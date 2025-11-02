Vasárnapi sportműsor: két meccs az NB I-ben; a DVSC BL-mérkőzést játszik a női kézi BL-ben
NOVEMBER 2., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
12. FORDULÓ
15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
12. FORDULÓ – élő eredménykövető
13.00: BVSC-Zugló–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!
13.00: Karcagi SC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
15.00: HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
NB III
14. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: Tiszafüredi VSE–Eger SE
13.00: Sényő FC-ZMB Building–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Debreceni EAC–Füzesabony SC
13.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Gödöllői SK
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Kisvárda Master Good II
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni VSC II
13.00: Putnok FC–FC Hatvan
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Komárom VSE
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Credobus Mosonmagyaróvár
13.00: Dorogi FC–FC Sopron
13.00: Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II
13.00: VSC 2015 Veszprém–Budaörs
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Újpest FC II
13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Szombathelyi Haladás
15.00: Gyirmót FC Győr–Balatonfüredi FC
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Monor SE
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba 1912 Előre II
13.00: ESMTK–III. kerületi TVE
13.00: BKV Előre–Tiszaföldvár SE
13.00: Gyulai Termál FC–Csepel SC
13.00: Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE
13.00: Martfűi LSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: Dunaharaszti MTK–Vasas FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II
13.00: Szekszárdi UFC–Pénzügyőr SE
13.00: Majosi SE–Paksi FC II
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE
13.00: BFC Siófok–Dombóvári FC
13.00: Greenplan Balatonlelle SE–PTE-PEAC
13.00: FC Nagykanizsa–Iváncsa KSE
16.00: Dunaújváros FC–MTK Budapest II
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
15.00: West Ham United–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ
15.00: Rennes–Strasbourg
17.15: Lens–Lorient
17.15: Lille–Angers
17.15: Nantes–Metz
17.15: Toulouse–Le Havre
20.45: Brest–Lyon
HORVÁT 1. HNL
12. FORDULÓ
18.15: NK Osijek–Varazdin
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–Hamburg (Tv: Arena4)
17.30: Wolfsburg–Hoffenheim
NÉMET 2. BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
13.30: Düsseldorf–Kaiserslautern (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
12.30: Hellas Verona–Internazionale (Tv: Match4)
15.00: Torino–Pisa
15.00: Fiorentina–Lecce
18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Milan–Roma
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
10. FORDULÓ
21.15: FC Porto–Braga (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
14. FORDULÓ
16.00: Topolyai SC–Napredak – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
11. FORDULÓ
17.45: Besiktas–Fenerbahce (Tv: Sport2)
NŐI NB I
9. FORDULÓ
13.00: Diósgyőri VTK–Szekszárdi WFC
13.00: MTK Budapest–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport)
16.00: Viktória FC–Puskás Akadémia FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
19.00: Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)
22.15: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.15: Washington Commanders–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
New York-i maratoni
14.30: női elit (Tv: Eurosport1)
15.05: férfi elit (Tv: Eurosport1)
AUTÓSPORT
TCR, Csucsou
5.00: 2. futam (Tv: Sport1)
9.30: 3. futam (Tv: Sport1)
NASCAR Cup Series
21.00: Championship Race (Tv: Match4)
DARTS
WDF Wold Masters, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok
10.00: férfi és női
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda (romániai)
17.30: FEHA19–Újpesti TE
18.00: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)
18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
15.30: Black Wings Linz (osztrák)–FTC-Telekom
16.00: Pioneers Vorarlberg–Vienna Capitals
17.30: Vienna Capitals–Villach
18.00: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Graz 99ers
18.00: Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Brunico (Bruneck)
KERÉKPÁR
Országúti kerékpár, Tour de France, Szingapúr
9.20: kritériumverseny (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
Cyclo-cross, X2O, Lokeren
13.40: nők (Tv: Eurosport2)
14.55: férfiak (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: Team Esbjerg (dán)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)
14.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Gloria Bistrita (román)
16.00: Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: CSM Bucuresti (román)–Odense Handbold (dán)
NŐI NB I
16.00: Mol Esztergom–Kisvárda Master Good SE
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–ELTE BEAC Újbuda
18.00: NKA Universitas Pécs–VBW CEKK Cegléd
18.00: Dávid Kornél KA–Csata TKK
19.00: TFSE–DVTK HunTherm
NBA
21.30: Oklahoma City Thunder–New Orleans Pelicans (Tv: Sport1)
Hétfő, 0.00: Cleveland Cavaliers–Atlanta Hawks (Tv: Sport1)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix, Saskatoon
15.35: páros szabad program
16.35: női szabad program
17.30: férfi szabad program (Tv: Eurosport2)
19.40: jégtánc szabad program (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Vidux-Szegedi RSE
SAKK
Világkupa, Goa
10.30: 1. forduló, második mérkőzések
Benne: Zubair Amduni (tunéziai)–Gledura Benjámin, Shawn Rodrigue-Lemieux (kanadai)–Kántor Gergely
SUP
Világbajnokság, Abu-Dzabi
5.35: női hosszú táv, döntő
8.00: férfi hosszú táv, döntő
SZNÚKER
7.00: International Championship, 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Párizs
12.30: páros, döntő: Heliovaara, Patten (finn, brit, 3.)–Cash, Glasspool (britek, 2.)
15.00: egyes, döntő: Sinner (olasz, 2.)–Auger-Aliassime (kanadai, 9.) (Tv: Match4)
WTA-világbajnokság, Rijád
Egyes, csoportkör, 1. forduló
Stefanie Graf-csoport
15.00 után: Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jasmine Paolini (olasz, 8.)
16.30 után: Coco Gauff (amerikai, 3.)–Jessica Pegula (amerikai, 5.)
Páros, csoportkör, 1. forduló
Liezel Huber-csoport
13.00 után: Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)–Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (oroszok, 5.)
18.00 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)
WTA 250-es torna, Chennai
10.30: páros, döntő
13.00: egyes, döntő
WTA 250-es torna, Hongkong
6.30: páros, döntő
9.00: egyes, döntő
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
5. forduló
17.00: Szegedi VE–Szolnoki Dózsa
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kreisz Bálint, Gyurta Gergely, Erdei Márk
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti Sportkrónika
7.05: A labdarúgó NB I 12. fordulóját rendezik a hétvégén
7.40: Felipe Massa el akarja perelni a 2008-as F1-es bajnoki címet Lewis Hamiltontól
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Gyenge Balázst kapcsoljuk Liverpoolból, akivel a Liverpool–Aston Villa bajnoki találkozóról is beszélgetünk
9.00: Topor Csabát hívjuk: kezdődik a női tenisz-világbajnokság Babos Tímeával
9.30: Szerdán kezdődik a rövid pályás úszó országos bajnokság
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Jó András
15.30: Közvetítés a Diósgyőr–Újpest NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Regős László Pál, Olasz Gergő szakértő: Wukovics László
16.00: Közvetítés a Storhamar–DVSC női kézilabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzésről, kommentátor: Jó András, szakértő: Marosán György
18.00: Közvetítés a Debrecen–Zalaegerszegi NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval