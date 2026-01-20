Nemzeti Sportrádió

Keresztszalag-szakadással műtötték a Paks hátvédjét

2026.01.20. 15:38
Kinyik Ákosra (fehérben) hosszú kihagyás vár (Fotó: Kovács Péter)
Megműtötték Kinyik Ákost, a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokság 3. helyén álló Paksi FC védőjét, aki a múlt pénteki LKS Lódz elleni nemzetközi felkészülési találkozón szenvedett elülső keresztszalag-szakadást – adta hírül hivatalos honlapján a klub.

Nem kezdődött jól a 2026-os év Kinyik Ákos, a Paksi FC hátvédje számára. A 32 éves labdarúgó január 16-án a törökországi Belekben, a zöld-fehérek LKS Lódz elleni felkészülési mérkőzésének 30. percében sérült meg – az orvosi vizsgálatok kiderítették, hogy az elülső keresztszalagja szakadt el. 

A tapasztalt védőt hétfőn megműtötték, s a beavatkozás után már nyilatkozott is a tolnai klub honlapjának.

„Az első keresztszalagom szakad el, a műtét pedig, ahogy az orvos mondja, jól sikerült. Egy hét múlva már hajlítógépet használhatok, három hét múlva pedig fokozatosan a mankót is elhagyhatom. Amennyire a szituáció engedi, megvagyok, van egy kis fájdalmam, de még elviselhető, hétvégén kell kontrollra visszajönnöm” – idézi a labdarúgót a portál.

A bajnokság 3. helyén álló paksiak január 24-én, a Puskás Akadémia FC elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdik meg a tavaszi szezont.

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
JANUÁR 24., SZOMBAT
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JANUÁR 25., VASÁRNAP
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

18

10

5

3

36–17

+19 

35 

  2. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17 

34 

  3. Paksi FC

18

9

6

3

39–26

+13 

33 

  4. Debreceni VSC

18

9

4

5

26–21

+5 

31 

  5. Puskás Akadémia

18

8

4

6

24–23

+1 

28 

  6. Kisvárda

18

8

3

7

22–29

–7 

27 

  7. Zalaegerszegi TE

18

6

6

6

29–26

+3 

24 

  8. Újpest FC

18

6

4

8

27–32

–5 

22 

  9. MTK Budapest

18

6

3

9

33–37

–4 

21 

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6 

18 

11. Nyíregyháza 

18

3

5

10

19–34

–15 

14 

12. Kazincbarcika

18

3

2

13

17–38

–21 

11 

 

 

