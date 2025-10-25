Videó: a magyar csatár győztes gólt lőtt Brazíliában, az utolsó percben

Barkóczi Benedek a télen igazolt az NB II-es Kozármislenyből a brazil U20-as Brasilis FC-hez, majd a nyáron, ahogy arról beszámoltunk, átszerződött a szintén U20-as, Dani Alves érdekeltségi körébe tartozó Santa Fé FC-hez. Barkóczi a Facebookon blogot vezet brazíliai pályafutásáról, és a legfrissebb bejegyzéséből kiderül, hogy pénteken az U20-as Paulista-kupában a szünetben csereként beállva győztes gólt szerzett a Martonense elleni, 2–1-re megnyert mérkőzés utolsó percében. Csapata ezzel a győzelemmel a 2. helyre lépett előre csoportjában a tabellán. Barkóczi a Santa Fében a nyolcadik meccsén az ötödik gólját jegyezte, először szerzett győztes gólt.



