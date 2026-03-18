A Braga egy félidő alatt megfordította a Fradi elleni párharcot – videók

Borzalmasan indult a Braga elleni visszavágó a Ferencváros számára az Európa-liga nyolcaddöntőjében: Robbie Keane csapatának kétgólos előnye a 11. percben felére csökkent, nem sokkal később pedig ki is egyenlítették az összesített állást a portugálok. Tíz perccel a szünet előtt a fordítás is összejött a hazaiaknak a szerdai mérkőzésen.

Ricardo Horta (1–0) és Florian Grillitsch (2–0) gólja: Gabri Martínez (3–0) gólja: A második játékrész az elsőhöz hasonlóan Braga-góllal indult, Horta másodszor volt eredményes a meccsen (4–0).