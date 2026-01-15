Klubot és országot válthat a kétszeres magyar válogatott támadó – NS-infó

Könnyen lehet, hogy Szabó Levente tavasszal már új csapatban futballozik. A kétszeres magyar válogatott középcsatár 2024 nyarán szerződött a Videoton FC-től a 2. Bundesligában szereplő Eintracht Braunschweighez, amelynek színeiben 42 mérkőzésen hat gólt szerzett, valamint négy gólpasszt adott.

A 26 éves támadó a nyári felkészülés során jó formában futballozott, négy gólt szerzett, ám az átigazolási időszak végén a Hoffenheimtől kölcsönbe érkező Erencan Yardimci érkezése miatt főként csereként kapott szerepet, ami alapjaiban befolyásolta a szezonját – eddig 13 bajnokin és egy kupameccsen 397 percet játszott, egy-egy gól és gólpassz a mérlege.

A helyzet mindkét fél számára kedvezőtlen, ezért a Braunschweig információnk szerint azon dolgozik, hogy értékesítse a csatár játékjogát. Lapunk úgy tudja, hogy Görögországból, illetve Lengyelországból mutatkozik iránta érdeklődés, valamint az NB I-ből is keresik – sorsa a következő hetekben dőlhet el.