Varga Barnabás jól érezte magát a pályán az első AEK-meccsén

Túl van első mérkőzésén az AEK Athénban Varga Barnabás. A 28-szoros válogatott csatár vasárnap az idegenbeli, Arisz elleni bajnoki 66. percében érkezett a pályára Robert Ljubicic helyére 1–1-es állásnál, ám ő sem tudott segíteni, csapata döntetlent ért el Thesszalonikiben. Habár a fordulót az élről kezdte az AEK, a pontvesztés és az Olympiakosz, valamint a PAOK győzelme miatt visszacsúszott a tabella harmadik helyére. A görög első osztály élcsoportjában így jelenleg az éllovas Olympiakosznak 39, második PAOK-nak és a harmadik AEK-nek egyaránt 38 pontja van.

„A koncentrációnk nem volt megfelelő, ráadásul a téli szünet utáni első meccs mindig nehéz, főleg olyan csapat ellen, mint az Arisz – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón Marko Nikolics, az AEK vezetőedzője. – Sokat hibáztunk, egyetlen játékos sem teljesített úgy, ahogyan kellett volna, egyáltalán nem vagyok elégedett. Senki sem tűnt ki, rengeteg közepes teljesítményt láttam. Reális eredmény született, szomorú vagyok miatta. Az Arisz meg nem adott gólja? Köszönöm a kérdést, de szerintem mi vagyunk ebben az idényben az a csapat, amelytől a legtöbb gólt vették el videózás után, talán még világrekordot is döntöttünk. A lényeg, hogy hiányzott a koncentráció, és nem volt ritmusa a játékunknak.”

Gazzetta

A görög sportlap szerint A TÉLI SZÜNET ÁRTOTT AZ AEK-NAK, amely máris elveszítette a tabella első helyét, ugyanis az Olympiakosz és a PAOK is megelőzte. Marko Nikolics egyértelműen győzni akart, ezt mutatja az is, hogy máris bevetette Varga Barnabást. Az AEK nyerhetett volna, de elszalasztotta az esélyt. Sport24

A görög oldal külön cikket szentel Varga Barnabás bemutatkozására, de részletesen nem elemzi a játékát. A szerző kiemeli, az Arisz akarata érvényesült, az AEK NEM TALÁLTA MEG AZ ELLENSZERT. A csapat játéka kiszámítható volt, a folytatás megmutatja, hogy ez csak egy rossz este volt, vagy nagyobb a baj. Sportdog

MEGKONGATTÁK A VÉSZHARANGOT Athénban – írja a görög sportoldal. Egyértelműen látszik, hogy a téli szünet rossz hatással volt a csapatra, az Arisz ellen középszerű teljesítményt nyújtott. Nem az AEK a bajnoki cím fő várományosa, de nem szabad leírni. Januárban egy jobbhátvédet és egy középpályást kellene igazolni. GÖRÖG LAPSZEMLE

Visszatérve Varga Barnabásra, a statisztika szerint ötször ért labdához (egyszer az ellenfél tizenhatosán belül), százszázalékos pontossággal passzolt, ötből három fejpárbajt nyert meg, kétszer szabadított fel és egyszer szabálytalankodott.

„Néztem a meccset, Barnival pedig hétfő reggel beszéltem – mondta lapunknak Paunoch Péter, Varga Barnabás ügynöke. – Elmondta, hogy jól érezte magát a pályán, bár nem volt könnyű játszani, ugyanis nehéz körülmények uralkodtak, nagyon hideg volt és orkán erejű szél fújt. Láthattuk, hogy hosszabbítással együtt szűk fél órát töltött a pályán Luka Jovics mellett a támadósorban. Figyelembe véve, hogy szerdán edzett először új csapatával, bevallom, ennél kevesebb játékpercre számítottam, de a mérkőzés alakulása miatt már korábban szükség volt rá. Ahogy Marko Nikolics vezetőedző is mondta, az AEK nem játszott jól, bár az utolsó percekben kis szerencsével megnyerhette volna a meccset. Barninak akadt néhány jó megmozdulása, de reméljük, egyre jobb lesz, és meccsről meccsre gördülékenyebben találják meg a társai a kapu előtt. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a görögöknél rövidebb a téli szünet, mint itthon, Barni december huszadikától volt szabadságon, és múlt szerdán kezdte el a munkát. Szóval, van még kis lemaradása, de gyorsan megfelelő állapotba kerül. A beilleszkedéssel nincs és nem is lesz problémája, olyan a természete és a személyisége, hogy az első pillanattól kezdve be- és elfogadták. Sőt, az első pillanattól úgy kezelik Athénban, mint a csapat sztárjátékosát.”

Az AEK Athén legközelebb szerdán a Görög Kupában lép pályára az OFI Kréta ellen, majd vasárnap következik a Panathinaikosz elleni csúcsrangadó.