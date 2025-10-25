Nemzeti Sportrádió

A címvédő ETO Debrecenbe utazik, Kaproncán javíthat az FTC

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
Vágólapra másolva!
2025.10.25. 08:47
null
Veronica Kristiansen szerint arra összpontosítanak, hogy a Debrecen ellen is jól működjön a védekezésük (Fotó: Török Attila)
Címkék
DVSC-Schaeffler női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC FTC-Rail Cargo Hungaria
Magyar rangadóval folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája, a győriek visszavághatnak tavalyi vereségükért a Lokinak, míg a Ferencvárosra horvát túra vár.

2024 februárja után találkozik egymással ismét két magyar csapat a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Akkor nagy meglepetés született Debrecenben, a Loki 29–28-ra legyőzte a kisalföldieket, megszakítva tizenöt éve tartó nyeretlenségi sorozatukat. Az egyenes kieséses szakaszban Szilágyi Zoltán csapata nagyon közel állt a címvédő – azóta már megszűnt – Vipers kiejtéséhez, de akkor a norvégok örülhettek. Nem sokáig, a negyeddöntőben a már Per Johansson vezette ETO búcsúztatta őket, majd a budapesti négyes döntőben is diadalmaskodott.

A Loki egy év kihagyás után tért vissza az elit ligába, és rögtön győzelemmel kezdett Podgoricában, de az azóta eltelt három fordulóban szoros meccseken ugyan, de kivétel nélkül veszített. A győriek viszont repülőrajtot vettek, négy kör után hibátlanul állnak, önbizalmukat növeli, hogy két hete a bajnokságban rég nem látott, tizenöt gólos verést mértek a Ferencvárosra.

„Számos nehéz mérkőzést játszottunk a debreceniek ellen. Ezúttal is arra koncentrálunk, hogy megőrizzük stabil teljesítményünket védekezésben. A fő hangsúlyt nagyszerű formánk megtartására helyezzük, a védelmünk jelentős fejlődést mutatott, ennek is köszönhető, hogy ilyen jól játszunk” – fogalmazott klubja honlapjának Veronica Kristiansen, a győriek balátlövője.

A DVSC-t 2021 nyara óta irányító Szilágyi Zoltán szerint mára rangadóvá váltak a Győr elleni meccseik. „Az elmúlt években rendre kiélezett csatát vívtunk velük. Remélem, ezúttal is lépést tartunk a címvédővel, bár ez nem lesz könnyű, mivel szenzációs formában játszik. Szoros mérkőzésben reménykedünk és abban, hogy az utolsó percekben is esélyünk lesz pontokat szerezni” – idézi a vezetőedzőt az európai szövetség.

A BL-t két vereséggel indító ferencvárosiak három hete Ljubljanában már jobban játszottak, aztán jött az a súlyos győri vereség a bajnokságban, Jesper Jensen bárhogy forgatta csapatát, nem sikerült megfékezni az eksztázisban lévő győrieket. A gödörből Kaproncán mászhatnak ki Klujber Katrinék, a Podravka elleni meccset a hét rangadójának választotta az EHF. A feleknek ez lesz a tizenharmadik találkozójuk az elit ligában, a Fradi eddig csupán egyszer nem nyert, 1995-ben 21–21-es döntetlen született.

Idén februárban közel álltak a horvátok egy újabb pontszerzéshez az FTC ellen, Laura Glauser fontos védéseinek köszönhetően végül 30–29-re nyert a magyar együttes. A Podravka hazai pályán bárkire veszélyes lehet, a Solát öt góllal múlta felül, míg az előző idény ezüstérmese, a dán Odense 31–31-es döntetlennel távozott a magyar határtól huszonöt kilométerre fekvő településről.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
SZOMBAT
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Gloria Bistrita-Nasaud (román)–Team Esbjerg (dán)
18.00: Storhamar (norvég)–Metz (francia)
18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román)

VASÁRNAP
A-CSOPORT
16.00: Borussia Dortmund (német)–Buducsnoszt (montenegrói)

B-CSOPORT
14.00: Odense (dán)–Sola (norvég) (Tv: Sport2) 
16.00: Ikast (dán)–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport2) 

1. GYŐR44143–98+458
2. Metz44137–100+378
3. Esbjerg422121–114+74
4. Storhamar422101–95+64
5. Gloria Bistrita422105–123–184
6. DEBRECEN413113–118–52
7. Borussia Dortmund413109–133–242
8. Buducsnoszt4476–124–480
az a-csoport állása
A B-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Brest44132–106+268
2. Ikast431114–109+56
3. Odense4211131–13105
4. Podravka4211113–11305
5. CSM Bucuresti422123–114+94
6. FTC422119–112+74
7. Sola4497–114–170
8. Ljubljana4489–119–300

 

 

DVSC-Schaeffler női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC FTC-Rail Cargo Hungaria
Legfrissebb hírek

Női kézilabda: már az új életét tervezi a győriek világklasszis kapusa?

Kézilabda
2025.10.23. 14:41

A Győr és az FTC is simán nyert hazai pályán a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.10.22. 19:44

Női kézilabda NB I: a Győrt és az FTC-t is megbüntették a rangadón történtek miatt

Kézilabda
2025.10.22. 16:18

Női kézilabda: átvette diplomáját a győriek holland klasszisa

Kézilabda
2025.10.16. 08:25

Női kézi: hosszabbított másodedzőjével az ETO

Kézilabda
2025.10.13. 13:08

Botrányos molinó a hétvégi Győr–FTC kézirangadón, eljárást indított az MKSZ

Kézilabda
2025.10.13. 10:51

Tóth Gabriella kilenc gólt lőtt a Vasas kapujába, könnyedén nyert a Mosonmagyaróvár a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.10.11. 19:48

Jesper Jensen: Sako teljesen kinyírt minket

Kézilabda
2025.10.11. 17:01
Ezek is érdekelhetik