Szűcs Kornél: Csendben teszem a dolgom, és keményen készülök a következő idényre

A kikötővárosi csapat a 23. helyen végzett a másodosztályban, így búcsúzott. A magyar játékos 39 meccsen lépett pályára az idényben több mint 3000 játékperccel, és mint mondta, előzetesen boldogan aláírta volna, hogy első légiós idényében ennyi lehetőséget kap.

„Sajnos télen belekerültünk egy olyan periódusba, amiből nem tudtunk kijönni, talán kicsit későn is ébredtünk. Ha tovább tartott volna a bajnokság, bennmaradunk. Ezzel együtt büszke vagyok arra, hogy az első külföldi idényemben így tudtam teljesíteni” – nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a Diósgyőrben nevelkedett Szűcs, aki tavaly nyáron szerződött a Kecskeméttől az angol klubhoz.

Felidézte, hogy örök emlék marad csapata számára az FA-kupában a két Premier League-ellenfél, a Brentford és a Liverpool kiejtése, valamint a Manchester City elleni összecsapás is, és reméli, hogy a következő idényben is kapnak majd első osztályú riválist. Arra a kérdésre, hogy melyik területen fejlődött a legtöbbet az elmúlt egy évben, a futballista azt válaszolta, hogy fizikailag és koncentrációban.

„Tudtam, hogy hová kerülök, ezért felkészültem rá, és egy-két hét alatt sikerült felvennem a tempót. A legtöbbet fizikailag fejlődtem és koncentrációban, itt az első perctől a végső sípszóig nagyon kiélezettek a meccsek” – fogalmazott. Szűcs az idény során két edző kezei alatt is dolgozott, Wayne Rooneyval és Miron Musliccsal is jó volt a kapcsolata, és sokat tanult mindkettőjüktől.

„Teljesen más a két edző és az általuk képviselt stílus, de örülök, hogy mindkettőhöz hamar tudtam alkalmazkodni. Mindkét szakember számított rám és bízott bennem, aminek nagyon örülök” – mondta. A védő most itthon pihen, de végzi a klub által kijelölt edzésprogramot, mozgásban van. A jövővel kapcsolatban azt mondta, Plymouthban kezdi el a felkészülést, bízik abban, hogy csapatával a feljutásért fognak küzdeni a League One-ban, és sikerül visszakerülniük a Championshipbe. A váltáson nem gondolkodik, hacsak nem jön egy olyan ajánlat, amely neki és a klubnak is előnyös – tette hozzá.

Szóba került a válogatott is – Szűcs eddig egyszer, tavaly ősszel, a bosnyákok elleni idegenbeli Nemzetek Ligája-mérkőzésen játszott csereként –, mint mondta, tudja, mit kell tennie ahhoz, hogy ismét meghívót kapjon Marco Rossi szövetségi kapitánytól. „Nyilván a folyamatos játék nagyon fontos, emellett a jó teljesítmény és a kiegyensúlyozottság. Bízom benne, hogy a következő idényben ezt hozni tudom, és biztos vagyok benne, hogy onnan is van út a válogatottba, ezt Schön Szabolcs és Callum Styles már bizonyította” – fogalmazott, hangsúlyozva: az a célja, hogy az idényrajtra olyan állapotba kerüljön, hogy klub- és akár válogatott szinten is helyt tudjon állni. A nemzeti csapattal kapcsolatban még kiemelte: a posztján nagyszerű, rutinos játékosok szerepelnek, de tudja, hogy az idő neki dolgozik, csendben teszi a dolgát, keményen készül, és biztos benne, hogy lesz még lehetősége bizonyítani.