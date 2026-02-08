Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia–Zalaegerszeg

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC 0–1 – ÉLŐ

Felcsút, Pancho Aréna. Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió. Vezeti: Zimmermann Márió.

Gólszerző: Szappanos (50. – öngól)

A MÉRKŐZÉS ONLINE TUDÓSÍTÁSA ITT KÖVETHETŐ!

♦ Bár 2025-ben a felcsútiak mindkétszer legyűrték a zalaiakat, 19 élvonalbeli találkozó után minimális különbséggel mégis a ZTE az eredményesebb a párharcban, hiszen 7 Puskás Akadémia-siker és 4 döntetlen mellett 8-szor az egerszegiek győztek.

♦ Az előző 10 találkozójukból csupán 1 lett döntetlen, 2023 szeptemberében a ZTE Arénában (1–1), ezen kívül 4-szer a kék-fehérek, 5-ször a felcsútiak nyertek, legutóbb Lukács Dániel lövésével 1–0-ra.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett is az egerszegiek a sikeresebbek, hiszen 3 hazai diadalt és 1 döntetlent leszámítva 4-szer a vendég zalaiak győztek. Legnagyobb felcsúti sikerüket 2021 áprilisában aratták, amikor 4–1-re nyertek. A Pancho Arénában legutóbb, tavaly márciusban Wojciech Golla öngólja után fordítani tudtak Nagy Zsolték (2–1).

♦ A felcsúti csapat 50 százalékos teljesítményt nyújtott 2026-ban, a Paks elleni hazai kudarcát (1–2) a már-már megszokott újpesti győzelmével feledtette (1–0).

♦ A ZTE két egygólos meccset játszott az idén, a Barcika elleni diósgyőri sikere után meglepetésre odahaza alulmaradt a kiesésre álló Nyíregyházával szemben, így megszakadt a 7 fordulón át tartó veretlenségi sorozata (5 győzelem, 2 iksz).

♦ A felcsútiak eddig közepesen szerepeltek vendéglátóként, a mutatójuk 4–2–4. Az előző 3 otthoni meccsük egyaránt 2–1-es eredménnyel zárult, ezekből kettőt elvesztettek és csak a DVTK-t győzték le.

♦ A Zalaegerszeg idegenben több pontot gyűjtött (15), mint odahaza (12). A 4–3–3-as mérlegével ott van a középmezőnyben. Legutóbb november 2-án, Debrecenben maradt alul (1–2), azóta 1 iksz mellett 3-szor úgy nyert, hogy közben gólt sem kapott.