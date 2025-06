Idényzáró légióskörkép: Szoboszlai több mutatóban az élen, de nem ő töltötte a legtöbb időt a pályán

♦ Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosként az első magyar labdarúgó lett, aki angol bajnoki címet nyert, ráadásul az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) rangsora alapján a kontinens legerősebb ligájában.

♦ Huszonegy éves szünet után történt meg újra, hogy magyar labdarúgó aranyérmes lett Európa öt legerősebb bajnokságának valamelyikében – ez előtte legutóbb 2004-ben id. Lisztes Krisztiánnak a német Werder Bremennel sikerült.

♦ Először fordult elő, hogy egy idényen belül az öt legerősebb európai bajnokság mindegyikében – az angol, a német, a francia, az olasz és a spanyol élvonalban – pályára lépett magyarországi születésű, vagy magyar válogatott labdarúgó, összesen 11-en. Az angol Premier League-ben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a német Bundesligában Dárdai Bence, Gulácsi Péter, Willi Orbán, Sallai Roland, Schäfer András, az olasz Serie A-ban Balogh Botond, a francia Ligue 1-ben Loic Nego, a spanyol La Ligában Nikitscher Tamás és Yaakobishvili Antal.

♦ Sallai Roland, a Galatasaray játékosa az első magyar futballista lett, aki egy idényben megnyerte a török bajnokságot (Süper Lig) és a Török Kupát. Török bajnoki címet korábban csak két magyarnak, Szalay Tibornak és Kuzman Józsefnek sikerült nyernie, 1967-ben a Besiktassal. Mindketten az 1956-os forradalom leverése után hagyták el Magyarországot. Török Kupa-győztesként Sallai a harmadik magyar, hiszen 1986-ban Tulipán Mihály a Bursasporral, majd 2023-ban Szalai Attila a Fenerbahcéval tudta elhódítani a serleget.

SALLAI-GÓLOK A GALATÁBAN (6-ból 5)



♦ Különleges a helyzete 18 éves Németh Hunor Vajknak, a dán Köbenhavn játékosa ugyanis végig a bajnoki aranyérmes klub első csapatával készült, négy Konferencialiga-meccsre, három bajnokira és két Dán Kupa-mérkőzésre be is nevezték, de nem cserélték be, hivatalos tétmeccsen még nem lépett pályára a felnőttcsapatban, az utánpótlásban szerepelt.

♦ Két olyan labdarúgó is volt, aki légiósként kezdte a 2024–2025-ös idényt, majd hazatérése után bajnoki címet szerzett a Ferencvárossal, Szalai Gábor és Gróf Dávid, míg Szappanos Péter Pakson kezdte az idényt, aztán Szaúd-Arábiába igazolt, tavasszal viszont már a tolnaiakkal nyert ismét Magyar Kupát, valamint az idényt Görögországban kezdő Ádám Martin is Magyar Kupa-győztes lett a Pakssal.

♦ Az idényt Csíkszeredában kezdő Makrai Gábor útja pedig azért érdekes, mert a román második vonalból tavaszra az NB II-be igazolt haza, majd a Kazincbarcika játékosként feljutást ünnepelhetett, miközben volt csapata, a Csíkszereda is feljutott a román első osztályba.

♦ A legtöbb tétmérkőzést klubjában Szoboszlai Dominik játszotta, 49-et (ez egyéni rekord számára, és ha ehhez a válogatott meccseket is hozzáadjuk, akkor 59 meccset kapunk, ami szintén egyéni csúcs számára egy évadon belül). Ezeken összesen 8 gólt szerzett és 9 asszisztot jegyzett, és mindkét mutatót tekintve az élre került a magyar légiósok közül. Igaz, a gólok számát tekintve négyes holtverseny alakult ki, hiszen a görög Volosz csatára, Koszta Márk, a lengyel Ruch Chorzów támadója, Novothny Soma és a szlovén Aluminijben játszó Tanyi Barnabás ugyancsak 8 találatig jutott – igaz, utóbbi kettő nem élvonalban, hanem másodosztályban érte el ezt a gólszámot.

