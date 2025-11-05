Nemzeti Sportrádió

A Tatabánya idegenbeli döntetlennel ejtette ki az FTC-t a Magyar Kupából

2025.11.05. 19:42
Kiejtette az ETO-t a Magyar Kupából az NB I-ben sereghajtó Balatonfüred (Fotó: Balatonfüredi KSE)
Nagy és fordulatos csatákat hozott a férfi kézilabda Magyar Kupa 4. fordulójának szerdai játéknapja: az FTC-Green Collect otthon csak 26–26-os döntetlent játszott az előző kiírásban bronzérmes Mol Tatabánya KC-val, amelynek az iksz elég volt a továbbjutáshoz, míg az NB I-ben utolsó helyen álló Balatonfüred az ETO University HT-t búcsúztatta.

Óriási csatákat hozott a férfi kézilabda Magyar Kupa 4. fordulójának szerdai játéknapja, az NB I-ben utolsó Balatonfüred a negyedik ETO Universityt fogadta. A rendkívül kiélezett mérkőzésen minimális volt a különbség a csapatok között, az első félidőben csak egyszer volt egy gólnál nagyobb a különbség, amikor a kisalföldiek 10–8-ra vezettek. A másodikban viszont a Fürednek jött ki jobban a lépés, a játékrész derekán már néggyel vezetett, ahonnan az ETO-nak már nem volt visszaút. Az NB I-ben sereghajtó Veszprém vármegyeiek 31–26-os sikerrel jutottak nyolcaddöntőbe.

Hasonlóan kiélezett küzdelmet hozott a Tatabánya népligeti vendégjátéka. Az előző kiírásban bronzérmes Komárom-Esztergom vármegyeiek hiába vezettek a mérkőzés első negyedében kétszer is két góllal, az FTC 8–6-ról fordított 11–8-ra, és a szünetben is hárommal vezetett. Tóth Edmondék azonban a szünetben rendezték a sorokat, a második játékrészben többször is vezettek, de az Ancsin Gábor vezérelte fővárosiak is meg tudtak újulni, Füzi Dániel révén hét perccel a vége előtt 24–21-es előnyben voltak. A Tatabánya azonban remekül hajrázott, és még az utolsó percben is tudott egyenlíteni, a döntetlen pedig a kupa szabályai szerint a vendégcsapat továbbjutását eredményezi azonos osztályú klubok összecsapása esetén – a Tatabánya 26–26-os döntetlennel ejtette ki az FTC-t.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
4. forduló (nyolcaddöntő)
Balatonfüredi KSE–ETO University Handball Team 31–26 (14–14)
FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC 26–26 (13–10)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Komló–PLER Budapest 25–32
NEKA–Csurgó 31–29
KORÁBBAN
Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös 17–21

 

