Nemzeti Sportrádió

Rosszabbtól tartottak az angol klubnál, de Szűcs Kornél így is kihagyni kényszerül 4-6 hetet

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.09.15. 12:22
Címkék
Szűcs Kornél légiósok Plymouth Argyle League One
A kezdeti aggodalmak fényében megkönnyebbülés, hogy Szűcs Kornélnak legfeljebb hat hetet kell kihagynia – derült ki a napokban megsérülő magyar labdarúgót foglalkoztató angol Plymouth Argyle pályaedzőjének nyilatkozatából.
Bolton Wanderers v Plymouth Argyle - Sky Bet League One
Szűcs Kornél az egyik augusztusi bajnokin (Fotó: Getty Images)

Szűcs Kornél edzésen sérült meg, és az angol harmadosztályban szereplő klubnál kezdetben attól tartottak, hogy akár a keresztszalagja is elszakadhatott. A tüzetes vizsgálatok után kiderült: ilyesmiről nincs szó.

„Szerencsétlen eset volt, elcsúszott edzésen, és úgy tűnt, hogy ez bizony hosszú kihagyás lesz – elevenítette fel a történteket Damon Lathrope, a csapat pályaedzője a Plymouth Herald vasárnapi beszámolójában. – A vizsgálati eredmények alapján szerencsére gyorsabb lesz a felépülés, ami mind az ő, mind a csapat szempontjából nagyszerű hír. Injekciókat kap, reményeink szerint négy, legfeljebb hat hét múlva újra a pályán lesz.”

A Plymouth nyolc forduló után kilenc ponttal a 17. helyen áll a League One-ban, a Kecskemétről tavaly nyáron szerződtetett védő – korábbi kisebb sérülése ellenére – az első hét mérkőzést végigjátszotta, a legutóbbit a hétvégén már kihagyni kényszerült.

 

Szűcs Kornél légiósok Plymouth Argyle League One
Legfrissebb hírek

A magyar csatár nagyon boldog – Izraelbe szerződött

Légiósok
4 órája

Két kaput találó lövés három pontot ért a Sepsinek

Minden más foci
2025.09.13. 12:40

Íme, a legjobb magyar játékosok az EA FC 26-ban

Légiósok
2025.09.12. 19:15

De ezt már megnyerte: Szoboszlai Dominiké augusztus legszebb gólja a Premier League-ben!

Légiósok
2025.09.12. 14:17

Szoboszlai Arsenal ellen viselt meze több mint 7 millió forintért kelhet el

Angol labdarúgás
2025.09.09. 18:48

A West Ham United újra kölcsönadhatja Hegyi Krisztiánt

Légiósok
2025.09.09. 15:47

Piros és fehér után zöld – bemutatta harmadik számú mezét a Liverpool

Angol labdarúgás
2025.09.09. 14:36

Csoboth Kevin kölcsönben Törökországban folytathatja – NS-infó

Légiósok
2025.09.09. 13:54
Ezek is érdekelhetik