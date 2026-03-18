Zachariassen helyett Júlio Romao – így kezd a Ferencváros a Braga elleni El-visszavágón
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kihirdette kezdőcsapatát a Braga elleni labdarúgó Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágójára, amely 16.30-tól kezdődik az Estádio Municipalban. Az eltiltott Kristoffer Zachariassen helyett Júlio Romao kapott helyet a zöld-fehérek kezdőcsapatában. Az első mérkőzésen a Ferencváros kétgólos előnyt szerzett.
EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
16.30: Braga–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
BRAGA: Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez, Grillitsch, Gorby – Horta, Pau Víctor, Zalazar. Vezetőedző: Carlos Vicens
A kispadon: Tiago Sá (k), J. Carvalho (k), Lelo, Moutinho, El-Ouazzani, P. Oliveira, Moscaro, Dorgeles, Ege Tiknaz, Fran Navarro, Da Rocha, D. Rodrígues
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Júlio Romao, Abu Fani, O'Dowda – Yusuf, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispadon: Varga Á. (k), Tóth Z. (k), Keita, Levi, Kovacevic, Cadu, Szalai G., Gruber, Madarász, Nagy B.
Az első mérkőzés eredménye: 0–2
1 órája
Bevették Braga utcáit a Ferencváros szurkolói – fotók!
KEZDÉS: 16.30. A zöld-fehér szurkolók jó hangulatban várják az Európa-liga-nyolcaddöntő délutáni visszavágóját.
