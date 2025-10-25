Veszprémben újfent kiderült: néhány perces roham itt már nem elég

A kapusok csatája annyira kiegyenlített volt a One Veszprém HC–Füchse Berlin férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportmeccsen, mint amennyire maga a mérkőzés nem, ugyanis a németek a hajrát leszámítva végig kézben tartották a találkozót.

Hazai oldalon Mikael Appelgren 14, a vendégcsapatban Dejan Miloszavljev 16 védéssel zárt, ez mindkettejüknél 30 százalék fölötti teljesítményt jelent. Vagyis nem ezen múlt a 32–21-es vereség, az Építők negyven percig egyértelmű hátrányban játszott, csak a végét húzta meg, igaz, az kis híján pontot ért.

„Nagyon hullámzó mérkőzés volt, a saját játékunkkal próbáltunk visszakapaszkodni, miután az elején hibáztunk, és a Berlin nagy előnyhöz jutott – mondta Ligetvári Patrik, a Veszprém válogatott balátlövője és védőjátékosa. – Nagyon sajnálom, hogy végül egy góllal kikaptunk, mert megvoltak a helyzeteink, hogy megnyerjük a meccset. Sok lehetőséget kihagytunk, de talán ez a jobbik eset, hiszen a ziccereket kidolgozzuk, csak gólra kell őket váltani, és akkor meglesz a győztelem.”

Az igazsághoz tartozik egyrészt, hogy a német bajnok Füchse Berlin jelenleg a világ egyik legjobb kézilabdacsapata, másrészt az is, hogy nem kellett megszakadnia a győzelemért a Veszprém Arénában, még úgy sem, hogy két legjobb védője (Fabian Wiede és Max Darj) már az első félidőben kiesett, és a szélről szerezte góljai nagy részét, átlövésből és beállóból nem, vagy csak alig volt eredményes.

A magyar bajnok szombaton a Szigetszentmiklósi KSK-t fogadja a K&H Ligában, a BL-ben pedig legközelebb Norvégiába, a Kolstad otthonába utazik, de csak három hét szünet után, november 12-én.