SZOBOSZLAI A LIVERPOOLBAN, A 2024–2025-ÖS IDÉNYBEN

♦ A legtöbb időt az északír Premiershipben szereplő Gyollai Dániel töltötte a pályán, 4050 percet. A Glentoran hálóőrének még két mutatója érdemel említést, egyrészt, hogy 15 mérkőzést hozott le nullára, vagyis kapott gól nélkül, és így eggyel sikerült megelőznie az RB Leipzig kapusát, a Kicker által a posztján a Bundesliga legjobbjának választott Gulácsi Pétert, akinek 14 klubmeccsen maradt érintetlen a hálója. Másrészt Gyollai azt a bravúrt is végrehajtotta, hogy kapusként szerzett gólt: december közepén a Cliftonville elleni bajnokin a saját térfeléről (!) előre ívelt szabadrúgása kötött ki az ellenfél kapujában.

♦ Kerkez Milost, a Bournemouth bal oldali védőjét azért érdemes kiemelni, mert ő csapata mind a 38 mérkőzésén kezdőként lépett pályára a Premier League-ben, mindössze 5-ször cserélték le és így átlagban 88 percet töltött a pályán.

♦ Az idény során a legtöbb magyar légiós, hét a Csíkszeredában kapott szerepet, a szlovéniai NK Naftában hat, a felvidéki DAC-ban öt.

A KÜLFÖLDÖN, FELNŐTT ELSŐ VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN JÁTSZÓ MAGYAR VAGY MAGYAR VÁLOGATOTT, U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK SZEREPLÉSE A 2024–2025-ÖS IDÉNYBEN

A másodosztálynál alacsonyabb ligákban szereplő labdarúgók közül egyedül a válogatott Schön Szabolcs szerepel a felsorolásban.

ANGLIA

Premier League (I. osztály)

Hegyi Krisztián (West Ham United): 2 tétmérkőzés, 180 perc, átlag: 90 perc/mérkőzés, 1 kapott gól, 1 kapott gól nélküli mérkőzés. – A tavaszi idényben kölcsönben az NB I-es DVSC-ben szerepelt.

Kerkez Milos (Bournemouth): 41 tétmeccs, 3565 perc, átlag: 87 perc/meccs, 2 gól 6 gólpassz. Ebből a Premier League-ben: 38 meccs, 3342 perc, átlag: 88 perc/meccs, 2 gól 6 gólpassz.

Szoboszlai Dominik (Liverpool): 49 tétmeccs, 3429 perc, átlag: 70 perc/meccs, 8 gól, 9 gólpassz. Ebből a Premier League-ben: 36 meccs, 2497 perc, átlag: 69 perc/meccs, 6 gól, 7 gólpassz.

Championship (II. osztály)

Callum Styles (West Brom): 36 tétmeccs, 2764 perc, átlag: 77 perc/meccs, 3 gól, 1 gólpassz. Ebből a Championshipben: 34 meccs, 2613 perc, átlag: 77 perc/meccs, 3 gól, 1 gólpassz, ebből a Premier League 2-ben: 1 meccs, 61 perc, 0 gól, 0 gólpassz.

Tóth Balázs (Blackburn Rovers): 13 tétmeccs, 1170 perc, átlag: 90 perc/meccs, 15 kapott gól, 4 kapott gól nélküli meccs. Ebből a Championshipben: 6 meccs, 540 perc, átlag: 90 perc/meccs, 5 kapott gól, 2 kapott gól nélküli meccs, ebből a Premier League 2-ben: 1 meccs, 90 perc, 4 kapott gól, 0 kapott gól nélküli meccs. Az idény elején még az NB I-es Fehérvárban szerepelt.

Szűcs Kornél (Plymouth Argyle): 39 tétmeccs, 3026 perc, átlag: 78 perc/meccs, 0 gól 1 gólpassz. Ebből a Championshipben: 36 meccs, 2836 perc, 0 gól, 1 gólpassz. Az idény elején még az NB I-es KTE-ben szerepelt.

League One (III. osztály)

Schön Szabolcs (Bolton Wanderers): 44 tétmeccs, 2970 perc, átlag: 68 perc/meccs, 1 gól, 5 gólpassz. Ebből a League One-ban: 39 meccs, 2729 perc, átlag: 70 perc, 1 gól, 4 gólpassz. Az idény elején az akkor még NB I-es Fehérvárban szerepelt.

