A magyar válogatott védő kihagyja csapata Ligakupa-mérkőzését

A harmadosztályba csúszó Plymouth a Queens Park Rangers búcsúztatásával kezdte a Ligakupát, a második fordulóban pedig a QPR-hoz hasonlóan másodosztályú Swansea vár rá.
Szűcs Kornél nem lesz ott a csapatban, mivel el sem utazott a kerettel egy kisebb sérülés miatt. A magyar játékos mellett Brendan Galloway és Jamie Paterson sincs ott a csapatban, mert Tom Cleverley vezetőedző már a Cardiff elleni hétvégi bajnokira is figyel.
Szűcs a mostani idényben csapata mind az öt harmadik ligás bajnokiját végigjátszotta, a Ligakupában 65 percet kapott a QPR ellen. A 23 éves védő korábban szerepelt Marco Rossi válogatottjában is, kérdés, hogy ezúttal kap-e meghívót.
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Swansea (II.)–Plymouth (III.)