NB II: pontot vesztett a Honvéd Budafokon, egy góllal nyert a Kövesd, előnyben a Vasas, egyenlített a Csaba – ÉLŐ eredménykövető!

F. B., P. Gy.F. B., P. Gy.
2026.02.08. 13:54
A listavezető Honvéd Budafokon vendégszerepel. A kép az őszi mérkőzésükön készült (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
Hat mérkőzés maradt vasárnapra a labdarúgó NB II 17. fordulójából. Több rangadót is játszanak ebben a körben, kora délután a Budafok egy pontot elcsípett a tizenegyest hibázó, éllovas Honvédtól, a Mezőkövesdnek egy találat elég volt a győzelemhez a Tiszakécske ellen, míg a baranyai rangadón a Kozármisleny gól nélküli döntetlent játszott a Szentlőrinccel. 15 órától a két dél-alföldi együttes, a héten edzőt váltó Szeged és a Békéscsaba csap össze a Tisza partján, az Új Illovszky-stadionban pedig a harmadik Vasas a második Kecskemétet látja vendégül. A forduló zárásaként 17 órától a Karcag Soroksáron lép pályára. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

14 órakor kezdődött:
Mezőkövesd Zsóry FC–Tiszakécskei LC 1–0 (Lőrinczy 61.) vége   ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budafoki MTE–Budapest Honvéd FC 1–1 (Varga B. 50., ill. Ujváry 8.) (Kihagyott 11-es: Medgyes Z. 55. – Honvéd)  vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc 0–0 végeONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

15 órakor kezdődött:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre 1–1 (Novák Cs. 47., ill. Borsos 55.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Vasas FC–Kecskeméti TE 1–0 (Molnár Cs. 31.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17.00: Soroksár SC–Karcagi SC

Szombaton játszották:

BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár 1–1
Videoton FC Fehérvár–FC Ajka 1–0

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd16112333–14+1935
  2. Kecskeméti TE1693429–17+1230
  3. Vasas FC1693427–17+1030
  4. Csákvár1778225–16+929
  5. Mezőkövesd1684426–19+728
  6. Karcagi SC1666419–22–324
  7. Szeged-Csanád GA1665518–16+223
  8. Kozármisleny1656518–21–321
  9. Tiszakécske1655619–25–620
10. FC Ajka17611012–21–919
11. BVSC-Zugló1753915–19–418
12. Videoton FC Fehérvár1746717–20–318
13. Szentlőrinc1637621–22–116
14. Békéscsaba1636718–28–1015
15. Budafoki MTE1635816–29–1314
16. Soroksár SC1634921–28–713


 

 

 

 

