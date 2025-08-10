Az AIK szurkolói rendbontással tarkított derbivel készült az ETO elleni Kl-visszavágóra

A körülbelül 48 ezer néző előtt rendezett rangadó a második félidő elején hosszú percekre félbeszakadt, mivel a két szurkolótábor a pirotechnikai eszközök intenzív használatába kezdett. A drukkereket a két csapatkapitány, a korábban Újpesten is futballozó, apai ágon magyar származású Anton Salétros, illetve Marcus Danielsson igyekezett megnyugtatni. Végül sikerrel jártak, és folytatódott a találkozó, amelyen a hazaiak közelebb jártak a gólhoz, ám sem nekik, sem pedig ellenfelüknek nem sikerült betalálniuk. Csongvai Áron végig a pályán volt az AIK-ban, amely csütörtökön egygólos előnyből várja a Konferencialiga 3. selejtezőkörének visszavágóját Győrben, az ETO FC vendégeként.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Djurgarden 0–0

AIK: Csongvai Áron végig a pályán volt