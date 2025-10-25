A címvédő ETO Debrecenbe utazik, Kaproncán javíthat az FTC
2024 februárja után találkozik egymással ismét két magyar csapat a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Akkor nagy meglepetés született Debrecenben, a Loki 29–28-ra legyőzte a kisalföldieket, megszakítva tizenöt éve tartó nyeretlenségi sorozatukat. Az egyenes kieséses szakaszban Szilágyi Zoltán csapata nagyon közel állt a címvédő – azóta már megszűnt – Vipers kiejtéséhez, de akkor a norvégok örülhettek. Nem sokáig, a negyeddöntőben a már Per Johansson vezette ETO búcsúztatta őket, majd a budapesti négyes döntőben is diadalmaskodott.
A Loki egy év kihagyás után tért vissza az elit ligába, és rögtön győzelemmel kezdett Podgoricában, de az azóta eltelt három fordulóban szoros meccseken ugyan, de kivétel nélkül veszített. A győriek viszont repülőrajtot vettek, négy kör után hibátlanul állnak, önbizalmukat növeli, hogy két hete a bajnokságban rég nem látott, tizenöt gólos verést mértek a Ferencvárosra.
„Számos nehéz mérkőzést játszottunk a debreceniek ellen. Ezúttal is arra koncentrálunk, hogy megőrizzük stabil teljesítményünket védekezésben. A fő hangsúlyt nagyszerű formánk megtartására helyezzük, a védelmünk jelentős fejlődést mutatott, ennek is köszönhető, hogy ilyen jól játszunk” – fogalmazott klubja honlapjának Veronica Kristiansen, a győriek balátlövője.
A DVSC-t 2021 nyara óta irányító Szilágyi Zoltán szerint mára rangadóvá váltak a Győr elleni meccseik. „Az elmúlt években rendre kiélezett csatát vívtunk velük. Remélem, ezúttal is lépést tartunk a címvédővel, bár ez nem lesz könnyű, mivel szenzációs formában játszik. Szoros mérkőzésben reménykedünk és abban, hogy az utolsó percekben is esélyünk lesz pontokat szerezni” – idézi a vezetőedzőt az európai szövetség.
A BL-t két vereséggel indító ferencvárosiak három hete Ljubljanában már jobban játszottak, aztán jött az a súlyos győri vereség a bajnokságban, Jesper Jensen bárhogy forgatta csapatát, nem sikerült megfékezni az eksztázisban lévő győrieket. A gödörből Kaproncán mászhatnak ki Klujber Katrinék, a Podravka elleni meccset a hét rangadójának választotta az EHF. A feleknek ez lesz a tizenharmadik találkozójuk az elit ligában, a Fradi eddig csupán egyszer nem nyert, 1995-ben 21–21-es döntetlen született.
Idén februárban közel álltak a horvátok egy újabb pontszerzéshez az FTC ellen, Laura Glauser fontos védéseinek köszönhetően végül 30–29-re nyert a magyar együttes. A Podravka hazai pályán bárkire veszélyes lehet, a Solát öt góllal múlta felül, míg az előző idény ezüstérmese, a dán Odense 31–31-es döntetlennel távozott a magyar határtól huszonöt kilométerre fekvő településről.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
SZOMBAT
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Gloria Bistrita-Nasaud (román)–Team Esbjerg (dán)
18.00: Storhamar (norvég)–Metz (francia)
18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román)
VASÁRNAP
A-CSOPORT
16.00: Borussia Dortmund (német)–Buducsnoszt (montenegrói)
B-CSOPORT
14.00: Odense (dán)–Sola (norvég) (Tv: Sport2)
16.00: Ikast (dán)–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport2)
|1. GYŐR
|4
|4
|–
|–
|143–98
|+45
|8
|2. Metz
|4
|4
|–
|–
|137–100
|+37
|8
|3. Esbjerg
|4
|2
|–
|2
|121–114
|+7
|4
|4. Storhamar
|4
|2
|–
|2
|101–95
|+6
|4
|5. Gloria Bistrita
|4
|2
|–
|2
|105–123
|–18
|4
|6. DEBRECEN
|4
|1
|–
|3
|113–118
|–5
|2
|7. Borussia Dortmund
|4
|1
|–
|3
|109–133
|–24
|2
|8. Buducsnoszt
|4
|–
|–
|4
|76–124
|–48
|0
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Brest
|4
|4
|–
|–
|132–106
|+26
|8
|2. Ikast
|4
|3
|–
|1
|114–109
|+5
|6
|3. Odense
|4
|2
|1
|1
|131–131
|0
|5
|4. Podravka
|4
|2
|1
|1
|113–113
|0
|5
|5. CSM Bucuresti
|4
|2
|–
|2
|123–114
|+9
|4
|6. FTC
|4
|2
|–
|2
|119–112
|+7
|4
|7. Sola
|4
|–
|–
|4
|97–114
|–17
|0
|8. Ljubljana
|4
|–
|–
|4
|89–119
|–30
|0