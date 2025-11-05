BL: Manchester City–Borussia Dortmund
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 3–0 (2–0) – élőben az NSO-n!
Manchester, Etihad Stadium. V: Marciniak (lengyel)
Manchester City: G. Donnarumma – Matheus Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly – Nico González – Savinho, Reijnders, Foden, Doku – Haaland. Menedzser: Josep Guardiola
A kispadon: Bettinelli (k.), Trafford (k.), Ait Nuri, Aké, Khusanov, Lewis, Dias, Bernardo Silva, Bobb, Cherki, Marmus
Borussia Dortmund: Kobel – Anton, N. Schlotterbeck, Benszebaini (Can, 67.) – Ryerson, Sabitzer (Gross, 67.), F. Nmecha, D. Svensson – Adeyemi, Beier (Chukwuemeka, 67.) – Guirassy (Jobe Bellingham, 67.). Vezetőedző: Niko Kovac
A kispadon: A. Meyer (k.), Ostrzinski (k.), Anselmino, Yan Couto, Fábio Silva
Gólszerző: Foden (22., 57.)), Haaland (29.)