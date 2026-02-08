Győzelem a dánok ellen, női jégkorong-válogatottunk megnyerte a Wörthi-tó Kupát

VASÁRNAP DÉLBEN sokan éppen az ebédjüket merhették ki, amikor a magyar női jégkorong-válogatott tornagyőzelemért lépett jégre Klagenfurtban. Delaney Collins együttese az elmúlt napokban Szlovákiát hosszabbításban, Norvégiát a rendes játékidő utolsó perceiben verte meg.

A Wörthi-tó Kupa vasárnapi döntője nem kezdődött ideálisan magyar szempontból, ugyanis szinte rögtön emberelőnybe kerültek a dánok, és éltek is a lehetőséggel, Josephine Asperup révén szűk egy perc alatt kihasználták a fórt. Tíz perccel később ismét emberhátrányba került Magyarország, de ezt a két percet már átvészelték a lányok. A viszonylag kiegyenlített első harmadot követően a második egyértelműen a magyar együttesé volt, és ennek meg is lett az eredménye, a 26. percben Odnoga Lotti emberelőnyben egyenlített, majd szűk két perc múlva Huszák Alexandra egyenlő létszámban megszerezte a vezetést. Támadásban maradtak a mieink, de újabb gól már nem esett.

A harmadik játékrészben is maradt a magyar fölény, bár a helyzetek kihasználásába csúszott hiba, de a védelem jól zárt, és végül fél perccel a vége előtt Seregély Míra találata eldöntött minden kérdést.

A magyar válogatott három győzelemmel (egy hosszabbításban) zárt Klagenfurtban, és megnyerte a Wörthi-tó Kupát.

WÖRTI-TÓ KUPA, DÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–DÁNIA 3–1 (0–1, 2–0, 1–0)

Klagenfurt. Vezette: Holzer, Wuntschek, Eicher, Frieser

MAGYARORSZÁG: Németh A. – Odnoga, Lippai / Mayer, Koncz / Németh, Hajdu L. / Kiss-Simon, Faragó – Seregély, Leidt, Dabasi / Báhiczki-Tóth, Hiezl, Polónyi / Metzler, Huszák, Tóth F. / Bátyi, Simon V., Fehér N. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

DÁNIA: Bjergstad – Asperup, Lau / Holm, Flygenring / Rasmussen, Helms / Luplau, Westmark – Bergmann, N. Jensen, Glud / Brix, Peters, Oksbjerg / Sørensen, Henriksen, Mia Kielstup / Ranum, Stauning, Madsen-Mygdal. Szövetségi kapitány: Björn Edlund

Gólszerző: Odnoga (26.), Huszák (28.), Seregély (60.), ill. Asperup (3.)

Kapura lövések: 47–19

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Delaney Collins: – Remekül játszottak a lányok, végrehajtották azt, amit kértünk, a korong nélküli játékunk is remek volt, keményen korcsolyáztunk, hogy területeket nyissunk. Azt mondtam nekik az első szünetben, hogy a torna legjobb játékrészére lesz szükség, erre az idény legjobbját nyújtották, jó volt nézni őket a jégen. Mindig jó érzés győzni és tornát nyerni, de sokkal jobban örülök annak, ahogyan játszottunk.