AUSZTRIA

Bundesliga (I. osztály)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien): 46 tétmeccs, 3997 perc, átlag: 87 perc/meccs, 3 gól, 3 gólpassz. Ebből a Bundesligában: 30 meccs, 2685 perc, átlag: 90 perc/meccs, 2 gól, 2 gólpassz.

Jánó Zétény (Grazer AK – kölcsönben a Red Bull Salzburg/Lieferingtől* – osztrák U17-es válogatott): 32 tétmeccs, 1876 perc, átlag: 59 perc/meccs, 7 gól, 3 gólpassz. Ebből a Bundesligában a Grazer AK-val: 14 meccs, 760 perc, átlag: 54 perc/meccs, 1 gól, 1 gólpassz, a 2. ligában az FC Lieferinggel 14 meccs, 860 perc, átlag: 61 perc/meccs, 3 gól, 1 gólpassz.

*Kettős játékengedéllyel a klub tartalék- vagy partnercsapatában szerepelhet.

Kleinheisler László (Grazer AK): 13 meccs a Bundesligában, 393 perc, átlag: 30 perc/meccs, 0 gól, 2 gólpassz.

2. Liga (II. osztály)

Tiefenbach Dániel (Bregenz): 29 tétmeccs, 2080 perc, átlag: 72 perc/meccs, 3 gól, 2 gólpassz. Ebből a 2. Ligában 26 meccs, 1886 perc, átlag: 72 perc/meccs, 3 gól, 2 gólpassz.

Hómann Huba (Lafnitz): 1 meccs, 45 perc, 0 gól, 0 gólpassz,.

Nagy Nikolasz Ticián (Lafnitz): 1 meccs, 29 perc, 0 gól, 0 gólpassz.

AZERBAJDZSÁN

Premier Liga

Tamás Márk (Neftci Baku): 8 tétmeccs, 671 perc, átlag: 84 perc/meccs, 0 gól, 1 gólpassz. Ebből a Premier Ligában 7 meccs, 581 perc, átlag: 83 perc/meccs, 0 gól, 1 gólpassz. Tavasszal a román Superligában szereplő Sepsi OSK játékosa volt – a statisztikáit lásd lejjebb.

BELGIUM

Jupiler Pro League (I. osztály)

Vancsa Zalán (KAA Gent): 4 tétmeccs, 249 perc, átlag: 62 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. Ebből a Jupiler Pro League-ben 2 meccs, 85 perc, átlag: 43 perc, 0 gól 0 gólpassz. – A tavaszi szezont a holland II. osztályú Rodában töltötte – a statisztikáit lásd lejjebb.

Szalai Attila (Standard Liege): 5 bajnoki, 334 perc, átlag: 67 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz.

CIPRUS

Cyprus League (I. osztály)

Gyurcsó Ádám (Anorthoszisz): 25 tétmeccs, 1252 perc, átlag: 50 perc/meccs, 4 gól, 4 gólpassz. Ebből a Cyprus League-ben 22 meccs, 1137 perc, átlag: 52 perc/meccs, 3 gól, 4 gólpassz.

Kecskés Ákos (AEL Limassol): 13 tétmeccs, 911 perc, átlag: 70 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. Ebből a Cyprus League-ben 10 meccs, 641 perc, átlag: 64 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. – Az idény elején még a Sepsi OSK játékosaként a román SuperLigában (I. osztály) szerepelt – a statisztikáit lásd lejjebb.

Lang Ádám (Ominia Nicosia): 7 tétmeccs, 374 perc, átlag: 53 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz. Ebből a Cyprus League-ben 4 meccs, 258 perc, átlag: 65 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz. – Tavasszal az NB I-ben, a DVSC-ben szerepelt.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS (I. osztály, 2025)

Gazdag Dániel (Philadelphia Union, majd Columbus Crew): 16 meccs, 1311 perc, átlag: 82 perc/meccs, 2 gól, 3 gólpassz. Ebből a Philadelphia Unionnal 6 meccs, 499 perc, átlag: 83 perc/meccs, 2 gól, 2 gólpassz, a Columbus Crew-val 10 meccs, 812 perc, átlag: 81 perc/meccs, 0 gól, 1 gólpassz.

