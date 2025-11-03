A sportlövő Pekler Zalán visszatalált a korábbi formájához

Mennyi az annyi? A nemzetközi sportlövőversenyek előtt gyakran felvetődik a kérdés, hogy milyen köreredményt várnak maguktól legjobbjaink. A pénteken kezdődő kairói világbajnokságra készülő Pekler Zalán egyelőre nem gondol konkrét számra, elmondása szerint az adott napon dől el, hogy mire lehet képes a lőállásban. Az előjelek mindenesetre biztatóak, a négyszeres Európai Játékok-győztes puskás újra korábbi önmagát idézi.

„Az edzéseken és a versenyeken lőtt eredményeim azt mutatják, hogy kezdek visszatérni a két évvel ezelőtti formámhoz – mondta lapunknak Pekler Zalán. – Az edzéseredmények persze kevésbé mérvadóak, mégiscsak az a legfontosabb, hogy versenykörülmények között kihozzuk magunkból a legjobbat. Sokat számít a mentális felkészültség, ezért a sportpszichológusommal belehúztunk a munkába. A következő három évben mindent alárendelünk az olimpiának, az idei világbajnokság is egy lépcsőfok a Los Angeles-i úton.”

Jól indult az év Pekler Zalánnak, a márciusi 10 méteres Európa-bajnokságon Péni Istvánt megelőzve lett aranyérmes az új szóló számban. Az idei eredményeiből kiindulva edzőjével a légpuskás felkészülésre helyezték a hangsúlyt, a szám alapversenyét és döntőjét is szombaton rendezik a kairói világbajnokságon.

„Ezúttal hetven százalékban a légpuskás versenyszámra összpontosítottam a felkészülésem során. Úgy érzem, sokkal inkább benne van a kezemben a döntős szereplés tíz méteren, mint az ötvenméteres számban – hangsúlyozta a komáromi puskás. – Olyan is előfordult már, hogy kevesebb edzéssel is kijött a jobb teljesítmény összetettben, meglátjuk, Kairóban így lesz-e. Mindenesetre most azt teszteljük, hogy mi történik, ha az egyik versenyszámra nagyobb hangsúlyt fektetek, mint a másikra.”

Bárhogy alakul a kairói megméretés, az idei esztendő biztosan emlékezetes marad az Erődök Városa SE sportlövőjének, aki februárban édesapa lett. „Sok mindenre megtanított az apaság – mondta mosolyogva a 25 éves Pekler. – Több fronton kell helytállnom, nagyobb felelősséget kell vállalnom, komolyabb ember lettem. Nagyon fontos a kiegyensúlyozottság, a magánéletemből is tudok erőt meríteni a sportolói pályafutásomban.”

A jelenlegi olimpiai ciklusban kitolódott a versenynaptár, a sűrű menetrendből adódóan a novemberi világbajnokságot decemberben világkupadöntő követi. Pekler Zalán szerint bizonyos értelemben a tesztelést szolgálja az idei vb, ugyanis mostantól úgy kell tervezni a felkészülést, hogy az év végére (is) csúcsformába kerüljenek a versenyzők. Ezúttal „csak” érmek forognak kockán, a következő években ugyanakkor már kvótákért is zajlik a küzdelem.

SPORTLÖVÉSZET

VILÁGBAJNOKSÁG, KAIRÓ

Az olimpiai számok programja

November 8.: légpuska, férfiak és nők; gyorstüzelő pisztoly, férfiak, 1. rész.

November 9.: légpuska, vegyes páros; gyorstüzelő pisztoly, férfiak, 2. rész

November 10.: légpisztoly, férfiak és nők

November 11.: puska összetett, férfiak; légpisztoly, vegyes páros

November 12.: puska összetett, nők

November 13.: sportpisztoly, nők, pontlövészet

November 14.: sportpisztoly, nők, gyors szakasz