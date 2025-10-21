Nemzeti Sportrádió

Bruno Fernandes: Innentől fogva még fontosabb lesz legközelebb is nyerni

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
• Liverpool
Vágólapra másolva!
2025.10.21. 09:19
null
Bruno Fernandes gólpasszal járult hozzá a győzelemhez (Fotó: Getty Images)
Címkék
Manchester United Premier League Bruno Fernandes
Mint ismert, vasárnap a Manchester United 2–1-re győzött a Liverpool FC vendégeként. A találkozó után a vendégek portugál támadója, Bruno Fernandes elárulta, a győzelem ellenére van még javítanivaló a játékminőségen a Unitednél.

– Legutóbb 2016-ban tudott az Anfieldben nyerni a Manchester United. Hogyan látta a mérkőzést belülről?
Pokolian nehéz dolgunk volt, kőkemény mérkőzést játszottunk. Jóllehet, tudtuk, hogy embert próbáló feladat lesz az Anfieldben helytállni a Liverpool ellen, amely agresszív, masszív csapat, és nagyon erős a párharcokban. Ezzel együtt az első félidőben sikerült kihasználnunk a szabadon hagyott területeket, tudtuk birtokolni a labdát, és bár a fordulást követően sokat szenvedtünk, álltuk a sarat. A pályán úgy éreztem, hogy talán kissé lemondtunk a labdabirtoklásról, de jól védekeztünk, kitartottunk, és a hajrában szerzett gól mindent eldöntött.

– Az öltözőben hallhatóan megünnepelték a sikert, szinte beleremegtek az Anfield falai. Mindazonáltal ez csak három pont és továbbiakra lesz szükségük ahhoz, hogy még közelebb kerüljenek az első helyekhez. Hogyan tovább?
– Valóban fontos győzelmet arattunk, de innentől még lényegesebbé vált, hogy legközelebb is győzzünk. Szeretnénk ismét nyerni, ünnepelni, kiegyensúlyozottan, felszabadultan játszani a bajnokságban, és hétről hétre jól teljesíteni. Ehhez viszont a most mutatott összpontosításhoz hasonlóra lesz szükségünk, erre a kitartásra, erre a munkamorálra, és bár ez tényleg nagy győzelem volt, egy csipetnyivel még emelni kell a játékminőségen is.

– Tegyük fel, teljesülnek az említett feltételek, meddig juthat el a Manchester United az idényben?
– Egyelőre azt mondom, a United a következő hétvégéig jusson el, és igyekezzen megnyerni a legközelebbi mérkőzését, jelen esetben a Brigthon ellenit. Egyértelmű, hogy ez most legfontosabb feladatunk. Lehet bármilyen jó passzban egy csapat, mindig a soron következő meccsre célszerű összpontosítani, azt kell megnyerni.

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
Liverpool–Manchester United 1–2 (Gakpo 78., ill. Mbeumo 2., Maguire 84.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Arsenal

8

6

1

1

15–3

+12

19

2. Manchester City

8

5

1

2

17–6

+11

16

3. Liverpool

8

5

1

2

14–10

+4

16

4. Bournemouth

8

4

3

1

14–11

+3

15

5. Chelsea

8

4

2

2

16–9

+7

14

6. Tottenham

8

4

2

2

14–7

+7

14

7. Sunderland

8

4

2

2

9–6

+3

14

8. Crystal Palace

8

3

4

1

12–8

+4

13

9. Brighton & Hove Albion

8

3

3

2

12–11

+1

12

10. Aston Villa

8

3

3

2

8–8

0

12

11. Everton

8

3

2

3

9–9

0

11

12. Manchester United

8

3

2

3

10–12

–2

11

13. Newcastle

8

2

3

3

7–7

0

9

14. Fulham

8

2

2

4

8–12

–4

8

15. Leeds United

8

2

2

4

7–13

–6

8

16. Brentford

7

2

1

4

9–12

–3

7

17. Burnley

8

2

1

5

9–15

–6

7

18. Nottingham Forest

8

1

2

5

5–15

–10

5

19. West Ham

7

1

1

5

6–16

–10

4

20. Wolverhampton

8

2

6

5–16

–11

2

Kapcsolódó tartalom

A Liverpool kikapott odahaza a Manchester Unitedtől

Kerkez és Szoboszlai is végigjátszotta a rangadót – nagyot harcoltak, de sorozatban negyedik mérkőzését is elbukta a Pool.

Gödörben a Liverpool – Thury Gábor jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Wirtz mintha még nem érkezett volna meg Liverpoolba.

Carragher: Szalahnak nem kellene minden meccsen kezdenie

Az egykori Liverpool-ikon szerint az egyiptomi teljesítménye nem indokolja, hogy kihagyhatatlan legyen a „vörösök” kezdőjéből.

Harry Maguire: Tudunk jobban is játszani

Virgil van Dijk: „Nehéz időszakot élünk.”

 

Manchester United Premier League Bruno Fernandes
Legfrissebb hírek

Sean Dyche a Nottingham Forest szezonbeli harmadik vezetőedzője – hivatalos

Angol labdarúgás
1 órája

A nagy verést megúszta, de csak ennek örülhetett a West Ham a Brentford ellen

Angol labdarúgás
13 órája

Carragher: Szalahnak nem kellene minden meccsen kezdenie

Angol labdarúgás
21 órája

Gödörben a Liverpool; Újpesti pontszerzés a Fradi ellen, Varga Barnabással a kapuban

E-újság
2025.10.19. 23:58

Arne Slot: Talán a játékosok túlzottan nyerni szeretnének

Angol labdarúgás
2025.10.19. 22:02

Harry Maguire: Tudunk jobban is játszani

Angol labdarúgás
2025.10.19. 21:00

A Liverpool kikapott odahaza a Manchester Unitedtől

Angol labdarúgás
2025.10.19. 19:43

Liverpool–Manchester United: szenvedély, történelem és életérzés

Angol labdarúgás
2025.10.19. 10:08
Ezek is érdekelhetik