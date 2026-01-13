Szoboszlai Dominik bocsánatot kért a csapattól a gólt eredményező hibájáért

„Nagyszerű érzés, hogy nyertünk, hogy örömet szereztünk a drukkereinknek, de máris megyünk tovább – idéz a nyilatkozatból a Liverpool FC hivatalos honlapja. – Természetesen mindig komolyan vesszük az FA-kupát, de meg is akartuk mutatni, hogy bárki legyen éppen a pályán, ez így van. Ma olyanok is szóhoz jutottak, akik korábban kevesebbet játszottak, és igazolták is, mennyire jó futballisták. Mindenkire szükség van a fedélzeten.”

Szoboszlait a csapat átalakulásáról, a nyáron érkezett új játékosok beépítéséről is kérdezték.

„Úgy vélem, még egy kis időre szükségünk van, hogy jobban megismerjük egymást, összecsiszoljuk a játékunkat. Nyár óta nagyon sokat fejlődtünk, szerintem minden új emberünk jól beilleszkedett, de erről persze őket kell megkérdezni. Én mindenesetre örülök Flo, Hugo és a többiek jelenlétének” – utalt válogatottunk csapatkapitánya Hugo Ekitikére és Florian Wirtzre külön is.

Természetesen Szoboszlai bombagólja is szóba került, akárcsak a Barnsley szépítése, amelyet a magyar játékos nagy hibája előzött meg – labdát vesztett a saját öt és felesén.

„Ami a gólomat illeti, megfelelő lövőhelyzetbe kerültem, nem nagyon gondolkodtam, és szerencsére elég jól eltaláltam a labdát – idézte fel a történeteket Szoboszlai, az ellenfél szépítéséről pedig így beszélt: – Bocsánatot kérek a csapattól, azzal a nagy hibával megnehezítettem a dolgunkat. De a futballban tovább kell lépni, ott vagyunk a következő fordulóban.”

Arne Slot, a Liverpool FC vezetőedzője sem volt elragadtatva attól, amit Szoboszlai tett („beszélnünk kell majd erről”), míg a Barnsleyt irányító Conor Hourihane az ellenfél lenézését olvassa ki abból, ha egy futballista a saját öt és felesén sarokkal vagy talppal akarja hátrafelé passzolni a labdát. Az edzői vélemények bővebben itt!

A történtek ellenére a csapat drukkerei Szoboszlait választották meg a kupameccs legjobbjának; a magyar légiós a voksok 39 százalékát kapta.