Sallói Dániel (Sporting Kansas City): 20 tétmeccs, 1280 perc, átlag: 64 perc/meccs, 5 gól, 3 gólpassz. Ebből az MLS-ben 18 meccs, 1165 perc, átlag: 65 perc/meccs, 5 gól, 3 gólpassz.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership (I. osztály)

Gyollai Dániel (Glentoran): 44 tétmeccs, 4050 perc, átlag: 92 perc/meccs (hosszabbításos kupatalálkozók miatt), 1 lőtt gól (!), 46 kapott gól, 15 kapott gól nélküli meccs. Ebből a Premiershipben 38 meccs, 3420 perc, átlag: 90 perc/meccs, 1 lőtt gól (!), 39 kapott gól, 13 kapott gól nélküli meccs.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1 (I. osztály)

Loic Nego (Le Havre): 32 tétmeccs, 2554 perc, átlag: 80 perc/meccs, 0 gól, 1 gólpassz. Ebből a Ligue 1-ben 31 meccs, 2454 perc, átlag: 79 perc/meccs, 0 gól, 1 gólpassz.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga (I. osztály)

Kovács Dániel (Volosz): 22 tétmeccs, 1980 perc, 36 kapott gól, 4 kapott gól nélküli meccs. Ebből a Szuperligában 20 meccs, 33 kapott gól, 3 kapott gól nélküli meccs.

Koszta Márk (Volosz): 27 tétmeccs, 1779 perc, átlag: 66 perc/meccs, 8 gól, 3 gólpassz. Ebből a Szuperligában 24 meccs, 1564 perc/meccs, 5 gól, 3 gólpassz.

Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz): 9 tétmeccs, 564 perc, átlag: 63 perc/meccs, 2 gól, 0 gólpassz. Ebből a Szuperligában 8 meccs, 506 perc, átlag: 63 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. – A tavaszi idényben az NB I-es Paksban szerepelt.

Gróf Dávid (Levadiakosz): 8 bajnoki meccs, 720 perc, átlag: 90 perc/meccs, 15 kapott gól, 1 kapott gól nélküli meccs. Februártól az NB I-ben, a Ferencvárosban szerepelt.

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

Vancsa Zalán (Roda Kerkrade): 13 bajnoki meccs, 704 perc, átlag: 54 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa (I. osztály)

Baráth Péter (Raków): 25 bajnoki meccs, 622 perc, átlag: 25 perc/meccs, 2 gól, 2 gólpassz.

Division 1 (II. osztály)

Kiss Tamás (Wisla Kraków): 38 tétmeccs, 1667 perc, átlag: 44 perc/meccs, 4 gól, 1 gólpassz. Ebből a Division 1-ben 30 meccs, 1187 perc, átlag: 40 perc/meccs, 3 gól, 1 gólpassz

Novothny Soma (Ruch Chorzów): 32 tétmeccs, 2165 perc, átlag: 68 perc/meccs, 8 gól, 2 gólpassz. Ebből a Division 1-ben 28 meccs, 1913 perc, átlag: 68 perc/meccs, 7 gól, 1 gólpassz.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga (I. osztály)

Dárdai Bence (Wolfsburg): 25 tétmeccs, 1540 perc: átlag: 62 perc/meccs, 1 gól, 3 gólpassz. Ebből a Bundesliga 1.-ben 21 meccs, 1312 perc, átlag: 62 perc/meccs, 1 gól, 3 gólpassz.

Gulácsi Péter (RB Leipzig): 37 tétmeccs, 3262 perc, átlag: 88 perc/meccs, 53 kapott gól, 14 kapott gól nélküli meccs. Ebből a Bundesliga 1.-ben 30 meccs, 39 kapott gól, 14 kapott gól nélküli meccs.

Willi Orbán (RB Leipzig): 38 tétmeccs, 3394 perc, átlag: 89 perc/meccs, 5 gól, 1 gólpassz. Ebből a Bundesliga 1.-ben 25 meccs, 2224 perc, átlag: 89 perc/meccs, 5 gól, 0 gólpassz.

Sallai Roland (Freiburg): 2 bajnoki meccs, 45 perc, átlag: 23 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. 2024 szeptemberében a török Galatasaryhoz szerződött – a statisztikáit lásd lejjebb.

