Rosszabbtól tartottak az angol klubnál, de Szűcs Kornél így is kihagyni kényszerül 4-6 hetet

Szűcs Kornél az egyik augusztusi bajnokin (Fotó: Getty Images)

Szűcs Kornél edzésen sérült meg, és az angol harmadosztályban szereplő klubnál kezdetben attól tartottak, hogy akár a keresztszalagja is elszakadhatott. A tüzetes vizsgálatok után kiderült: ilyesmiről nincs szó.

„Szerencsétlen eset volt, elcsúszott edzésen, és úgy tűnt, hogy ez bizony hosszú kihagyás lesz – elevenítette fel a történteket Damon Lathrope, a csapat pályaedzője a Plymouth Herald vasárnapi beszámolójában. – A vizsgálati eredmények alapján szerencsére gyorsabb lesz a felépülés, ami mind az ő, mind a csapat szempontjából nagyszerű hír. Injekciókat kap, reményeink szerint négy, legfeljebb hat hét múlva újra a pályán lesz.”

A Plymouth nyolc forduló után kilenc ponttal a 17. helyen áll a League One-ban, a Kecskemétről tavaly nyáron szerződtetett védő – korábbi kisebb sérülése ellenére – az első hét mérkőzést végigjátszotta, a legutóbbit a hétvégén már kihagyni kényszerült.