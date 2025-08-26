Nemzeti Sportrádió

A magyar válogatott védő kihagyja csapata Ligakupa-mérkőzését

2025.08.26. 10:17
Szűcs kisebb sérülés miatt nem játszik (Fotó: Getty Images)
Szűcs Kornél kisebb sérülés miatt nem lesz ott a Plymouth labdarúgócsapatában a keddi Ligakupa-mérkőzésen, erről Tom Cleverley vezetőedző számolt be.

A harmadosztályba csúszó Plymouth a Queens Park Rangers búcsúztatásával kezdte a Ligakupát, a második fordulóban pedig a QPR-hoz hasonlóan másodosztályú Swansea vár rá.

Szűcs Kornél nem lesz ott a csapatban, mivel el sem utazott a kerettel egy kisebb sérülés miatt. A magyar játékos mellett Brendan Galloway és Jamie Paterson sincs ott a csapatban, mert Tom Cleverley vezetőedző már a Cardiff elleni hétvégi bajnokira is figyel.

Szűcs a mostani idényben csapata mind az öt harmadik ligás bajnokiját végigjátszotta, a Ligakupában 65 percet kapott a QPR ellen. A 23 éves védő korábban szerepelt Marco Rossi válogatottjában is, kérdés, hogy ezúttal kap-e meghívót.

ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Swansea (II.)–Plymouth (III.)

 

 

