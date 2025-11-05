BL: FC Bruges–FC Barcelona
A belga élvonalban szereplő Bruges otthonában tenne újabb lépést a továbbjutás felé a Barcelona a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
21.00: FC Bruges (belga)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
Brugge, Jan Breydel Stadion. Vezeti: Taylor
FC Bruges: Jackers – Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys – A. Sztankovics, Onyedika – Forbs, Vanaken, Tzolis – Tresoldi. Vezetőedző: Nicky Hayen
Barcelona: Szczesny – Koundé, Araújo, E. García, Balde – Casado, F. De Jong – Yamal, F. López, Rashford – F. Torres. Vezetőedző: Hansi Flick
