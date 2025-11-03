Nemzeti Sportrádió

Megsérült a Real Madrid argentin középpályása, kihagyja a Liverpool elleni csörtét

2025.11.03.
Szeméremcsonti fájdalmakkal (pubalgia) diagnosztizálták a Real Madrid argentin középpályását, Franco Mastantuonót – közölte hivatalos honlapján a királyi klub.

Egyelőre (a sérülés jellegéből kifolyólag) nem tudni, mennyi ideig nem lesz bevethető a 18 éves játékos, de a Marca úgy tudja, hogy Mastantuono (aki a Valencia elleni, szombati bajnokit végigjátszotta) a Liverpool elleni kedd esti összecsapást biztosan kihagyja, s már a mai edzést is kénytelen volt kihagyni. A nyáron a River Plate-től 45 millió euróért szerződtetett játékos eddig 12 tétmeccsen lépett pályára az idényben, melyeken egy gól, illetve gólpassz volt a mérlege. 

