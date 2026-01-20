Keresztszalag-szakadással műtötték a Paks hátvédjét
Nem kezdődött jól a 2026-os év Kinyik Ákos, a Paksi FC hátvédje számára. A 32 éves labdarúgó január 16-án a törökországi Belekben, a zöld-fehérek LKS Lódz elleni felkészülési mérkőzésének 30. percében sérült meg – az orvosi vizsgálatok kiderítették, hogy az elülső keresztszalagja szakadt el.
A tapasztalt védőt hétfőn megműtötték, s a beavatkozás után már nyilatkozott is a tolnai klub honlapjának.
„Az első keresztszalagom szakad el, a műtét pedig, ahogy az orvos mondja, jól sikerült. Egy hét múlva már hajlítógépet használhatok, három hét múlva pedig fokozatosan a mankót is elhagyhatom. Amennyire a szituáció engedi, megvagyok, van egy kis fájdalmam, de még elviselhető, hétvégén kell kontrollra visszajönnöm” – idézi a labdarúgót a portál.
A bajnokság 3. helyén álló paksiak január 24-én, a Puskás Akadémia FC elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdik meg a tavaszi szezont.
LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
JANUÁR 24., SZOMBAT
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JANUÁR 25., VASÁRNAP
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
18
6
4
8
27–32
–5
22
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11