Vasárnapi sportműsor: két meccs az NB I-ben; a DVSC BL-mérkőzést játszik a női kézi BL-ben

15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

12. FORDULÓ – élő eredménykövető

13.00: BVSC-Zugló–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!

13.00: Karcagi SC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

15.00: HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

NB III

14. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Tiszafüredi VSE–Eger SE

13.00: Sényő FC-ZMB Building–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Debreceni EAC–Füzesabony SC

13.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Gödöllői SK

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Kisvárda Master Good II

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni VSC II

13.00: Putnok FC–FC Hatvan

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Komárom VSE

13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Credobus Mosonmagyaróvár

13.00: Dorogi FC–FC Sopron

13.00: Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II

13.00: VSC 2015 Veszprém–Budaörs

13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Újpest FC II

13.00: Ikoba Beton Zsámbék–Szombathelyi Haladás

15.00: Gyirmót FC Győr–Balatonfüredi FC

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Monor SE

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba 1912 Előre II

13.00: ESMTK–III. kerületi TVE

13.00: BKV Előre–Tiszaföldvár SE

13.00: Gyulai Termál FC–Csepel SC

13.00: Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE

13.00: Martfűi LSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: Dunaharaszti MTK–Vasas FC II

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II

13.00: Szekszárdi UFC–Pénzügyőr SE

13.00: Majosi SE–Paksi FC II

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE

13.00: BFC Siófok–Dombóvári FC

13.00: Greenplan Balatonlelle SE–PTE-PEAC

13.00: FC Nagykanizsa–Iváncsa KSE

16.00: Dunaújváros FC–MTK Budapest II

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

15.00: West Ham United–Newcastle United (Tv: Spíler1)

17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ

15.00: Rennes–Strasbourg

17.15: Lens–Lorient

17.15: Lille–Angers

17.15: Nantes–Metz

17.15: Toulouse–Le Havre

20.45: Brest–Lyon

HORVÁT 1. HNL

12. FORDULÓ

18.15: NK Osijek–Varazdin

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

15.30: 1. FC Köln–Hamburg (Tv: Arena4)

17.30: Wolfsburg–Hoffenheim

NÉMET 2. BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

13.30: Düsseldorf–Kaiserslautern (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

12.30: Hellas Verona–Internazionale (Tv: Match4)

15.00: Torino–Pisa

15.00: Fiorentina–Lecce

18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)

20.45: Milan–Roma

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

10. FORDULÓ

21.15: FC Porto–Braga (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

14. FORDULÓ

16.00: Topolyai SC–Napredak – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

11. FORDULÓ

17.45: Besiktas–Fenerbahce (Tv: Sport2)

NŐI NB I

9. FORDULÓ

13.00: Diósgyőri VTK–Szekszárdi WFC

13.00: MTK Budapest–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport)

16.00: Viktória FC–Puskás Akadémia FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

19.00: Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)

22.15: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.15: Washington Commanders–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

New York-i maratoni

14.30: női elit (Tv: Eurosport1)

15.05: férfi elit (Tv: Eurosport1)

AUTÓSPORT

TCR, Csucsou

5.00: 2. futam (Tv: Sport1)

9.30: 3. futam (Tv: Sport1)

NASCAR Cup Series

21.00: Championship Race (Tv: Match4)

DARTS

WDF Wold Masters, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok

10.00: férfi és női

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda (romániai)

17.30: FEHA19–Újpesti TE

18.00: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)

18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

15.30: Black Wings Linz (osztrák)–FTC-Telekom

16.00: Pioneers Vorarlberg–Vienna Capitals

17.30: Vienna Capitals–Villach

18.00: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Graz 99ers

18.00: Pustertal Wölfe (olasz)–Hydro Fehérvár AV19, Brunico (Bruneck)

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár, Tour de France, Szingapúr

9.20: kritériumverseny (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

Cyclo-cross, X2O, Lokeren

13.40: nők (Tv: Eurosport2)

14.55: férfiak (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Team Esbjerg (dán)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)

14.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Gloria Bistrita (román)

16.00: Storhamar HE (norvég)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: CSM Bucuresti (román)–Odense Handbold (dán)

NŐI NB I

16.00: Mol Esztergom–Kisvárda Master Good SE

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–ELTE BEAC Újbuda

18.00: NKA Universitas Pécs–VBW CEKK Cegléd

18.00: Dávid Kornél KA–Csata TKK

19.00: TFSE–DVTK HunTherm

NBA

21.30: Oklahoma City Thunder–New Orleans Pelicans (Tv: Sport1)

Hétfő, 0.00: Cleveland Cavaliers–Atlanta Hawks (Tv: Sport1)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix, Saskatoon

15.35: páros szabad program

16.35: női szabad program

17.30: férfi szabad program (Tv: Eurosport2)

19.40: jégtánc szabad program (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Vidux-Szegedi RSE

SAKK

Világkupa, Goa

10.30: 1. forduló, második mérkőzések

Benne: Zubair Amduni (tunéziai)–Gledura Benjámin, Shawn Rodrigue-Lemieux (kanadai)–Kántor Gergely

SUP

Világbajnokság, Abu-Dzabi

5.35: női hosszú táv, döntő

8.00: férfi hosszú táv, döntő

SZNÚKER

7.00: International Championship, 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Párizs

12.30: páros, döntő: Heliovaara, Patten (finn, brit, 3.)–Cash, Glasspool (britek, 2.)

15.00: egyes, döntő: Sinner (olasz, 2.)–Auger-Aliassime (kanadai, 9.) (Tv: Match4)

WTA-világbajnokság, Rijád

Egyes, csoportkör, 1. forduló

Stefanie Graf-csoport

15.00 után: Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jasmine Paolini (olasz, 8.)

16.30 után: Coco Gauff (amerikai, 3.)–Jessica Pegula (amerikai, 5.)

Páros, csoportkör, 1. forduló

Liezel Huber-csoport

13.00 után: Gabriela Dabrowski, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi, 3.)–Mirra Andrejeva, Gyiana Snajgyer (oroszok, 5.)

18.00 után: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 2.)

WTA 250-es torna, Chennai

10.30: páros, döntő

13.00: egyes, döntő

WTA 250-es torna, Hongkong

6.30: páros, döntő

9.00: egyes, döntő

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

5. forduló

17.00: Szegedi VE–Szolnoki Dózsa

