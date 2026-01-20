Bye, Alex! – Somogyi Zsolt jegyzete

AZ NB I TÖRTÉNETÉNEK LEGDRÁGÁBB ELADÁSA – bő két évtizeddel azután, hogy Gera Zoltán a West Bromwich-hoz szerződött, ismét magyar játékos került a Ferencvárosból a Premier League-be. A Tóth Alexnak sok sikert, több száz angol bajnokit, a Bournemouth-ból még erősebb klubba távozást kívánó cikk sokfelé kanyarodhatna. Beszélhetnénk a sokat vitatott fiatal/magyar ajánlásról, amely kétségkívül kapóra jött a Fradinak, ugyanakkor a szabályozást erőltetők igazolva látják magukat: igaz, hogy a legnagyobb tehetségek beverekszik magukat a csapatba, de sokaknak kell egy kis segítség. És ha már ennyi pénzt kapnak a klubok, legalább saját tehetségeiket játszassák középszerű légiósok helyett – ez nem a konkrét esetről szól, nyilván.

Akkor sem, ha Tóth Alex 2024 őszén a fiókcsapat Soroksárban játszott, Pascal Jansen Philippe Rommenst szerepeltette a posztján (utólag kérdezhetjük: atyaég, miért?), és a zuhanyhíradó szerint jó esély volt arra, hogy a magyar fiatal 2025 tavaszán is az NB II-ben fejlődhet. Jansent elvitték, érkezett Robbie Keane, aki hallani sem akart további soroksári kitérőről, azonnal a kezdőbe tette Tóth Alexet, aki az előző idényben nyolc élvonalbeli bajnoki után már pályára léphetett Marco Rossi válogatottjában – forintban mérve százmilliókkal növelve az értékét.

Nem tudom, mennyien sírják vissza most Pascal Jansent, de ez a helyzet is élesen megvilágítja, mennyi minden múlhat egy-egy edző kinevezésén. Az emberben akaratlanul is felötlik: hány „tóthalex" tűnt el a magyar futballból, csak mert nem bízott benne az akkori edzője, mert nem kétséges: nem Alex az egyetlen, akinek csak a lehetőség kellett, és azonnal a nemzeti csapatba és a Premier League-be repült. Nem mindenkivel történhet ez meg, de attól tartok, sok potenciális élvonalbeli játékos, akár válogatottságra is esélyes pályafutása siklott félre, csak mert nem bíztak benne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége lett volna.

Kanyarodhat arra is a búcsújegyzet, hogy Varga Barnabás után másik alapemberét adta el a Ferencváros, és bár anyagilag kiemelkedően sikeres üzletek ezek, a bajnoki cím megvédése a kulcsemberek távozásával legalábbis izgalmas felvetésnek tűnik. Az újabb aranyéremért Tóth Alex már Angliából szurkol – ahogyan százezernyi drukker szorít majd azért, legyen sikeres új klubjában is.