Megsérült a Real Madrid argentin középpályása, kihagyja a Liverpool elleni csörtét

Egyelőre (a sérülés jellegéből kifolyólag) nem tudni, mennyi ideig nem lesz bevethető a 18 éves játékos, de a Marca úgy tudja, hogy Mastantuono (aki a Valencia elleni, szombati bajnokit végigjátszotta) a Liverpool elleni kedd esti összecsapást biztosan kihagyja, s már a mai edzést is kénytelen volt kihagyni. A nyáron a River Plate-től 45 millió euróért szerződtetett játékos eddig 12 tétmeccsen lépett pályára az idényben, melyeken egy gól, illetve gólpassz volt a mérlege.

Parte médico de Mastantuono. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025