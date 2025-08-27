Nemzeti Sportrádió

Kilvinger Levente Pécsről az AS Romába szerződött

2025.08.27. 10:54
Kilinger Levente Olaszországban folytatja (Fotó: Facebook/Kövesdi V Pataky T)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AS Roma szerződtette Kilvinger Leventét.

A Pécsi MFC a hivatalos oldalán közölte, hogy Kilvinger Levente az AS Romában folytatja pályafutását. A Pécs saját nevelésű, 16 éves kapusa tíz év után búcsúzik klubjától.

„Pályafutásom egy fontos mérföldkövéhez érkeztem, hiszen lehetőségem nyílt, hogy az AS Roma csapatához igazoljak. Hatalmas hálával tartozom a PMFC-nek, ahol a legkisebb korosztálytól kezdve nevelkedtem. Szeretném megköszönni minden edzőnek a támogatást és a segítséget, amely hozzájárult a fejlődésemhez, különösen kapusedzőimnek: Bogyay Zoltánnak, Békési Andrásnak, végül pedig Sólyom Csabának, aki fiatal korom óta végig mellettem állt, és talán a legtöbbet köszönhettem neki az itt töltött évek során. Tudom, hogy ez még csak a kezdet. Mindent meg fogok tenni azért, hogy elérjem a céljaimat, és büszkévé tegyem a családomat, valamint a pécsi labdarúgást” – nyilatkozta a korosztályos válogatott kapus.

Kilvinger 2015 szeptemberében csatlakozott a PMFC utánpótlásához, ezt követően végigjárta a korosztályos csapatokat, áprilisban bemutatkozott az NB III-ban is. Az öt bajnokin pályára lépő Kilvingert a Roma kivásárolta szerződéséből, a kapus hároméves megállapodást kötött az olasz együttessel. 

 