Schäfer András (Union Berlin): 28 tétmeccs, 1646 perc, átlag: 59 perc/meccs, 1 gól, 1 gólpassz. Ebből a Bundesliga 1.-ben 26 meccs, 1537 perc, átlag: 59 perc/meccs, 1 gól, 1 gólpassz.

2. Bundesliga (II. osztály)

Dárdai Márton (Hertha BSC): 33 tétmeccs, 2667 perc, átlag: 81 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. Ebből a Bundesliga 2.-ben 30 meccs, 2494, perc, átlag: 83 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz.

ifj. Dárdai Pál (Hertha BSC): 18 tétmeccs, 470 perc, átlag: 26 perc/meccs, 1 gól, 1 gólpassz. Ebből a Bundesliga 2.-ben 16 meccs, 444 perc, átlag: 28 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz.

Németh András (Preussen Münster): 21 tétmeccs, 1051 perc, átlag: 50 perc/meccs, 0 gól, 3 gólpassz. Ebből a Bundesliga 2.-ben 20 meccs, 990 perc, átlag: 50 perc/meccs, 0 gól, 3 gólpassz.

Szabó Levente (Eintracht Braunschweig): 28 tétmeccs, 1343 perc, átlag: 48 perc/meccs, 5 gól, 3 gólpassz. Ebből a Bundesliga 2.-ben 27 meccs, 1240 perc, átlag: 46 perc/meccs, 4 gól, 3 gólpassz.

OLASZORSZÁG

Serie A (I. osztály)

Balogh Botond (Parma): 30 tétmeccs, 2143 perc, átlag: 71 perc/meccs, 0 gól, 1 gólpassz. Ebből a Serie A-ban 29 meccs, 2053 perc, átlag: 71 perc/meccs, 0 gól, 1 gólpassz.

Serie B (II. osztály)

Nagy Ádám (Spezia): 35 tétmeccs, 2310 perc, átlag: 66 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. Ebből a Serie B-ben 34 meccs, 2292 perc, átlag: 67 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz.

ROMÁNIA

Superliga (I. osztály)

Zsóri Dániel (UTA Arad): 19 bajnoki meccs, 500 perc, átlag: 26 perc/meccs, 3 gól, 2 gólpassz.

Sigér Dávid (Sepsi OSK): 25 bajnoki meccs, 1161 perc, átlag: 46 perc/meccs, 1 gól, 1 gólpassz.

Tamás Márk (Sepsi OSK): 4 bajnoki meccs, 282 perc, átlag: 71 perc/meccs,1 gól, 0 gólpassz.

Kecskés Ákos (Sepsi OSK): 3 bajnoki meccs, 82 perc, átlag: 27 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz.

Varga Kevin (Sepsi OSK): 6 bajnoki meccs, 340 perc, átlag: 57 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz. Szeptembertől a török II. osztályú Ankaragücüben szerepelt – a statisztikáit lásd lejjebb.

Liga 2 (II. osztály)

Babati Benjámin (FK Csíkszereda): 31 tétmeccs, 1873 perc, átlag: 60 perc/meccs 7 gól, 7 gólpassz. Ebből a Liga2-ben 28 meccs, 1800 perc, átlag: 64 perc/meccs, 6 gól, 7 gólpassz.

Hegedűs János (FK Csíkszereda): 30 tétmeccs, 2499 perc, átlag: 83 perc/meccs, 1 gól, 1 gólpassz. Ebből a Liga2-ben 24 meccs, 2409 perc, átlag: 100 perc/meccs, 1 gól, 1 gólpassz.

Makrai Gábor (FK Csíkszereda): 15 tétmeccs, 278 perc, átlag: 19 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz. Ebből a Liga2-ben 12 meccs, 143 perc, átlag: 12 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz. Tavasszal az NB II-ben, a Kazincbarcikában szerepelt.

Nagy János (FK Csíkszereda): 14 tétmeccs, 452 perc, átlag: 32 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. Ebből a Liga2-ben 11 meccs, 207 perc, 19 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz.

