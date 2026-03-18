Tom Pidcock nem vacakolt, elsőre megnyerte a Milanó–Torinót

Milánó elővárosából, Rhóból indult a világ legrégebbi kerékpárversenyének, az első alkalommal 1876-ban megrendezett Milánó–Torino idei kiírása, amely a történelem viharai, anyagi és sportszakmai okok miatt „csupán” a 106. kiírásánál tart. A verseny útvonala folyamatosan változott az idők során, az utóbbi években azonban a tragikus emlékű supergai Bazilikához vezető emelkedő zárta az útvonalat, és ez idén is így volt. Ráadásul a mezőnyben indult az idén már magyar bejegyzésű csapatként szereplő MBH Bank CSB Telecom Fort – ezúttal magyar versenyző nélkül. Ott volt viszont három korábbi győztes, Alberto Bettiol (2024), Primoz Roglic (2021) és Diego Ulissi (2013) is.

Kissé hűvös időben vágott neki a mezőny a távnak, több támadási kísérlet és nagyjából háromnegyedóra eltelte után egy hatfős csoport hozta össze a nap szökését, de a csapat legnagyobb előnye nem jutott két perc fölé, így nem volt kérdés, hogy a nagy tempóban érkező mezőny befogja a hatost. A Superga első mászásakor a szökés egysége megbomlott, egyesével szakadoztak le a hatosból a bringások, a legtovább Andrea Pietroboon tartott ki, de őt is elkapták. A Supergára – amelyen az Il Grande Torino teljes labdarúgócsapatát szállító repülőgép lezuhant 1949 májusában – első alkalommal mégsem együtt ért fel az ekkor már alaposan lecsökkent létszámú főmezőny, mert 700 méterrel a vége előtt Roglic sikeres támadást indított, és elsőként kezdte a lejtmenetet. Aminek a végén egy 12 fős csoport állt össze, többek között Tom Pidcockkal, Cian Uijtdebroeksszal, Giulio Pellizzarival a szlovén klasszis mellett.

A második mászás előtt a síkon a francia Adrien Boichis gondolt egy merészet, és meglódult egyedül, bő 20 másodperc előnyt épített ki, s közben a főmezőny megérkezett a tucatnyi esélyes nyakára, így minden kérdés a Superga utolsó mászásán dőlt el, főleg mert négy és fél kilométerrel a vége előtt Boichis győzelmi reményeit is letörte a mezőny. Ismét egy 12 fős csoport állt össze – benne az MBH-s Alessandro Fancelluval –, majd Uijtdebroeks vezetésével másfél kilométerre a céltól öten megléptek a csoportból. Bő fél kilométerre a céltól Tom Pidcock indította az első nagy támadást, mindenkit leszakított, és megnyerte a versenyt; a második helyen a tavalyi helyezésén egyet javító Tobias Johannessen ért be, a harmadik pedig Roglic lett. Az MBH-ból Fancellu a remek 9. helyet szerezte meg 36 másodperccel elmaradva a győztes Tom Pidcock mögött.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

106. Milánó–Torino (Rho–Superga, 174.4 km)

1. Tom Pidcock (brit, Q36.5) 3:48:45 óra

2. Tobias Johannessen (norvég, UNO-X) 3 másodperc hátrány

3. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-bora-hansgrohe) 5 mp h.