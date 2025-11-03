Világbajnokok egymás ellen; bombaerős csoportban a két női induló a Grand Slam of Dartson

A viadalra kvalifikáló 32 játékost nyolc négyes csoportba sorsolták, szombattól keddig tart a csoportkör, amelyből a legjobb 2-2 helyezett jut tovább a nyolcaddöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódik a viadal.

Több érdekes csoport is kialakult, az utóbbi években mélyrepülést mutató Michael Smith a hozzá hasonlóan világbajnok, s jelenlegi világelső Luke Humphries és az idei European Tour alapszakaszát az élen záró Nathan Aspinall-lal is összekerült. Humphries tavaly a csoportkörből sem jutott tovább, most javíthat.

Az egy éve a csoportkört 107.70-es átlaggal záró, de Gian van Veen, Stephen Bunting és Josh Rock mögött így is csak negyedik Wessel Nijman idén megint találkozik Van Veennel és Rockkal, a harmadik a négyesben ezúttal Lisa Ashton lesz. A másik női induló, a Luke Littlert nemrég az ifjúsági világbajnokság elődöntőjében legyőző Beau Greaves szintén bombaerős csoportba került, Michael van Gerwen és Gary Anderson személyében két világbajnokkal, valamint az idei Hungarian Darts Trophyt megnyerő Niko Springerrel kell összecsapnia.

A címvédő Littler északír, angol és cseh ellenfelet kapott, tőle biztos továbbjutás várható.

A viadalt Magyarországon a Sport Tv közvetíti.

PDC GRAND SLAM OF DARTS (November 8–16., Wolverhampton)

A CSOPORTOK BEOSZTÁSA

A-csoport: Luke Humphries (angol, 1.), Nathan Aspinall (angol), Michael Smith (angol), Alex Spellman (amerikai)

B-csoport: Chris Dobey (angol, 8.), Damon Heta (ausztrál), Martin Lukeman (angol), Jurjen van der Velde (holland)

C-csoport: Stephen Bunting (angol, 4.), Martin Schindler (német), Luke Woodhouse (angol), Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

D-csoport: James Wade (angol, 5.), Gerwyn Price (walesi), Ricky Evans (angol), Stefan Bellmont (svájci)

E-csoport: Like Littler (angol, 2.), Daryl Gurney (északír), Connor Scutt (angol), Karel Sedlácek (cseh)

F-csoport: Gian van Veen (holland, 7.), Josh Rock (északír), Wessel Nijman (holland), Lisa Ashton (angol)

G-csoport: Michael van Gerwen (holland, 3.), Gary Anderson (skót), Niko Springer (német), Beau Greaves (angol)

H-csoport: Jonny Clayton (walesi, 6.), Danny Noppert (holland), Lukas Wenig (német), Cam Crabtree (angol)

A KALAPBEOSZTÁS (ki hogyan jutott ki)

1. kalap (kiemeltek): Luke Humphries (angol, 1. – Premier League-győztes), Like Littler (angol, 2. – világbajnok), Michael van Gerwen (holland, 3. – World Series Finals-győztes), Stephen Bunting (angol, 4. – European Tour-tornagyőztes), James Wade (angol, 5. – World Matchplay-döntős), Jonny Clayton (walesi, 6. – Masters-döntős), Gian van Veen (holland, 7. – Európa-bajnok), Chris Dobey (angol, 8. – Players Championship-tornagyőztes)

2. kalap: Josh Rock (északír – World Cup-győztes), Danny Noppert (holland – selejtezős), Damon Heta (ausztrál – Players Championship-tornagyőztes), Gary Anderson (skót – European Tour-tornagyőztes), Gerwyn Price (walesi– World Cup-döntős), Martin Schindler (német – European Tour-tornagyőztes), Nathan Aspinall (angol – European Tour-tornagyőztes), Daryl Gurney (északír – World Cup-győztes)

3. kalap: Luke Woodhouse (angol – selejtezős), Michael Smith (angol – selejtezős), Wessel Nijman (holland – selejtezős), Martin Lukeman (angol – Grand Slam of Darts-döntős, 2024), Ricky Evans (angol – selejtezős), Connor Scutt (angol – selejtezős), Niko Springer (német – European Tour-tornagyőztes), Lukas Wenig (német – selejtezős)

4. kalap: Karel Sedlácek (cseh – selejtezős), Cam Crabtree (angol – Development Tour-győztes), Stefan Bellmont (svájci – Challenge Tour-győztes), Beau Greaves (angol – Women’s Series-győztes), Lisa Ashton (angol – női World Matchplay-győztes), Jurjen van der Velde (holland – ifjúsági vb-döntős, 2024), Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki – ázsiai sorozat-2.*), Alex Spellman (amerikai – észak-amerikai sorozat, győztes)

*A győztes Lourence Ilagan visszalépett