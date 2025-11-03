Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: Liverpool–Real Madrid után Manchester City–Liverpool

2025.11.03. 13:27
A külföldi profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban játszó magyar labdarúgók, felnőtt-, illetve U-válogatott játékosok heti tétmérkőzései.

 NOVEMBER 3., HÉTFŐ 

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Wisla Plock–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund

ROMÁNIA
Superliga
16.30: Farul Constanta–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Rizespor–Karamgürük
Rizespor: Mocsi Attila

 

 NOVEMBER 4., KEDD 

BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
21.00: Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
11.30: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német)
Frankfurt: Fenyő Noah
Bajnoki kieséses szakasz
19.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–AZ (holland)
AZ: Kovács Bendegúz

ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Bristol City–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
20.45: Charlton Athletic–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
16.00: Voluntari–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid

 

 NOVEMBER 5., SZERDA 

BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
Galatasaray: Sallai Roland

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
12.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)
Leverkusen: Szép Márton 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: Portsmouth–Wrexham 
Portsmouth: Kosznovszky Márk

SZLOVÁKIA 
Szlovák Kupa, 5. forduló
13.30: Petrzalka–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté

 

 NOVEMBER 6., CSÜTÖRTÖK 

KONFERENCIALIGA
Alapszakasz
18.45: Sparta Praha (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel)
Raków: Baráth Péter
21.00: Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román)
Rapid Wien: Bolla Bendegúz

 

 NOVEMBER 7., PÉNTEK 

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lommel–Beveren
Lommel: Vancsa Zalán

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: Werder Bremen–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
20.30: Spezia–Bari
Spezia: Nagy Ádám

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Genclerbirligi–Basaksehir 
Genclerbirligi: Csoboth Kevin

 

 NOVEMBER 8., SZOMBAT 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
13.30: Blackburn Rovers–Derby County
Blackburn: Tóth Balázs
13.30: Hull City–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: West Bromwich Albion–Oxford United
WBA: Callum Styles
League One (III. osztály)
16.00: Huddersfield Town–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél

AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Austria Wien–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Kortrijk–Patro Eisden
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: FC Bruges II–Lierse
Bruges II: Ostoici Stefan

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 3. mérkőzés
22.00: FC Cincinnati–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
22.00: Inter Miami–Nashville SC
Miami: Pintér Dániel

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
19.00: Le Havre–Nantes
Le Havre: Loic Nego

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Union Berlin–Bayern München 
Union Berlin: Schäfer András
15.30: Hoffenheim–RB Leipzig 
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Kaiserslautern–Hertha BSC 
Hertha: Dárdai Márton

PORTUGÁLIA
Liga Portugal
16.30: Alverca–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Superliga
16.30: Dinamo Bucuresti–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Olimpia Szatmárnémeti–Bacau 
Olimpia: Bontas Kristóf, Pintér Bence, Torvund Alexander
10.00: Sepsi OSK–CSM Slatina
Sepsi: Sigér Dávid

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
16.15: Huesca–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron

SZLOVÁKIA  
Niké Liga
15.30: Trencsén–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
15.30: Rózsahegy–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté
18.00: Zsolna–Nagymihály 
Zsolna: Szánthó Regő

SZLOVÉNIA 
Prva Liga
15.00: Aluminij–Domzale 
Aluminij: Tanyi Barnabás

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Kasimpasa–Göztepe
Kasimpasa: Szalai Attila
18.00: Gaziantep–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila

 

 NOVEMBER 9., VASÁRNAP 

ANGLIA
Premier League
17.30: Manchester City–Liverpool
Liverpool: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Pécsi Ármin

AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: Tirol–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz

CIPRUS
Cyprus League
18.00: Anorthoszisz–Pafosz
Anorthoszisz: Kiss Tamás

IZRAEL
Ligat Ha’Al
19.00: Hapoel Haifa–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Korona Kielce–Raków Czestochowa
Raków: Baráth Péter
17.30: Pogon Szczecin–Jagiellonia
Pogon: Molnár Rajmund

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Eintracht Braunschweig–Bochum
Braunschweig: Szabó Levente

ROMÁNIA
Superliga
16.30: Universitatea Craiova–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel

SKÓCIA
Premiership
16.00: Hearts–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
15.00: AIK–Halmstad
AIK: Csongvai Áron

SZERBIA 
Szuperliga
17.00: IMT Novi Beograd–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs 

SZLOVÁKIA  
2. Liga (II. osztály)
10.30: Zsolna II–Somorja
Somorja: Csorba Noel

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
15.00: Nafta Lendva–Grosuplje
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
15.00: Kocaelispor–Galatasaray
Kocaelispor: Balogh Botond
Galatasaray: Sallai Roland

 

 NOVEMBER 10., HÉTFŐ 

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
18.30: ASA Marosvásárhely–Poli Iasi 
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel

 

Ezek is érdekelhetik