Bevették Braga utcáit a Ferencváros szurkolói – fotók!

A Ferencváros szurkolói már megérkeztek Bragába, ahol a zöld-fehérek 16.30-tól a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján lépnek pályára az Estádio Municipalban. A szurkolók jó hangulatban sétálgattak a portugál város utcáin, helyszínen tartózkodó fotóriporter kollégánk pedig többükkel is találkozott a mérkőzést megelőző órákban. A visszavágót a magyar bajnok kétgólos előnyből várhatja.

Fotók: Árvai Károly

16.30: Braga–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)