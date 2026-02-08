Nemzeti Sportrádió

Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia–Zalaegerszeg

Vágólapra másolva!
2026.02.08. 14:52
null
Nagy Zsolt (jobbra) és Csonka csatája (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
NB I Puskás Akadémia Zalaegerszeg
Az ötödik helyen álló Puskás Akadémia fogadja a hetedik Zalaegerszeget a labdarúgó NB I 21. fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC 0–1 – ÉLŐ
Felcsút, Pancho Aréna. Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió. Vezeti: Zimmermann Márió.
Gólszerző: Szappanos (50. – öngól)

A MÉRKŐZÉS ONLINE TUDÓSÍTÁSA ITT KÖVETHETŐ!

♦ Bár 2025-ben a felcsútiak mindkétszer legyűrték a zalaiakat, 19 élvonalbeli találkozó után minimális különbséggel mégis a ZTE az eredményesebb a párharcban, hiszen 7 Puskás Akadémia-siker és 4 döntetlen mellett 8-szor az egerszegiek győztek.

♦ Az előző 10 találkozójukból csupán 1 lett döntetlen, 2023 szeptemberében a ZTE Arénában (1–1), ezen kívül 4-szer a kék-fehérek, 5-ször a felcsútiak nyertek, legutóbb Lukács Dániel lövésével 1–0-ra.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett is az egerszegiek a sikeresebbek, hiszen 3 hazai diadalt és 1 döntetlent leszámítva 4-szer a vendég zalaiak győztek. Legnagyobb felcsúti sikerüket 2021 áprilisában aratták, amikor 4–1-re nyertek. A Pancho Arénában legutóbb, tavaly márciusban Wojciech Golla öngólja után fordítani tudtak Nagy Zsolték (2–1).

♦ A felcsúti csapat 50 százalékos teljesítményt nyújtott 2026-ban, a Paks elleni hazai kudarcát (1–2) a már-már megszokott újpesti győzelmével feledtette (1–0).

♦ A ZTE két egygólos meccset játszott az idén, a Barcika elleni diósgyőri sikere után meglepetésre odahaza alulmaradt a kiesésre álló Nyíregyházával szemben, így megszakadt a 7 fordulón át tartó veretlenségi sorozata (5 győzelem, 2 iksz).

♦ A felcsútiak eddig közepesen szerepeltek vendéglátóként, a mutatójuk 4–2–4. Az előző 3 otthoni meccsük egyaránt 2–1-es eredménnyel zárult, ezekből kettőt elvesztettek és csak a DVTK-t győzték le. 

♦ A Zalaegerszeg idegenben több pontot gyűjtött (15), mint odahaza (12). A 4–3–3-as mérlegével ott van a középmezőnyben. Legutóbb november 2-án, Debrecenben maradt alul (1–2), azóta 1 iksz mellett 3-szor úgy nyert, hogy közben gólt sem kapott.   

 

 

NB I Puskás Akadémia Zalaegerszeg
Legfrissebb hírek

Skribek Alen: Most megmutathatjuk, milyen jó csapat vagyunk

Labdarúgó NB I
8 órája

Szélesi Zoltán: A Ferencváros egyértelműen előrébb tart, ugyanakkor a munka meghozza gyümölcsét

Labdarúgó NB I
19 órája

Már az első félidőben eldőlt, a Ferencváros három góllal legyőzte hazai pályán az Újpestet

Labdarúgó NB I
21 órája

Vitális Milán: Nagyon bosszant a kihagyott tizenegyes

Labdarúgó NB I
22 órája

Bárány Donát a 100. NB I-es meccsén győztes gólt szerzett a Paks ellen

Labdarúgó NB I
23 órája

Tizenegyesből sem tudta kiharcolni a győzelmet az ETO Diósgyőrben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:45

Szabó János egyre közelebb kerül 400. bajnokijához

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:00

Miskolcon többen lesznek a győri szurkolók

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:47
Ezek is érdekelhetik