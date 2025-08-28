Amorim a negyedosztályú ellenfél elleni kupabúcsú után: A jobb csapat győzött!

Hatalmas meglepetés született a Ligakupa szerdai játéknapján, a Manchester United ugyanis a negyedosztályú Grimsby Town ellen búcsúzott a 32 közé jutásért vívott mérkőzésen.

A negyedik ligás Grimsby kétgólos előnyben volt, és megszerezhette volna a harmadikat is, de Bryan Mbeumo és Harry Maguire góljaival a Premier League-csapat döntetlenre mentette a mérkőzést. A maratoni tizenegyespárbajban előbb Matheus Cunha, majd Mbeumo hibázott, így a Grimsby ment tovább.

Ruben Amorim, a manchesteriek szakvezetője érthetően csalódott volt a kiesés után.

„A jobb csapat győzött, az amelyik egyedül a pályán volt. Szerintem eljutottunk egy határig, valamit változtatni kell. Egyáltalán nem voltunk lendületesek, elveszettnek tűntünk a pályán.”

A portugál szakember nyolc helyen változtatott a Fulham elleni hétvégi bajnokihoz képest, de a kezdő így is tele volt válogatott játékosokkal. Többek között az RB Leipzigtől szerződtetett Benjamin Sesko is először volt a kezdő tizenegy tagja.

„Elnézést kérek a szurkolóktól. Az én feladatom, hogy elemezzem, mi történt velünk, de ezután már a következő mérkőzésre kell figyelnünk.”

Amorim meglátása szerint jól játszottak az Arsenal ellen, és győzelmet érdemeltek volna a Fulham otthonában, ezzel teljesen ellentétes volt a Ligakupa-teljesítményük.

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Everton–Mansfield (III.) 2–0

Fulham–Bristol City (II.) 2–0

Oxford City (II.)–Brighton 0–6

Grimsby (IV.)–Manchester United 2–2 – tizenegyesekkel 12–11