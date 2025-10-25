A címvédő ETO Debrecenbe utazik, Kaproncán javíthat az FTC

2024 februárja után találkozik egymással ismét két magyar csapat a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Akkor nagy meglepetés született Debrecenben, a Loki 29–28-ra legyőzte a kisalföldieket, megszakítva tizenöt éve tartó nyeretlenségi sorozatukat. Az egyenes kieséses szakaszban Szilágyi Zoltán csapata nagyon közel állt a címvédő – azóta már megszűnt – Vipers kiejtéséhez, de akkor a norvégok örülhettek. Nem sokáig, a negyeddöntőben a már Per Johansson vezette ETO búcsúztatta őket, majd a budapesti négyes döntőben is diadalmaskodott.

A Loki egy év kihagyás után tért vissza az elit ligába, és rögtön győzelemmel kezdett Podgoricában, de az azóta eltelt három fordulóban szoros meccseken ugyan, de kivétel nélkül veszített. A győriek viszont repülőrajtot vettek, négy kör után hibátlanul állnak, önbizalmukat növeli, hogy két hete a bajnokságban rég nem látott, tizenöt gólos verést mértek a Ferencvárosra.

„Számos nehéz mérkőzést játszottunk a debreceniek ellen. Ezúttal is arra koncentrálunk, hogy megőrizzük stabil teljesítményünket védekezésben. A fő hangsúlyt nagyszerű formánk megtartására helyezzük, a védelmünk jelentős fejlődést mutatott, ennek is köszönhető, hogy ilyen jól játszunk” – fogalmazott klubja honlapjának Veronica Kristiansen, a győriek balátlövője.

A DVSC-t 2021 nyara óta irányító Szilágyi Zoltán szerint mára rangadóvá váltak a Győr elleni meccseik. „Az elmúlt években rendre kiélezett csatát vívtunk velük. Remélem, ezúttal is lépést tartunk a címvédővel, bár ez nem lesz könnyű, mivel szenzációs formában játszik. Szoros mérkőzésben reménykedünk és abban, hogy az utolsó percekben is esélyünk lesz pontokat szerezni” – idézi a vezetőedzőt az európai szövetség.

A BL-t két vereséggel indító ferencvárosiak három hete Ljubljanában már jobban játszottak, aztán jött az a súlyos győri vereség a bajnokságban, Jesper Jensen bárhogy forgatta csapatát, nem sikerült megfékezni az eksztázisban lévő győrieket. A gödörből Kaproncán mászhatnak ki Klujber Katrinék, a Podravka elleni meccset a hét rangadójának választotta az EHF. A feleknek ez lesz a tizenharmadik találkozójuk az elit ligában, a Fradi eddig csupán egyszer nem nyert, 1995-ben 21–21-es döntetlen született.

Idén februárban közel álltak a horvátok egy újabb pontszerzéshez az FTC ellen, Laura Glauser fontos védéseinek köszönhetően végül 30–29-re nyert a magyar együttes. A Podravka hazai pályán bárkire veszélyes lehet, a Solát öt góllal múlta felül, míg az előző idény ezüstérmese, a dán Odense 31–31-es döntetlennel távozott a magyar határtól huszonöt kilométerre fekvő településről.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

SZOMBAT

A-CSOPORT

16.00: Gloria Bistrita-Nasaud (román)–Team Esbjerg (dán)

18.00: Storhamar (norvég)–Metz (francia)

18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román)

VASÁRNAP

A-CSOPORT

16.00: Borussia Dortmund (német)–Buducsnoszt (montenegrói)

B-CSOPORT

14.00: Odense (dán)–Sola (norvég) (Tv: Sport2)

16.00: Ikast (dán)–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport2)

1. GYŐR 4 4 – – 143–98 +45 8 2. Metz 4 4 – – 137–100 +37 8 3. Esbjerg 4 2 – 2 121–114 +7 4 4. Storhamar 4 2 – 2 101–95 +6 4 5. Gloria Bistrita 4 2 – 2 105–123 –18 4 6. DEBRECEN 4 1 – 3 113–118 –5 2 7. Borussia Dortmund 4 1 – 3 109–133 –24 2 8. Buducsnoszt 4 – – 4 76–124 –48 0 az a-csoport állása