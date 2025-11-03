Nemzeti Sportrádió

Közös lista: minden idők tíz legjobb Formula–1-es pilótája

R. P.R. P.
2025.11.03. 17:55
Ujvári Máté és Nádas Bence
F1 Nemzeti Sportrádió Közös lista podcast Formula–1
A Nemzeti Sportrádió újonnan indított rangsoroló műsora, a Közös lista vendége ezúttal Nádas Bence, olimpiai ezüstérmes, világbajnok és Európa-bajnok kajakozó, valamint Ujvári Máté, az M4Sport riportere, kommentátora volt. A második epizódban a Formula–1 történetének tíz legjobb versenyzőjét helyezték rangsorba a vendégek.

 

A közös listára csak világbajnokok fértek fel, közülük is csupán egy olyan pilóta, aki egyszer érdemelte ki a világbajnoki elsőséget. További érdekesség, hogy a top10-ben három, jelenleg is aktív sportoló található. 

De vajon kik fértek fel a közös listára, és kit gondol a valaha volt legjobb pilótának Nádas Bence és Ujvári Máté? Kiderül, ha meghallgatják a podcastet a Nemzeti Sportrádió Spotify-csatornáján.

