Légiósok: Vida Kristopher aláírt Romániában

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.01.30. 15:44
Vida Kristopher (jobbra) az előző idényben Tatabányán futballozott, és bár lejárt a szerződése, ősszel is a csapattal készült (Fotó: facebook.com/vidakristopher)
Vida Kristopher légiósok Szatmárnémeti
A múlt héten már beszámoltunk róla, hogy Vida Kristopher a román másodosztályban 20. helyen álló CSM Olimpiában szerepel tesztelésen, azóta pedig már szerződést is kötött Szatmárnémetiben.

 

 

A 30 éves, korábbi U-válogatott szélső, Vida Kristopher először a CSM Olimpia Nagybánya elleni (1–1) felkészülési meccsén lépett pályára, majd az NB III-as Tarpa elleni, 5–1-re megnyert edzőmeccsen két gólt is szerzett a napokban. Ezek után a Nemzeti Sportnak ma már arról nyilatkozott, hogy az idény végéig alá is írt a román másodosztályban szereplő klubhoz.

Légiósok
2026.01.23. 08:43

Szatmárnémetiben tűnt fel a magyar futball egykori ígérete

A nyár óta klub nélküli Vida Kristopher edzőmérkőzésen lépett pályára a másodosztályú CSM Olimpiában.

 

„Nyárig írtam alá Szatmárnémetiben. A cél a bennmaradás, és mivel több játékossal is erősített a csapat a télen, reálisnak érzem a célkitűzést – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére Vida Kristopher.  – Kedvenc pozíciómban, támadó szélsőként számítanak rám, illetve második csatárként is lehetőséget kaphatok. Az edzőmeccseken jól ment a játék, a két gól mellett gólpasszt is adtam, így bizakodva várom a februárban rajtoló tavaszi szezont.”

A több évig Hollandiában is nevelkedő, pályafutása során a holland, a szlovák és a lengyel élvonalban is szerepelt Vida az NB I-ben Kisvárdán játszott, 31 meccsen egy gólt szerzett. Legutóbb, a 2024–2025-ös idényben az NB II-ből kieső Tatabányában szerepelt 20 bajnokin, nyár óta viszont nincs csapata.

„A nyáron, amikor a Tatabánya kiesett az NB III-ba, szeretem volna legalább NB II-es szinten játszani, de nem kaptam megfelelő ajánlatot. A Tatabánya vezetőedzője, Horváth Ferenc azonban nagyon korrekt volt és engedélyezte nekem, hogy továbbra is a csapattal készüljek, így edzésben tudtam maradni. A szakember számított is volna rám a tavaszi szezonban, de szerettem volna újra külföldön játszani. Korábban 11 évet játszottam külföldön, ami után sajnos a hazatérésem nem úgy sikerült, ahogy  terveztem, és mivel lehetőségem adódott újra légiósnak állni, ezt választottam. Szeretem a kihívásokat, és nem érzem még magam idősnek, úgyhogy az a célom, hogy a jövőben minél magasabb osztályban tudjak futballozni, ebben az első lépés az lehet, hogy a Szatmárnémetivel kiharcoljuk a bennmaradást a román másodosztályban” – tette hozzá Vida Kristopher.    

 

