Közös lista: minden idők tíz legjobb Formula–1-es pilótája

A közös listára csak világbajnokok fértek fel, közülük is csupán egy olyan pilóta, aki egyszer érdemelte ki a világbajnoki elsőséget. További érdekesség, hogy a top10-ben három, jelenleg is aktív sportoló található.

De vajon kik fértek fel a közös listára, és kit gondol a valaha volt legjobb pilótának Nádas Bence és Ujvári Máté? Kiderül, ha meghallgatják a podcastet a Nemzeti Sportrádió Spotify-csatornáján.