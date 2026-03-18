Kosárlabda: túl van az első erőfelmérőn az U18-as leányválogatott

Mint arról beszámoltunk, a múlt héten összetartáson szerepelt az U18-as leány kosárlabda-válogatott a szövetség (MKOSZ) fehérvári edzőközpontjában. Laczka Miklós szövetségi edző ezúttal 16 játékost hívott az edzőtáborba, amelynek a legvégén a magyar csapat lejátszotta az első tesztmérkőzéseit az évadban, kétszer is összecsapott a hollandokkal.

A nyári Eb-re hangoló magyar lányok mindkétszer szoros mérkőzést játszottak: előbb az első találkozón a mieink 60–58-as vereséget szenvedtek, míg a másodikon hat ponttal maradtak alul a vendégektől (58–64). Az első meccsen a 16 pontig jutó Kárpáthegyi Léda, míg a másodikon a 14 pontos Biczó Panna volt a magyar válogatott legeredményesebb játékosa.

„Figyelembe véve azt, hogy végül a tervezettnél kicsit kevesebb tudtunk csak együtt dolgozni, illetve nem is a teljes keret állt rendelkezésre különböző okokból, szerintem kihoztuk a lehető legtöbbet ebből az összetartásból – értékelte a tapasztalatokat Laczka Miklós szövetségi edző az Utánpótlássportnak. –

Összességében elégedett vagyok a lányok munkájával, energiájával, hozzállásával, és mentálisan jól reagáltak a kihívásra a két edzőmeccsen is. A csapatkohézió erősítése és a játékunk építése szempontjából ezek rendkívül hasznos mérkőzéseknek bizonyultak.

A két holland meccs előtt összesen három napon át edzettünk együtt, amely nyilván nem elegendő arra, hogy nagyon elmélyedjünk a taktikai elemekben, inkább az alapelveket, a szemléletet szerettük volna rögzíteni a játékosok fejében. A felkészülési idő rövidsége miatt ez időnként még vezetett zavarhoz, de összességében azt láttam, hogy

a lányok maximálisan igyekeztek megfelelni az elvártaknak.

Laczka Miklós, az U18-as leányválogatott szövetségi edzője Forrás: FIBA

Az Amerikában játszók közül Csaplár-Nagy Lara és Babay-Bognár Kinga is hiányzott ezúttal az edzőtáborból, illetve a sérült Ocsenás Móna sem tudott részt venni a munkában.

Hozzátartozik az is a teljes képhez, hogy a 2008-2009-es korosztály legnagyobb reménysége, Josepovits Kinga már a felnőttválogatottat erősíti, és az elmúlt napokban a „nagyokkal” ő is az isztambuli világbajnoki selejtezőtornán szerepelt, és harcolta ki a nemzeti csapattal a vb-kijutást.

Az U18-as korosztály célversenyét, az A-divíziós U18-as Európa-bajnokságot majd augusztus elején a svédországi Stockholmban rendezik meg. A mieink a franciákkal, a csehekkel és a németekkel lesznek közös csoportban.

„Ezen az összetartáson elsősorban az agresszív védekezésre helyeztük a hangsúlyt, és abból szerettünk gyors támadásokat indítani.

Az azért látszott, hogy nem mindenki van hozzászokva ahhoz, hogy védekezésben ilyen magas minőséget, sebességet, fókuszt és intenzitást kell nyújtania.

A folyamatos, megállás nélküli játékra törekedtünk, éppen ezért az átmeneti, tranzíciós játékokat – mindkét irányba – próbáltuk minél többet gyakorolni. Ráadásul az ilyen szituációk jól megjátszása állandó rendkívüli figyelmet igényel, ehhez igyekeztük hozzászoktatni a játékosokat.

Emellett a támadásban is ahelyett, hogy bonyolult felállt védelem elleni játékokat erőltetnénk, inkább az egyszerűségre, a hatékonyságra, a kreatív egyéni megoldásokra törekedtünk.

A szezon során többet már nem találkozunk, legközelebb már csak június végén a közvetlen Európa-bajnoki felkészülés kezdetén gyűlik össze a társaság. Az lesz a legfontosabb a következő hónapokban, hogy a játékosok mentálisan és fizikálisan a lehető legjobb állapotban tudjanak majd megérkezni a nyári válogatottbeli feladatokra. Nem lesz egyszerű már bő keret kijelölése sem, sok játékos tett rám most pozitív benyomást, illetve nyilván a hiányzókkal is számolunk."

U18-AS LEÁNY NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Hollandia 58–60 (12–17, 17–13, 13–13, 16–17)

Magyarország: Gréts 4, Gálos 6, Kecsmárik, Ferletyák 9, Puskás 5. Cserék: Tatai, Bori 6, Biczó, Váraljai 6, Tálosi 3, Nyári 3, Kárpáthegyi 16



Magyarország–Hollandia 58–64 (17–21, 13–13, 14–13, 14–17)

Magyarország: Puskás 1, Dinnyés 5, Ferletyák 7, Gálos 7, Biczó 14. Cserék: Kalincsák, Kárpáthegyi 12, Tatai, Váraljai 1, Tálosi 7, Gréts 4, Nyári

Az U18-as leányválogatott kerete:

Babovic Anja (Vasas Akadémia), Biczó Panna (Csata TKK), Bori Liza (Vasas Akadémia), Dinnyés Petra (ETLTE BEAC Újbuda), Ferletyák Zita (Óbudai Kaszások), Gálos Hanna (UNI Győr), Gréts Zoé (ELTE BEAC Újbuda), Kalincsák Anna (Soproni Darazsak Sportakadémia) Kárpáthegyi Léda (Vasas Akadémia), Kecsmárik Olívia (NKA Pécs), Lép Izabella (UNI Győr), Nyári Döniz (TARR KSC Szekszárd), Puskás Lili (NKA Pécs), Tatai Fanni (ETLTE BEAC Újbuda), Tálosi Gréta (NKA Pécs) és Váraljai Viola (DVTK Akadémia).

