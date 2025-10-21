Bruno Fernandes: Innentől fogva még fontosabb lesz legközelebb is nyerni
– Legutóbb 2016-ban tudott az Anfieldben nyerni a Manchester United. Hogyan látta a mérkőzést belülről?
– Pokolian nehéz dolgunk volt, kőkemény mérkőzést játszottunk. Jóllehet, tudtuk, hogy embert próbáló feladat lesz az Anfieldben helytállni a Liverpool ellen, amely agresszív, masszív csapat, és nagyon erős a párharcokban. Ezzel együtt az első félidőben sikerült kihasználnunk a szabadon hagyott területeket, tudtuk birtokolni a labdát, és bár a fordulást követően sokat szenvedtünk, álltuk a sarat. A pályán úgy éreztem, hogy talán kissé lemondtunk a labdabirtoklásról, de jól védekeztünk, kitartottunk, és a hajrában szerzett gól mindent eldöntött.
– Az öltözőben hallhatóan megünnepelték a sikert, szinte beleremegtek az Anfield falai. Mindazonáltal ez csak három pont és továbbiakra lesz szükségük ahhoz, hogy még közelebb kerüljenek az első helyekhez. Hogyan tovább?
– Valóban fontos győzelmet arattunk, de innentől még lényegesebbé vált, hogy legközelebb is győzzünk. Szeretnénk ismét nyerni, ünnepelni, kiegyensúlyozottan, felszabadultan játszani a bajnokságban, és hétről hétre jól teljesíteni. Ehhez viszont a most mutatott összpontosításhoz hasonlóra lesz szükségünk, erre a kitartásra, erre a munkamorálra, és bár ez tényleg nagy győzelem volt, egy csipetnyivel még emelni kell a játékminőségen is.
– Tegyük fel, teljesülnek az említett feltételek, meddig juthat el a Manchester United az idényben?
– Egyelőre azt mondom, a United a következő hétvégéig jusson el, és igyekezzen megnyerni a legközelebbi mérkőzését, jelen esetben a Brigthon ellenit. Egyértelmű, hogy ez most legfontosabb feladatunk. Lehet bármilyen jó passzban egy csapat, mindig a soron következő meccsre célszerű összpontosítani, azt kell megnyerni.
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
Liverpool–Manchester United 1–2 (Gakpo 78., ill. Mbeumo 2., Maguire 84.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
8
6
1
1
15–3
+12
19
|2. Manchester City
8
5
1
2
17–6
+11
16
|3. Liverpool
8
5
1
2
14–10
+4
16
|4. Bournemouth
8
4
3
1
14–11
+3
15
|5. Chelsea
8
4
2
2
16–9
+7
14
|6. Tottenham
8
4
2
2
14–7
+7
14
|7. Sunderland
8
4
2
2
9–6
+3
14
|8. Crystal Palace
8
3
4
1
12–8
+4
13
|9. Brighton & Hove Albion
8
3
3
2
12–11
+1
12
|10. Aston Villa
8
3
3
2
8–8
0
12
|11. Everton
8
3
2
3
9–9
0
11
|12. Manchester United
8
3
2
3
10–12
–2
11
|13. Newcastle
8
2
3
3
7–7
0
9
|14. Fulham
8
2
2
4
8–12
–4
8
|15. Leeds United
8
2
2
4
7–13
–6
8
|16. Brentford
7
2
1
4
9–12
–3
7
|17. Burnley
8
2
1
5
9–15
–6
7
|18. Nottingham Forest
8
1
2
5
5–15
–10
5
|19. West Ham
7
1
1
5
6–16
–10
4
|20. Wolverhampton
8
–
2
6
5–16
–11
2