Nemzeti Sportrádió

Sakk: Rapport, Lékó és Gledura is javított helyezésén a világranglistán

Vágólapra másolva!
2025.11.03. 18:29
null
Rapport Richárd (Fotó: Koncz Márton)
Címkék
sakk Rapport Richárd Lékó Péter Gledura Benjámin
A 2740 Élő-ponttal rendelkező Rapport Richárd nagyot javítva a 22.-ről a 15. helyre lépett előre a sakkozók legfrissebb világranglistáján, de jobb pozícióba került a sportági elit indiai világkupáján szereplő másik két magyar nemzetközi nagymester is.

 

A szeptemberben 2666 pontjával még 58.-ként jegyzett Lékó Péter az októberi listáról hiányzott ugyan inaktivitás miatt, de novemberi rangsorában a világszövetség, a FIDE megint jegyzi őt, méghozzá 55.-ként 2660 ponttal, míg a 2647 pontos Gledura Benjámin a 79. helyett a 75. pozíciót foglalja el.

Az első számú magyar női sakkozó, a 18 éves Gaál Zsóka a felnőtt nőknél sokat rontva a 47. helyről a 61.-re esett vissza, míg a lányok mezőnyében a hetedikről a nyolcadik helyre került 2383 pontjával. Rajta kívül még két honfitárs található a listán: a 2347 pontos Gara Tícia a 93., nővére, a 2340 pontos Gara Anita pedig a 101.

A novemberi rangsorban a lányoknál további egy magyar található a legjobbak között: a legutóbb 83. Karácsonyi Kata 2214 pontjával most a 71. Ugyanakkor a junior fiúknál nincs magyar sakkozó az első százban.

 

sakk Rapport Richárd Lékó Péter Gledura Benjámin
Legfrissebb hírek

Sakk világkupa: Gledura és Kántor is továbbjutott

Egyéb egyéni
Tegnap, 17:31

Sakk-vk: Gledura és Kántor is győzelemmel kezdett

Egyéb egyéni
2025.11.01. 16:15

Sakk: az Aquaréna Kőbánya az ifjúsági, a TFSE a gyermek csapatbajnok

Utánpótlássport
2025.10.28. 10:11

A magyar csapat 11. lett az asztanai parasakk-olimpián

Egyéb egyéni
2025.10.27. 19:06

Ötödik lett a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub a klubcsapatok Európa-kupáján

Egyéb egyéni
2025.10.25. 23:28

Sakk: középmezőnyben a magyarok az ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2025.10.16. 18:47

Magnus Carlsen támogatja az új sakkvilágbajnoki versenysorozatot

Egyéb egyéni
2025.10.15. 17:52

Sakk Eb: Rapport lett a legjobb az éltáblások között

Egyéb egyéni
2025.10.15. 14:35
Ezek is érdekelhetik