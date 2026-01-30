Légiósok: Vida Kristopher aláírt Romániában

„Nyárig írtam alá Szatmárnémetiben. A cél a bennmaradás, és mivel több játékossal is erősített a csapat a télen, reálisnak érzem a célkitűzést – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére Vida Kristopher. – Kedvenc pozíciómban, támadó szélsőként számítanak rám, illetve második csatárként is lehetőséget kaphatok. Az edzőmeccseken jól ment a játék, a két gól mellett gólpasszt is adtam, így bizakodva várom a februárban rajtoló tavaszi szezont.”

A több évig Hollandiában is nevelkedő, pályafutása során a holland, a szlovák és a lengyel élvonalban is szerepelt Vida az NB I-ben Kisvárdán játszott, 31 meccsen egy gólt szerzett. Legutóbb, a 2024–2025-ös idényben az NB II-ből kieső Tatabányában szerepelt 20 bajnokin, nyár óta viszont nincs csapata.

„A nyáron, amikor a Tatabánya kiesett az NB III-ba, szeretem volna legalább NB II-es szinten játszani, de nem kaptam megfelelő ajánlatot. A Tatabánya vezetőedzője, Horváth Ferenc azonban nagyon korrekt volt és engedélyezte nekem, hogy továbbra is a csapattal készüljek, így edzésben tudtam maradni. A szakember számított is volna rám a tavaszi szezonban, de szerettem volna újra külföldön játszani. Korábban 11 évet játszottam külföldön, ami után sajnos a hazatérésem nem úgy sikerült, ahogy terveztem, és mivel lehetőségem adódott újra légiósnak állni, ezt választottam. Szeretem a kihívásokat, és nem érzem még magam idősnek, úgyhogy az a célom, hogy a jövőben minél magasabb osztályban tudjak futballozni, ebben az első lépés az lehet, hogy a Szatmárnémetivel kiharcoljuk a bennmaradást a román másodosztályban” – tette hozzá Vida Kristopher.