Nemzeti Sportrádió

BL: Manchester City–Borussia Dortmund

BACSKAI JÁNOSBACSKAI JÁNOS
Vágólapra másolva!
2025.11.05. 20:50
null
AFP
Címkék
BL-alapszakasz Borussia Dortmund Manchester City
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Manchester City a Borussia Dortmundot fogadja – élőben az NSO-n!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 3–0 (2–0) – élőben az NSO-n!
Manchester, Etihad Stadium. V: Marciniak (lengyel)
Manchester City: G. Donnarumma – Matheus Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly – Nico González – Savinho, Reijnders, Foden, Doku – Haaland. Menedzser: Josep Guardiola
A kispadon: Bettinelli (k.), Trafford (k.), Ait Nuri, Aké, Khusanov, Lewis, Dias, Bernardo Silva, Bobb, Cherki, Marmus
Borussia Dortmund: Kobel – Anton, N. Schlotterbeck, Benszebaini (Can, 67.) – Ryerson, Sabitzer (Gross, 67.), F. Nmecha, D. Svensson – Adeyemi, Beier (Chukwuemeka, 67.) – Guirassy (Jobe Bellingham, 67.). Vezetőedző: Niko Kovac
A kispadon: A. Meyer (k.), Ostrzinski (k.), Anselmino, Yan Couto, Fábio Silva
Gólszerző: Foden (22., 57.)), Haaland (29.)
 

 

BL-alapszakasz Borussia Dortmund Manchester City
Legfrissebb hírek

A Chelsea csak ikszelt Azerbajdzsánban, a Villarreal kikapott Cipruson

Bajnokok Ligája
1 órája

Dupla Tízes: Real Madrid-verés Szoboszlai-gólpasszal – ez kellett a Liverpool visszatéréséhez?

Bajnokok Ligája
2 órája

A Real Madrid az idényben először bizonyult gólképtelennek

Bajnokok Ligája
8 órája

Hiába a sok gól, Erling Haaland a visszafogott norvég srác maradt

Bajnokok Ligája
9 órája

„Szívesen” – üzente a meccs legjobbjának választott Mac Allisternek Szoboszlai

Bajnokok Ligája
12 órája

Kimmich: Egy pillanatig sem éreztük, hogy bajban lennénk

Bajnokok Ligája
14 órája

Szoboszlai Dominik: A legfontosabb az, hogy visszatértünk a győztes útra

Bajnokok Ligája
15 órája

A remeklő Szoboszlai gólpasszal járult hozzá a Liverpool Real Madrid elleni győzelméhez

Bajnokok Ligája
23 órája
Ezek is érdekelhetik