Sakk: Rapport, Lékó és Gledura is javított helyezésén a világranglistán

A szeptemberben 2666 pontjával még 58.-ként jegyzett Lékó Péter az októberi listáról hiányzott ugyan inaktivitás miatt, de novemberi rangsorában a világszövetség, a FIDE megint jegyzi őt, méghozzá 55.-ként 2660 ponttal, míg a 2647 pontos Gledura Benjámin a 79. helyett a 75. pozíciót foglalja el.

Az első számú magyar női sakkozó, a 18 éves Gaál Zsóka a felnőtt nőknél sokat rontva a 47. helyről a 61.-re esett vissza, míg a lányok mezőnyében a hetedikről a nyolcadik helyre került 2383 pontjával. Rajta kívül még két honfitárs található a listán: a 2347 pontos Gara Tícia a 93., nővére, a 2340 pontos Gara Anita pedig a 101.

A novemberi rangsorban a lányoknál további egy magyar található a legjobbak között: a legutóbb 83. Karácsonyi Kata 2214 pontjával most a 71. Ugyanakkor a junior fiúknál nincs magyar sakkozó az első százban.