BL-nyolcaddöntő: Barcelona–Newcastle

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján a Barcelona a Newcastle Unitedet fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) 3–2 (3–2) – élőben az NSO-n!
Barcelona, Camp Nou. V.: Francois Letexier (francia)
BARCELONA: Joan García – Eric García (R. Araújo 21.), Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo – Pedri, Bernal – Yamal, Fermín López, Raphinha – Lewandowski (Rashford, 70.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
NEWCASTLE: Ramsdale – Trippier (Livramento, a szüentben), Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, A. Gordon, Barnes. Vezetőedző: Eddie Howe
Gólszerző: Raphinha (6.), Bernal (18.), Yamal (45+7. – 11-esből), ill. Elanga (15.), (28.)
Az első mérkőzés végeredménye: 1–1
Ezek is érdekelhetik