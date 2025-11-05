Megszólalt a Blackburn menedzsere Tóth Balázs sérülése után

Amint arról beszámoltunk, kedden a Blackburn 1–0-ra nyert a Bristol City otthonában rendezett angol bajnokin, miközben a csapat magyar kapusát, Tóth Balázst a 89. percben sérülés miatt le kellett cserélni – a négyszeres válogatott játékos a térdét fájlalta. Szintén sérülés okán kényszerült elhagyni a pályát a gárda egyik hátvédje, Scott Wharton is.

A sérülések pontos diagnózisait egyelőre nem közölte a klub, ám szerdán a klub médiumának megszólalt az együttes menedzsere, Valerien Ismaël.

„Korai még bármit mondani, de nem tűnik jónak a helyzet” – fogalmazott a francia tréner, aki azzal számol, hogy sérültjeit nélkülöznie kell a Blackburn szombati, Derby County elleni bajnokiján.

„Lássuk meg, mit mutatnak a vizsgálatok, és utána meglátjuk, mi lesz.”