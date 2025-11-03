Közös lista: minden idők tíz legjobb Formula–1-es pilótája
A Nemzeti Sportrádió újonnan indított rangsoroló műsora, a Közös lista vendége ezúttal Nádas Bence, olimpiai ezüstérmes, világbajnok és Európa-bajnok kajakozó, valamint Ujvári Máté, az M4Sport riportere, kommentátora volt. A második epizódban a Formula–1 történetének tíz legjobb versenyzőjét helyezték rangsorba a vendégek.
A közös listára csak világbajnokok fértek fel, közülük is csupán egy olyan pilóta, aki egyszer érdemelte ki a világbajnoki elsőséget. További érdekesség, hogy a top10-ben három, jelenleg is aktív sportoló található.
De vajon kik fértek fel a közös listára, és kit gondol a valaha volt legjobb pilótának Nádas Bence és Ujvári Máté? Kiderül, ha meghallgatják a podcastet a Nemzeti Sportrádió Spotify-csatornáján.
