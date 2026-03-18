BL-nyolcaddöntő: Barcelona–Newcastle

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) 3–2 (3–2) – élőben az NSO-n!

Barcelona, Camp Nou. V.: Francois Letexier (francia)

BARCELONA: Joan García – Eric García (R. Araújo 21.), Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo – Pedri, Bernal – Yamal, Fermín López, Raphinha – Lewandowski (Rashford, 70.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

NEWCASTLE: Ramsdale – Trippier (Livramento, a szüentben), Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, A. Gordon, Barnes. Vezetőedző: Eddie Howe

Gólszerző: Raphinha (6.), Bernal (18.), Yamal (45+7. – 11-esből), ill. Elanga (15.), (28.)

Az első mérkőzés végeredménye: 1–1