Rosszul lépett edzésen, hónapokra kidőlt a Paks 18 éves centere
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Paksi FC a hivatalos honlapján közölte, hogy külső talpéltörést szenvedett a csapat 18 éves játékosa, Galambos János.
A sérülés a tolnaiak keddi edzésén történt a klub beszámolója szerint. „Elsőre eszembe sem jutott semmi nagyobb dolog, törés, vagy ilyesmi, néhány másodpercig próbáltam is folytatni az edzést, de aztán éreztem, meg kell állni” – idézi a klubhonlap Galambos Jánost.
„Hála Istennek a műtét szóba sem került, nincs rá szükség, hajszálvékony a törés. Egy hétig gipszben lesz a lábam, aztán öt hétig rögzítőt hordok majd, és ha ezeket az időket figyelembe vesszük, körülbelül két-három hónapos kihagyás vár rám” – szögezte le a fiatal csatár, aki négy NB I-es meccsen egy gólnál jár a jelenlegi idényben.
