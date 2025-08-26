A magyar válogatott védő kihagyja csapata Ligakupa-mérkőzését

A harmadosztályba csúszó Plymouth a Queens Park Rangers búcsúztatásával kezdte a Ligakupát, a második fordulóban pedig a QPR-hoz hasonlóan másodosztályú Swansea vár rá.

Szűcs Kornél nem lesz ott a csapatban, mivel el sem utazott a kerettel egy kisebb sérülés miatt. A magyar játékos mellett Brendan Galloway és Jamie Paterson sincs ott a csapatban, mert Tom Cleverley vezetőedző már a Cardiff elleni hétvégi bajnokira is figyel.

Szűcs a mostani idényben csapata mind az öt harmadik ligás bajnokiját végigjátszotta, a Ligakupában 65 percet kapott a QPR ellen. A 23 éves védő korábban szerepelt Marco Rossi válogatottjában is, kérdés, hogy ezúttal kap-e meghívót.

🗣️ TC on injuries: "Freddie [Issaka] is back tomorrow, Joe [Edwards] is back in the squad, numbers are coming.



"Brendan [Galloway] and Kornel [Szucs] will not travel tomorrow as we look ahead to Cardiff City on the weekend. Jamie Paterson may be back for that game, as well." — Plymouth Argyle FC (@Argyle) August 25, 2025

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Swansea (II.)–Plymouth (III.)