|28
|15. 1. FC Köln
|27
|6
|8
|13
|38–47
|–9
|26
|16. St. Pauli
|27
|6
|6
|15
|24–44
|–20
|24
|17. Wolfsburg
|27
|5
|6
|16
|35–57
|–22
|21
|18. Heidenheim
|27
|3
|6
|18
|27–61
|–34
|15
A húszcsapatos olasz másodosztályban a Spezia az előző idényben még a feljutásért harcolt, most viszont a kiesést jelentő 18. helyen áll a bajnoki idényben eddig 21 meccsen szerepelt Nagy Ádám együttese, egy pont a hátrányuk a 17., osztályozós helyen található Barihoz képest, 32 fordulót követően.
A portugál Primeira Ligában Nikitscher Tamás a tavaszi szezonra alapemberré vált a Rio Avéban (idén mindegyik bajnokin játszott, a legutóbbi három meccsen végig), amely a 10. helyen áll, nyolc pontra az osztályozótól, illetve 16-ra a 4., Konferencialiga-induló Bragától.
A román Superligában a kilenc volt NB I-es magyar játékost –Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence – foglalkoztató Csíkszereda jelenleg a 12., négy ponttal előzi meg a jelen állás szerint osztályozóra kényszerülő Petrolult. A román másodosztály felsőházi rájátszásában pedig Sigér Dávid csapata, a Sepsi a 3. Voluntari-ral szemben ötpontos előnnyel a feljutást érő 2. helyen áll. Tehát jelen állás szerint ősszel két székelyföldi együttes is tagja lehet a Superligának.
Skóciában, a 7. Dundee United kapcsán, melyben Keresztes Krisztián szerepel, azt mondhatjuk, mint Nikitscher, illetve a Rio Ave esetében, hogy a dobogó is távoli, de a kieséstől sem kell tartaniuk. A spanyol másodosztályban pedig a válogatott keretbe először meghívott kapus, Yaakobishvili Áron csapata, az Andorra áll a 15. helyen, de úgy, hogy kilenc pontra van a kiesőktől és 11-re a feljutásért rendezendő osztályozótól.
Svájcban a 2. helyen álló St. Gallennél az első csapatban már egyáltalán nem számolnak Csoboth Kevinnel, ellenben Szerbiában a télen az angol Plymouthtól igazolt és a válogatottba is meghívott Szűcs Kornél az előző három mérkőzést már végigjátszotta a Vojvodinában, mindhármat meg is nyerték (köztük a Partizan Beograd elleni rangadót 3–0-ra), és feljöttek a 2. helyre a tabellán. Az alapszakaszból még két kör van hátra, utána jön a rájátszás hét fordulóval, amelybe továbbviszik a pontjaikat a csapatok, így a 11 pontos előnnyel vezető Crvena zvezdát már aligha tudja utolérni a Vojvodina, de a 2. hely megtartása is nagy eredmény lenne az újvidéki klub számára. Az alsóházi rájátszásban két magyar játékos lehet érdekelt. Mezei Szabolcs csapata, a 12. Topolya azért küzdhet a rájátszásban, hogy elkerülje a 13–14. helyet, melyek a bennmaradást célzó osztályozóra köteleznék a gárdát (a másodosztály 3. és 4. helyezettje ellen). A 16-szoros magyar válogatott szélső, Holender Filip csapata, a szabadkai Szpartak pedig jelenleg 21 ponttal a 15., tehát kiesést jelentő helyen áll, hét pont választja el a 14. Mladoszttól.
A szlovák Niké Ligában már elkezdődött a rájátszás. A felsőházban 46 ponttal 2. helyen álló zsolnaiaknál Szánthó Regő a rájátszásban eddig együttese mindegyik meccsén pályára lépett, csakúgy, mint a szintén 46 ponttal 3. DAC-ban Tuboly Máté. A dunaszerdahelyiek viszont egy meccsel kevesebbet játszottak, ezért is lesz kiemelten fontos a következő körben a DAC–Slovan rangadó, a pozsonyiak előnye jelenleg hat pont a tabella élén. A DAC még nyolc meccsen szerepel ebben a bajnokságban. Az alsóházi rájátszásban Kovács Mátyás alakulata, a Kassa a Konferencialiga-indulást célzó osztályozóra feljogosító 7. helyen áll (31 ponttal), míg Szűcs Patrikék a Komárommal négy ponttal előzik meg a sereghajtó Tatran Presovot (Eperjes).
A szlovén másodosztályban az NK Nafta négy magyar játékossal – Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin – a soraiban, a magyar vezetőedző, Bozsik József irányításával a 2., osztályozós helyen áll, de csak egy ponttal van lemaradva a vezető Grosupljétől, mellyel az utolsó előtti fordulóban, május 17-n találkozik, könnyen lehet, hogy az a mérkőzés dönt majd a bajnoki címről és az automatikus feljutásról.
Görögország mellett Törökország kapcsán mondhatjuk még el, hogy a bajnokságot egy olyan egylet vezeti, melyben magyar válogatott labdarúgót is találunk, jelesül a Galatasaray, melyben továbbra is kulcsembernek számít Sallai Roland. A címvédő, de a Bajnokok Ligájából múlt héten kiesett Galata előnye négy pont a 2. Fenerrel szemben, amely ráadásul egy meccsel többet játszott. A két isztambuli sztárklub április 26-án, a Galatasaray stadionjában találkozik újra ebben a bajnoki idényben. A Török Kupában is versenyben van még mindkét klub, de nem egy ágon vannak; a negyeddöntőnél tart a sorozat. Törökországban további két légiósunk szerepel: Balogh Botond a Kocaelisporral (8. a csapat, 33 ponttal), Mocsi Attila a Rizesporral (11., 30 pont) tanyázik a középmezőnyben.
MAGYAR FUTBALLISTÁK ÉS EDZŐK KÜLFÖLDÖN