Kelemen Dávid (FK Csíkszereda): 32 tétmeccs, 696 perc, átlag: 84 perc/meccs, 0 gól, 2 gólpassz. Ebből a Liga 2-ben 29 meccs, 2471 perc, átlag: 85 perc/meccs, 0 gól, 2 gólpassz.

Pintér Bence (FK Csíkszereda): 10 tétmeccs, 334 perc, átlag: 33 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. Ebből a Liga 2-ben 7 meccs, 98 perc, átlag: 14 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz.

Torvund Alexander (FK Csíkszereda): 29 tétmeccs, 1118 perc, átlag: 39 perc/meccs, 1 gól, 3 gólpassz. Ebből a Liga 2-ben 25 meccs, 1026 perc, átlag: 41 perc/meccs, 1 gól, 3 gólpassz.

SZAÚD-ARÁBIA

Saudi Pro League

Szappanos Péter (Al-Fateh): 18 tétmeccs, 1620 perc, átlag: 90 perc/meccs, 41 kapott gól, 1 kapott gól nélküli meccs. Ebből a Saudi Pro League-ben 17 meccs, 1530 perc, átlag: 90 perc, 39 kapott gól, 1 kapott gól nélküli meccs.

SPANYOLORSZÁG

La Liga (I. osztály)

Nikitscher Tamás (Real Valladolid): 13 bajnoki meccs, 855 perc, átlag: 66 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. – Ősszel még az NB I-es Kecskeméti TE-ben szerepelt.

Yaakobishvili Antal (FC Girona): 3 tétmeccs, 270 perc, átlag: 90 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. Ebből a La Ligában 1 meccs, 60 perc, 0 gól, 0 gólpassz.

SVÁJC

Super League (I. osztály)

Csoboth Kevin (St. Gallen): 42 tétmeccs, 1761 perc, átlag: 43 perc/meccs, 4 gól, 2 gólpassz. Ebből a Super League-ben: 31 meccs, 1271 perc, átlag:41 perc/meccs, 1 gól, 1 gólpassz.

Szalai Gábor (Lausanne): 3 tétmeccs, 125 perc, átlag: 42 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. Ebből a Super League-ben 2 meccs, 35 perc, átlag: 18 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. Szeptembertől az NB I-ben, a Ferencvárosban szerepelt.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan (I. osztály)

Csongvai Áron (AIK Stockholm): 15 tétmeccs, 1331 perc, átlag: 89 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz. Ebből az Allsvenskanban 12 meccs, 1075 perc, átlag: 90 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz. Ősszel még az NB I-ben, a Fehérvárban szerepelt.

SZERBIA

Szuperliga (I. osztály)

Sós Bence (Topolya): 32 tétmeccs, 767 perc, átlag: 24 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz. Ebből a Szuperligában 23 meccs, 585 perc, átlag: 25 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz.

SZLOVÁKIA

Niké Liga (I. osztály)

Bokros Szilárd (Kassa): 21 tétmeccs, 1240 perc, átlag: 59 perc/meccs, 2 gól, 1 gólpassz. Ebből a Niké Ligában 17 meccs, 1019 perc, átlag: 60 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz.

Bősze Levente (DAC): 18 tétmeccs, 600 perc perc, átlag: 33 perc/meccs, 1 gól, 2 gólpassz. Ebből a Niké Ligában 13 meccs, 307 perc, átlag: 24 perc/meccs, 0 gól, 1 gólpassz, a Somorjával a II. ligában 1 meccs, 45 perc, 0 gól, 0 gólpassz.

Csinger Márk (DAC): 15 tétmeccs, 1122 perc, átlag: 75 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz. Ebből a Niké Ligában 10 meccs, 817 perc, átlag: 82 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz, a Somorjával a II. ligában 2 meccs, 110 perc, 0 gól, 0 gólpassz.

Nagy Gergő (Komáromi FC): 14 tétmeccs, 756 perc, átlag: 54 perc/meccs, 0 gól, 1 gólpassz. Ebből a Niké Ligában 10 meccs, 485 perc, átlag: 49 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz.

Redzic Damir (DAC): 21 tétmeccs, 970 perc, átlag: 46 perc/meccs, 5 gól, 2 gólpassz. Ebből a Niké Ligában 17 meccs, 761 perc, átlag: 45 perc/meccs, 5 gól, 1 gólpassz.

