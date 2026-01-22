Nemzeti Sportrádió

Rosszul lépett edzésen, hónapokra kidőlt a Paks 18 éves centere

M. B.M. B.
2026.01.22. 13:53
Galambos János (Fotó: Török Attila)
Galambos János Paks Paksi FC
A labdarúgó NB I-ben érdekelt Paksi FC a hivatalos honlapján közölte, hogy külső talpéltörést szenvedett a csapat 18 éves játékosa, Galambos János.

A sérülés a tolnaiak keddi edzésén történt a klub beszámolója szerint. „Elsőre eszembe sem jutott semmi nagyobb dolog, törés, vagy ilyesmi, néhány másodpercig próbáltam is folytatni az edzést, de aztán éreztem, meg kell állni” – idézi a klubhonlap Galambos Jánost. 

„Hála Istennek a műtét szóba sem került, nincs rá szükség, hajszálvékony a törés. Egy hétig gipszben lesz a lábam, aztán öt hétig rögzítőt hordok majd, és ha ezeket az időket figyelembe vesszük, körülbelül két-három hónapos kihagyás vár rám” – szögezte le a fiatal csatár, aki négy NB I-es meccsen egy gólnál jár a jelenlegi idényben.

 

