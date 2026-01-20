Keresztszalag-szakadással műtötték a Paks hátvédjét

Nem kezdődött jól a 2026-os év Kinyik Ákos, a Paksi FC hátvédje számára. A 32 éves labdarúgó január 16-án a törökországi Belekben, a zöld-fehérek LKS Lódz elleni felkészülési mérkőzésének 30. percében sérült meg – az orvosi vizsgálatok kiderítették, hogy az elülső keresztszalagja szakadt el.

A tapasztalt védőt hétfőn megműtötték, s a beavatkozás után már nyilatkozott is a tolnai klub honlapjának.

„Az első keresztszalagom szakad el, a műtét pedig, ahogy az orvos mondja, jól sikerült. Egy hét múlva már hajlítógépet használhatok, három hét múlva pedig fokozatosan a mankót is elhagyhatom. Amennyire a szituáció engedi, megvagyok, van egy kis fájdalmam, de még elviselhető, hétvégén kell kontrollra visszajönnöm” – idézi a labdarúgót a portál.

A bajnokság 3. helyén álló paksiak január 24-én, a Puskás Akadémia FC elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdik meg a tavaszi szezont.

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

JANUÁR 24., SZOMBAT

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JANUÁR 25., VASÁRNAP

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!