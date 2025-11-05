Nemzeti Sportrádió

BL: FC Bruges–FC Barcelona

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2025.11.05. 20:45
null
Lamine Yamal a forduló előtt csak egy gólt jegyzett a BL-idényben (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Bajnokok Ligája FC Bruges
A belga élvonalban szereplő Bruges otthonában tenne újabb lépést a továbbjutás felé a Barcelona a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
21.00: FC Bruges (belga)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
Brugge, Jan Breydel Stadion. Vezeti: Taylor
FC Bruges: Jackers – Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys – A. Sztankovics, Onyedika – Forbs, Vanaken, Tzolis – Tresoldi. Vezetőedző: Nicky Hayen
Barcelona: Szczesny – Koundé, Araújo, E. García, Balde – Casado, F. De Jong – Yamal, F. López, Rashford – F. Torres. Vezetőedző: Hansi Flick

FC Barcelona Bajnokok Ligája FC Bruges
Legfrissebb hírek

Dupla Tízes: Real Madrid-verés Szoboszlai-gólpasszal – ez kellett a Liverpool visszatéréséhez?

Bajnokok Ligája
1 órája

A Real Madrid az idényben először bizonyult gólképtelennek

Bajnokok Ligája
7 órája

Andrés Iniesta szelíd tanácsa: Legyenek türelmesek Lamine Yamallal...

Bajnokok Ligája
7 órája

Hiába a sok gól, Erling Haaland a visszafogott norvég srác maradt

Bajnokok Ligája
7 órája

Sallai Rolandék nagyot léphetnek a BL-továbbjutás felé

Bajnokok Ligája
9 órája

„Szívesen” – üzente a meccs legjobbjának választott Mac Allisternek Szoboszlai

Bajnokok Ligája
10 órája

Arne Slot a hazai pálya előnyét és Bradleyt emelte ki a Real legyőzése után

Bajnokok Ligája
12 órája

Kimmich: Egy pillanatig sem éreztük, hogy bajban lennénk

Bajnokok Ligája
12 órája
Ezek is érdekelhetik