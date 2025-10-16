A Szolnok szoros győzelemmel, a BVSC szétlövéses vereséggel kezdett a vízilabda Eurokupában

Hiába tűnt úgy, hogy a Dinamo Bucuresti lefelé lóg ki a korábban Bajnokok Ligája- és Eurokupa-győztes Szolnok, a 2023-ban Eurokupa-elődöntős olasz Pallanuoto Trieste és a kétszeres Ek-győztes CN Barcelona mellett a B-csoportban (az 1986-ban még KEK-ezüstérmes románoknak nincs jelentős nemzetközi eredménye az elmúlt évtizedekből), alaposan megszorongatta magyar ellenfelét hazai környezetben az Eurokupa nyitányán. Hangay Zoltán csapata többször négy góllal is vezetett, de nem védekezett jól. Zerinváry Loránd negyedik góljával hét és fél perccel a vége előtt 15–11 volt a Szolnoknak, ám ezután a támadások kezdtek elhalni – Matei Lutescu két perccel a végső dudaszó előtt ötödik gólját megszerezve egy gólra felhozta a románokat (15–16), a Szolnoknak pedig keményen kellett védekeznie, hogy megőrizze minimális előnyét.

A BVSC tavaly háromból három meccset megnyert a Vuliagmeni ellen és sokáig jó esélye volt a sorozatbeli negyedik sikerre is. A görögök nyomása azonban a hajrára beérett a C-csoportban – Haralambosz Trulosz 24 másodperccel a vége előtt döntetlenre mentett. Az ötméteresekben nyolc párig nem rontottak a lövők, ekkor viszont a BVSC grúz légiósának, Nika Susiasvilinek a lövését Emmanuil Andreadisz kivédte – a túloldalon Nikolaosz Kasztrinakisz eldöntötte a csatát.

FÉRFI VÍZILABDA EUROKUPA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

Dinamo Bucuresti (román)–Szolnoki Dózsa 15–16 (4–7, 4–3, 3–4, 4–2)

G: Lutescu 5, Prioteasa 4, Csikovani 2, Dragomir, Cojocariu, Meszhi, Radu, ill. Zerinváry 4, Bedő, Krasznai, Kovács Gergő 2-2, Schmölcz, Simon D., Szabó II Bence, Teleki, Vámosi, Zeman

Pallanuoto Trieste (olasz)–CN Barcelona (spanyol) 20–16

C-CSOPORT

Vuliagmeni (görög)–BVSC-Manna ABC 11–11 (1–3, 2–2, 5–5, 3–1) – ötméteresekkel 9–8

G: Te Riele 6, Hadzisz, Szpahics 2-2, Trulosz, ill. Batizi 5, Tátrai D. 3, Ekler Zs., Mészáros M., Susiasvili

Panathinaikosz (görög)–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 16–8