BL: jól játszottak, de így is kikaptak a Vasas röplabdázói Pireuszban

Bosszantó vereséget szenvedtek a piros-kékek, ugyanis mindhárom játszmában partiban voltak ellenfelükkel, vezettek is, sőt a másodikban szettlabdájuk is volt, de egyszer sem tudták megtartani az előnyt, így nehéz helyzetből várják a visszavágót, amelyen már csak 3:0-ás, vagy 3:1-es siker után aranyjátszmában juthatnak tovább.

A meccs legeredményesebb játékosa a szerb Milica Kubura volt 24 ponttal, a Vasasnál Michelle Ohwobete 17-ig jutott.

RÖPLABDA, BAJNOKOK LIGÁJA, NŐK

SELEJTEZŐ, 1. MÉRKŐZÉS

OLYMPIAKOSZ PIREUSZ (görög)–VASAS ÓBUDA 3:0 (21, 24, 23)

Pireusz, 300 néző. V: Glod (lengyel), Geldof (holland)

OLYMPIAKOSZ: SZTEVANOVICS 15, Di Iulio 1, ABDERRAHIM 17, Emmanulidu 5, KUBURA 24, Coneo 2. Csere: Atakianu, Szampati (liberók), Vanjak 1, Terzoglu, Oikonomidu. Edző: Branko Kovacsevics

VASAS ÓBUDA: Kiss G. 8, Papp 9, SUNDERLÍKOVÁ 16, Ohwobete 17, Vilvert 9, Leite 1. Csere: Juhár (liberó), Fekete F., Boskó, Zsombók E. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:2, 6:6, 7:9, 11:15, 15:15, 19:17, 20:20, 24:21. 2. játszma: 1:3, 4:4, 6:9, 10:10, 11:14, 16:15, 19:16, 21:20, 23:20, 23:24. 3. játszma: 2:0, 6:2, 7:7, 9:7, 10:10, 12:14, 16:16, 20:18, 21:21, 24:22

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Stresszesek voltunk, de számítottam is arra, hogy azok leszünk. Ennek ellenére minden szettben vezettünk, sajnos ugyanakkor a magyar bajnokságban nem tudtunk ilyen meccseket játszani, ahol minden tudásunkra szükség lett volna sikerhez. Az Olympiakosz nagyszerű csapat, a határainkat feszegették, mi pedig elkövettük azt a hibát, amit két és fél hónapja gyakoroltunk, hogy ne következzen be: 17 blokkot kaptunk. Így nem igazán lehet röplabdázni, de holnaptól azon dolgozunk, hogy ezen túllendüljünk. Hiszek a továbbjutásban, amiért mindent meg is fogunk tenni.