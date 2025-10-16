Szürreális ok miatt maradhat le a kézilabda-vb-ről Nora Mörk

A daniasport.hu beszámolója szerint a 34 éves Nora Mörk csak abban az esetben venne részt a november 26-án kezdődő holland-német rendezésű világbajnokságon, ha a májusban született kislánya is vele tart. A probléma az, hogy a csecsemőnek egyelőre nincsen útlevele.

„Dolgozom rajta, de kicsit vicces a helyzet A probléma az, hogy eredeti születési anyakönyvi kivonatot kérnek. Az apukája svéd, én norvég vagyok, a kislány Dániában született, és eredeti születési anyakönyvi kivonatot a megkeresztelkedése után adnak ki – idézte a daniasport.hu Mörk VG-nek adott nyilatkozatát, amelyben arról is beszélt, hogy ha nem viheti magával a kislányát, akko inkább kihagyja a tornát. – Nem fogok három hétre elutazni egy hat hónapos kislány nélkül. Ez nekem túl hosszú idő. Ha az lesz a helyzet, hogy játszom a világbajnokságon, akkor ez a kérdés döntő lesz.”

A problémáról természetesen értesült a norvégok szövetségi kapitánya, Ole Gustav Gjekstad is, aki szerint ebben a helyzetben csak egy megoldás létezik: „Nincs mese, csupán egy dolgot lehet tenni: a norvég hatóságoknak gyorsan útlevelet kell szerezniük a gyermeknek.”

A jelenleg a Team Esbjerget erősítő korábbi győri közönségkedvenc továbbra is alapembere a norvég válogatottnak, dacára annak, hogy szülés után tért vissza a pályára. Az északi együttessel eddig két világ- és öt Európa-bajnoki címet szerzett, továbbá olimpiai bajnoknak is mondhatja magát.