Videó: a magyar csatár győztes gólt lőtt Brazíliában, az utolsó percben

2025.10.25. 08:33
Barkóczi Benedek győztes gólt lőtt (Fotó: facebook.com/Santafefcsp)
Barkóczi Benedek légiósok Santa Fé FC
A brazil Santa Fé FC-ben szereplő 20 éves, korábbi U18-as válogatott csatár, Barkóczi Benedek pénteken az utolsó percben győztes gólt szerzett az U20-as brazil Paulista-kupában – a gólt a támadó osztotta meg a Facebookon vezetett blogjában.

 

Barkóczi Benedek a télen igazolt az NB II-es Kozármislenyből a brazil U20-as Brasilis FC-hez, majd a nyáron, ahogy arról beszámoltunk, átszerződött a szintén U20-as, Dani Alves érdekeltségi körébe tartozó Santa Fé FC-hez. Barkóczi a Facebookon blogot vezet brazíliai pályafutásáról, és a legfrissebb bejegyzéséből kiderül, hogy pénteken az U20-as Paulista-kupában a szünetben csereként beállva győztes gólt szerzett a Martonense elleni, 2–1-re megnyert mérkőzés utolsó percében. Csapata ezzel a győzelemmel a 2. helyre lépett előre csoportjában a tabellán. Barkóczi a Santa Fében a nyolcadik meccsén az ötödik gólját jegyezte, először szerzett győztes gólt.


 

 

