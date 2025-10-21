Bruno Fernandes: Innentől fogva még fontosabb lesz legközelebb is nyerni

– Legutóbb 2016-ban tudott az Anfieldben nyerni a Manchester United. Hogyan látta a mérkőzést belülről?

– Pokolian nehéz dolgunk volt, kőkemény mérkőzést játszottunk. Jóllehet, tudtuk, hogy embert próbáló feladat lesz az Anfieldben helytállni a Liverpool ellen, amely agresszív, masszív csapat, és nagyon erős a párharcokban. Ezzel együtt az első félidőben sikerült kihasználnunk a szabadon hagyott területeket, tudtuk birtokolni a labdát, és bár a fordulást követően sokat szenvedtünk, álltuk a sarat. A pályán úgy éreztem, hogy talán kissé lemondtunk a labdabirtoklásról, de jól védekeztünk, kitartottunk, és a hajrában szerzett gól mindent eldöntött.

– Az öltözőben hallhatóan megünnepelték a sikert, szinte beleremegtek az Anfield falai. Mindazonáltal ez csak három pont és továbbiakra lesz szükségük ahhoz, hogy még közelebb kerüljenek az első helyekhez. Hogyan tovább?

– Valóban fontos győzelmet arattunk, de innentől még lényegesebbé vált, hogy legközelebb is győzzünk. Szeretnénk ismét nyerni, ünnepelni, kiegyensúlyozottan, felszabadultan játszani a bajnokságban, és hétről hétre jól teljesíteni. Ehhez viszont a most mutatott összpontosításhoz hasonlóra lesz szükségünk, erre a kitartásra, erre a munkamorálra, és bár ez tényleg nagy győzelem volt, egy csipetnyivel még emelni kell a játékminőségen is.

– Tegyük fel, teljesülnek az említett feltételek, meddig juthat el a Manchester United az idényben?

– Egyelőre azt mondom, a United a következő hétvégéig jusson el, és igyekezzen megnyerni a legközelebbi mérkőzését, jelen esetben a Brigthon ellenit. Egyértelmű, hogy ez most legfontosabb feladatunk. Lehet bármilyen jó passzban egy csapat, mindig a soron következő meccsre célszerű összpontosítani, azt kell megnyerni.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Liverpool–Manchester United 1–2 (Gakpo 78., ill. Mbeumo 2., Maguire 84.)