A West Ham United újra kölcsönadhatja Hegyi Krisztiánt

A tavasszal a Debreceni VSC-ben – szintén kölcsönben – futballozó 22 éves kapus márciusban, a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra készülő válogatott összetartásán sérült meg, vagyis műtétje miatt csaknem öt hónapja nem lépett pályára.

Állapotáról az M1 aktuális csatornának adott rövid tájékoztatást: „Elkezdhettem a dinamikus edzéseket, így az izomzatom is újra fejlődésnek indult. Előreláthatólag október közepén, legkésőbb október végén újra játszhatok” – fogalmazott a kapus, aki sérülésétől függetlenül az idény végén mindenképpen visszatért volna a keretében három kapust is foglalkoztató West Ham Unitedhez.

„A felnőttkeret tagja vagyok, de szinte biztos, hogy januárban újra kölcsönad a klubom. A sérülésem alatt több magyar csapat mellett volt holland, török és osztrák együttestől is megkeresés, de legközelebb a téli átigazolási időszakban lehet újra aktuális klubváltásról beszélni” – tette hozzá.