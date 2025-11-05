Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: legyőzte a Fehérvárt a címvédő Szolnok

2025.11.05.
Fotó: Alba Fehérvár/FB
A címvédő Szolnok hazai pályán 93–81-re nyert az Alba Fehérvár ellen a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szerdai játéknapján, így továbbra is százszázalékos.

Auston Barnes 19 ponttal vette ki részét a szolnoki győzelemből, a fehérváriaknál Isaiah Bigelow 18 pontig jutott.

A Zalaegerszeg megszerezte második győzelmét, mivel 11 ponttal nyert Szegeden. Jaylin Denard Hunter 30, Brandon Marcellos Johnson 25 ponttal járult hozzá a sikerhez.

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár 93–81 (22–20, 25–18, 27–20, 19–23)
NKA Universitas Pécs–Sopron KC 80–90 (21–25, 15–17, 16–24, 28–24)
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–DEAC 84–71 (19–20, 15–23, 29–16, 21–12)
SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK 75–86 (19–26, 22–16, 17–18, 17–26)
Jegyzőkönyvek később!

Később
19.00: Endo Plus Service-Honvéd–Egis Körmend

 

