Zachariassen helyett Júlio Romao – így kezd a Ferencváros a Braga elleni El-visszavágón

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

16.30: Braga–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BRAGA: Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez, Grillitsch, Gorby – Horta, Pau Víctor, Zalazar. Vezetőedző: Carlos Vicens

A kispadon: Tiago Sá (k), J. Carvalho (k), Lelo, Moutinho, El-Ouazzani, P. Oliveira, Moscaro, Dorgeles, Ege Tiknaz, Fran Navarro, Da Rocha, D. Rodrígues

FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Júlio Romao, Abu Fani, O'Dowda – Yusuf, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane

A kispadon: Varga Á. (k), Tóth Z. (k), Keita, Levi, Kovacevic, Cadu, Szalai G., Gruber, Madarász, Nagy B.

Az első mérkőzés eredménye: 0–2