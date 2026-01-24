Nemzeti Sportrádió

Megkezdődött az utazás – Borbola Bence jegyzete

2026.01.24. 23:05
Bournemouth Tóth Alex jegyzet NS-vélemény
Angol labdarúgás
5 órája

Szoboszlai remek góllal egyenlített, de a 95. percben bevitt találattal a Bournemouth megverte a Liverpoolt

Tóth Alex győztes csapatban debütált, először játszott három magyar Premier League-mérkőzésen.

ARNE SLOT FÉLIDEI CSERÉJE elhalasztotta az angliai magyar napokat… Kerkez Milos lecserélésével rögtön eldőlt, nem ez lesz a nap, amikor Premier League-meccsen egyszerre három magyar is pályára lép, a Liverpool menedzsere elnapolta a futballtörténelmi eseményt. Nem ezen a januári estén változott volna meg a világ rendje, nem ettől a ténytől indult volna meg magyar játékosok hada Európa topbajnokságaiba, mégis milyen jó lett volna kimondani, leírni, bepötyögni a számítógépbe, a világ legerősebb ligájában három magyar egyszerre volt a pályán.

Ketten az első félidőben, ketten pedig a hajrában azért így is ott voltak, a 20 esztendős Tóth Alex (tizenharmadik magyarként) a 85. percben beállva mutatkozott be a Premier League-ben, és hogy jó estéje legyen, rögtön át is érezhette, mit jelent az angol bajnokságban játszani. Szoboszlai Dominik hiába vinné előre Hulk módjára a Liverpoolt – a zöld óriássá változó szuperhőstől látható elképesztő erő és sebezhetetlenség is kevés a csapat mostani formáját elnézve –, gólt lőtt, gólpasszt adott, de itt most ez is kevés volt. A végén Tóth Alex örülhetett, aki viszont még csak most lépett be ebbe a világba. Oda, ahol minden perc számít, ahol a lehetőségek legalább olyan drágák, mint a hibák. A néhány nappal ezelőtt a Ferencvárostól 12 millió euróért megvásárolt fiatal magyar máris életre szóló élménnyel gazdagodott, élete első angliai meccsén a Bournemouthszal a bajnokot győzte le, ráadásul utolsó pillanatban szerzett góllal.

A Premier League ismét bebizonyította, miért a legjobb, legizgalmasabb bajnokság, Tóth Alex álma szombat este pedig valóra vált, nem is olyan régen még a soroksári Szamosi Mihály Sporttelepen rúgta a labdát, most pedig a világ legjobbjai ellen kellett helytállnia a zsúfolásig megtelt Vitality Stadionban. Becserélésekor olyan gyermeki mosoly ült ki az arcára, hogy letagadni sem tudta volna, mit jelent neki ez a mostani mérföldkő. Első mozdulataként lepacsizott Szoboszlai Dominikkal, majd elkezdődött számára az utazás, amely remélhetőleg számtalan hasonló sikert hoz gólokkal, gólpasszokkal. Az első lépést mindenesetre megtette, ráadásul nem is lábujjhegyen.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

 

Bournemouth Tóth Alex jegyzet NS-vélemény
