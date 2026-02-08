NB II: pontot vesztett a Honvéd Budafokon, egy góllal nyert a Kövesd, előnyben a Vasas, egyenlített a Csaba – ÉLŐ eredménykövető!

Hat mérkőzés maradt vasárnapra a labdarúgó NB II 17. fordulójából. Több rangadót is játszanak ebben a körben, kora délután a Budafok egy pontot elcsípett a tizenegyest hibázó, éllovas Honvédtól, a Mezőkövesdnek egy találat elég volt a győzelemhez a Tiszakécske ellen, míg a baranyai rangadón a Kozármisleny gól nélküli döntetlent játszott a Szentlőrinccel. 15 órától a két dél-alföldi együttes, a héten edzőt váltó Szeged és a Békéscsaba csap össze a Tisza partján, az Új Illovszky-stadionban pedig a harmadik Vasas a második Kecskemétet látja vendégül. A forduló zárásaként 17 órától a Karcag Soroksáron lép pályára. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül...



14 órakor kezdődött:

Mezőkövesd Zsóry FC–Tiszakécskei LC 1–0 (Lőrinczy 61.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Budafoki MTE–Budapest Honvéd FC 1–1 (Varga B. 50., ill. Ujváry 8.) (Kihagyott 11-es: Medgyes Z. 55. – Honvéd) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc 0–0 – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!



15 órakor kezdődött:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre 1–1 (Novák Cs. 47., ill. Borsos 55.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Vasas FC–Kecskeméti TE 1–0 (Molnár Cs. 31.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!



17.00: Soroksár SC–Karcagi SC Szombaton játszották: BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár 1–1

Videoton FC Fehérvár–FC Ajka 1–0 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 16 11 2 3 33–14 +19 35 2. Kecskeméti TE 16 9 3 4 29–17 +12 30 3. Vasas FC 16 9 3 4 27–17 +10 30 4. Csákvár 17 7 8 2 25–16 +9 29 5. Mezőkövesd 16 8 4 4 26–19 +7 28 6. Karcagi SC 16 6 6 4 19–22 –3 24 7. Szeged-Csanád GA 16 6 5 5 18–16 +2 23 8. Kozármisleny 16 5 6 5 18–21 –3 21 9. Tiszakécske 16 5 5 6 19–25 –6 20 10. FC Ajka 17 6 1 10 12–21 –9 19 11. BVSC-Zugló 17 5 3 9 15–19 –4 18 12. Videoton FC Fehérvár 17 4 6 7 17–20 –3 18 13. Szentlőrinc 16 3 7 6 21–22 –1 16 14. Békéscsaba 16 3 6 7 18–28 –10 15 15. Budafoki MTE 16 3 5 8 16–29 –13 14 16. Soroksár SC 16 3 4 9 21–28 –7 13