Tuboly Máté (DAC): 28 tétmeccs, 1622 perc, átlag: 58 perc/meccs, 1 gól, 1 gólpassz. Ebből a Niké Ligában 22 meccs, 1276 perc, átlag: 58 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz, a Somorjával a II. ligában 1 meccs, 66 perc, 0 gól, 0 gólpassz.

Vitális Milán (DAC): 22 tétmeccs, 1408 perc, átlag: 64 perc/meccs, 3 gól, 2 gólpassz. Ebből a Niké Ligában 16 meccs, 1029 perc, átlag: 64 perc/meccs, 2 gól, 1 gólpassz. Tavasszal az NB I-ben, az ETO FC Győrben szerepelt.

SZLOVÉNIA

Prva Liga (I. osztály)

Csóka Dominik (NK Nafta): 25 tétmeccs, 1622 perc, átlag: 65 perc/meccs, 2 gól, 1 gólpassz. Ebből a Prva Ligában 22 meccs, 1392 perc, átlag: 62 perc/meccs, 0 gól, 1 gólpassz. Ősszel 1 mérkőzésen az NB I-ben, a ZTE-ben is szerepelt.

Dragóner Áron (NK Nafta): 32 tétmeccs, 2328 perc, átlag: 73 perc/meccs, 3 gól, 1 gólpassz. Ebből a Prva Ligában 30 meccs, 2148 perc, átlag: 72 perc/meccs, 3 gól, 1 gólpassz.

Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta): 36 tétmeccs, 1884 perc, átlag: 52 perc/meccs, 4 gól, 1 gólpassz. Ebből a Prva Ligában 33 meccs, 1629 perc, átlag: 49 perc/meccs, 3 gól, 0 gólpassz.

Klausz Milán (NK Nafta – kölcsönben a ZTE-től): 28 tétmeccs, 1662 perc, átlag: 59 perc/meccs, 6 gól, 0 gólpassz. Ebből a Prva Ligában 26 meccs, átlag: 59 perc/meccs, 5 gól, 0 gólpassz.

Komáromi György (NK Maribor): 23 tétmeccs, 914 perc, átlag: 40 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz. Ebből a Prva Ligában 20 meccs, 822 perc, átlag: 41 perc/meccs, 1 gól, 0 gólpassz. Az idényt az NB I-ben, a Puskás Akadémiában kezdte.

Senkó Zsombor (NK Nafta – kölcsönben a ZTE-től): 9 tétmeccs, 741 perc, átlag: 82 perc/meccs, 15 kapott gól, 2 kapott gól nélküli meccs. Ebből a Prva Ligában 7 meccs, 561 perc, átlag: 80 perc/meccs, 14 kapott gól, 1 kapott gól nélküli meccs.

Szalay Szabolcs (NK Nafta – kölcsönben a ZTE-től): 36 tétmeccs, 2494 perc, átlag: 69 perc/meccs, 3 gól, 5 gólpassz. Ebből a Prva Ligában 33 meccs, 2276 perc, átlag: 69 perc/meccs, 3 gól, 4 gólpassz.

Druga Liga (II. osztály)

Tanyi Barnabás (Aluminij): 31 tétmeccs, 2191 perc, átlag: 71 perc/meccs, 8 gól, 5 gólpassz. Ebből a Druga Ligában 29 meccs, 2087 perc, átlag: 72 perc/meccs, 8 gól, 5 gólpassz.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig (I. osztály)

Sallai Roland (Galatasaray): 33 tétmeccs, 2188 perc, átlag: 66 perc/meccs, 6 gól, 1 gólpassz. Ebből a Süper Ligben 27 meccs, 1725 perc, átlag: 64 perc/meccs, 2 gól, 1 gólpassz.

Mocsi Attila (Rizespor): 34 bajnoki meccs, 2921 perc, átlag: 86 perc/meccs, 0 gól, 0 gólpassz.

1. Lig (II. osztály)

Varga Kevin (Ankaragücü): 21 tétmeccs, 1475 perc, átlag: 70 perc/meccs, 3 gól, 1 gólpassz. Ebből az 1. Ligben 18 meccs, 1278 perc, átlag: 71 perc/meccs, 1 gól, 1 gólpassz.