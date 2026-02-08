NB II: pontot vesztett a Honvéd Budafokon, egy góllal nyert a Kövesd, előnyben a Vasas, egyenlített a Csaba – ÉLŐ eredménykövető!
Hat mérkőzés maradt vasárnapra a labdarúgó NB II 17. fordulójából. Több rangadót is játszanak ebben a körben, kora délután a Budafok egy pontot elcsípett a tizenegyest hibázó, éllovas Honvédtól, a Mezőkövesdnek egy találat elég volt a győzelemhez a Tiszakécske ellen, míg a baranyai rangadón a Kozármisleny gól nélküli döntetlent játszott a Szentlőrinccel. 15 órától a két dél-alföldi együttes, a héten edzőt váltó Szeged és a Békéscsaba csap össze a Tisza partján, az Új Illovszky-stadionban pedig a harmadik Vasas a második Kecskemétet látja vendégül. A forduló zárásaként 17 órától a Karcag Soroksáron lép pályára. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!
LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ
14 órakor kezdődött:
Mezőkövesd Zsóry FC–Tiszakécskei LC 1–0 (Lőrinczy 61.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budafoki MTE–Budapest Honvéd FC 1–1 (Varga B. 50., ill. Ujváry 8.) (Kihagyott 11-es: Medgyes Z. 55. – Honvéd) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc 0–0 – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
15 órakor kezdődött:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre 1–1 (Novák Cs. 47., ill. Borsos 55.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Vasas FC–Kecskeméti TE 1–0 (Molnár Cs. 31.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
17.00: Soroksár SC–Karcagi SC
Szombaton játszották:
BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár 1–1
Videoton FC Fehérvár–FC Ajka 1–0
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|16
|11
|2
|3
|33–14
|+19
|35
|2. Kecskeméti TE
|16
|9
|3
|4
|29–17
|+12
|30
|3. Vasas FC
|16
|9
|3
|4
|27–17
|+10
|30
|4. Csákvár
|17
|7
|8
|2
|25–16
|+9
|29
|5. Mezőkövesd
|16
|8
|4
|4
|26–19
|+7
|28
|6. Karcagi SC
|16
|6
|6
|4
|19–22
|–3
|24
|7. Szeged-Csanád GA
|16
|6
|5
|5
|18–16
|+2
|23
|8. Kozármisleny
|16
|5
|6
|5
|18–21
|–3
|21
|9. Tiszakécske
|16
|5
|5
|6
|19–25
|–6
|20
|10. FC Ajka
|17
|6
|1
|10
|12–21
|–9
|19
|11. BVSC-Zugló
|17
|5
|3
|9
|15–19
|–4
|18
|12. Videoton FC Fehérvár
|17
|4
|6
|7
|17–20
|–3
|18
|13. Szentlőrinc
|16
|3
|7
|6
|21–22
|–1
|16
|14. Békéscsaba
|16
|3
|6
|7
|18–28
|–10
|15
|15. Budafoki MTE
|16
|3
|5
|8
|16–29
|–13
|14
|16. Soroksár SC
|16
|3
|4
|9
|21–28
|–7
|13
