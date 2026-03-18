Nemzeti Sportrádió

Bevették Braga utcáit a Ferencváros szurkolói – fotók!

2026.03.18. 14:42
A ferencvárosi szurkolók Bragába is elkísérték csapatukat (Fotók: Árvai Károly)
Címkék
FTC fotók Braga Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros szurkolói már megérkeztek Bragába, ahol a zöld-fehérek 16.30-tól a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján lépnek pályára az Estádio Municipalban. A szurkolók jó hangulatban sétálgattak a portugál város utcáin, helyszínen tartózkodó fotóriporter kollégánk pedig többükkel is találkozott a mérkőzést megelőző órákban. A visszavágót a magyar bajnok kétgólos előnyből várhatja.

Munkatársunk helyszíni fotói a mérkőzés előtti órákból:

Fotók: Árvai Károly
 
 
 

EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
16.30: Braga–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

