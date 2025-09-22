Nemzeti Sportrádió

Szancsó, a nagy küzdő – Thury Gábor jegyzete

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
Vágólapra másolva!
2025.09.22. 07:15
Címkék
Szalai Attila jegyzet NS-vélemény
Magyar válogatott
2 órája

Szalai Attila: Oda-vissza le kell győznünk az örményeket

„Marco Rossi azon dolgozik, hogy a válogatottat ismét az az egység, taktikai fegyelmezettség, stabil védekezés és hatékony kontrajáték jellemezze, mint korábban.”

SZALAI ATTILÁVAL, a 27 éves, 49-szeres válogatott labdarúgóval készített lapunk interjút, amelynek apropója, hogy „Szancsó” visszaverekedte magát a válogatottba. A Kasimpasa védője 2024 és 2025 januárjában is kísértetiesen hasonló helyzetben volt: az Európa-bajnokság évében a Hoffenheimtől a Freiburghoz került kölcsönbe, s Marco Rossi szövetségi kapitány annak ellenére kivitte a németországi Eb-re – Svájc és Skócia ellen pályára is küldte –, hogy klubjában mindössze három meccsen lépett pályára, igaz, 2024 őszen már kimaradt a keretből. Idén az év elején a belga Standard Liege-hez került, ám nem sok sót evett meg, mi több, rendszeres játéklehetőség híján Rossi nem is hívta a válogatottba. Ezzel párhuzamosan Dárdai Márton egyre jobb teljesítményt nyújtott Szalai posztján, a szövetségi kapitánynak volt kivel pótolnia.

Nyilván a Kasimpasához való kölcsönszerződésében közrejátszott, hogy a Fenerbahcéban sikeres időszakot töltött el – Szalai önbizalmának sem tesz rosszat, hogy olyan országban futballozhat, ahol bajnoki ezüst- és bronzérmet, továbbá kupát nyert –, élt a lehetőséggel, vissza is került a válogatott keretbe, az Írország és Portugália elleni vb-selejtezőt végigjátszotta, mind a három-, mind a négyvédős rendszerben megoldotta feladatát, mondjuk úgy, visszaszerezte a kapitány bizalmát – talán azért is, mert Dárdai Mártonnak nemigen ment a Herthában.

Szalai Attila mindig felismerte, mi szükséges, hogy Marco Rossinál válogatott legyen. Egy labdarúgó komfortérzetét nyilván nem erősíti, ha más klubhoz kell igazolnia a több játéklehetőség érdekében, de Szalai Attilánál sohasem a komfortzóna megőrzése, hanem a motiváció volt az első. A védőt 2023-ban 12.3 millió euróért igazolta át a Fenerbahcétól a Hoffenheim, mégsem eresztett gyökeret, ahogyan Sallai Roland együttesénél, a Freiburgnál sem. Nem siránkozott, hogy nem fér bele az edző elképzelésébe, s arra sem panaszkodott, hogy a Hoffenheim-szurkolók céltáblája lett, minek vették meg ennyi pénzért, ahogyan a Standardnál eltöltött időszak sem viselte meg.

Vélhetően ezt érzi benne a szövetségi kapitány, hiszen ő az egyik bizalmi embere, aki azt hozza, amit elvárnak tőle.

Ugyanazt teszi az életben, amit a pályán: nem adja fel.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

 

Szalai Attila jegyzet NS-vélemény
Legfrissebb hírek

Szalai Attila: Oda-vissza le kell győznünk az örményeket

Magyar válogatott
2 órája

Esőben, sárban, hóban – Malonyai Péter jegyzete

Légiósok
2025.09.20. 22:57

Két meccs – Somogyi Zsolt jegyzete

Magyar válogatott
2025.09.19. 23:45

A csendes hős – Thury Gábor jegyzete

Bajnokok Ligája
2025.09.19. 06:39

Vakon a kupában – Somogyi Zsolt jegyzete

Labdarúgó NB I
2025.09.18. 09:00

Krumplitest helyett – Deák Zsigmond jegyzete

Atlétika
2025.09.16. 23:39

Minden út Budapestre vezet – Smahulya Ádám jegyzete

Bajnokok Ligája
2025.09.15. 22:48

Ott az érem! – L. Pap István jegyzete

Ökölvívás
2025.09.14. 23:26
Ezek is érdekelhetik