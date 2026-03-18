Női NB I: Szekszárdon nyert a PMFC

2026.03.18. 16:38
Fotó: Facebook/Pécsi MFC
Szekszárd WFC Pécsi MFC női NB I
Egygólos győzelemnek örülhetett a női labdarúgó NB I utolsó helyén álló Szekszárdi WFC otthonában a Pécsi MFC – a piros-feketék Égi Barbara góljával nyertek a 13. fordulóból elhalasztott mérkőzésen.

Égi Barbara szerezte az egyetlen gólt a Szekszárdi WFC–Pécsi MFC női első osztály bajnoki mérkőzésen, amelyet a 13. fordulóból halasztottak szerdára. A pécsiek jelenleg a 7. helyet foglalják le a tabellán, az idényben eddig mindössze három pontot gyűjtő szekszárdiak az utolsó pozícióban szerénykednek, hat ponttal lemaradva a bennmaradást jelentő 10. helyen álló Viktóriától.

NŐI NB I
13. FORDULÓ
Szekszárd–Pécsi MFC 0–1 (Égi 51.)

 

