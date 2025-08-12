Sportrádió

A Qarabag lesz a főtábláért az FTC ellenfele

2025.08.12. 19:50
Leandro Andrade állította be az 5–1-es végeredményt (Fotó: Getty Images, archív)
BL-selejtező Kady Borges Skendija Qarabag Ludogorec Bajnokok Ligája Ferencváros
Az azeri Qarabag lesz a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtező megnyerő Ferencváros ellenfele a kvalifikáció utolsó körében, az azeri csapat ugyanis az Észak-Macedóniában elért 1–0-s siker után kedden is legyőzte (5–1) a Shkëndiját, és továbbjutott.

Pedig a mérkőzés úgy indult, hogy izgalmas lesz, a tizedik percben ugyanis a Shkëndija szerzett vezetést. A szenegáli Fabrice Tamba gólja azt jelentette, hogy összesítésben kiegyenlített az északmacedón csapat. A vendégek reményei nagyjából tíz percig éltek, előbb Klisman Cake öngóljával egyenlített a Qarabag, míg a 18. percben a korábbi ferencvárosi Kady Borges megfordította az eredményt.

A Qarabag még két gólt szerzett az első félidőben, a 33. percben az azeri Nariman Ahundzade, a 41.-ben a montenegrói Marko Jankovics talált be, utóbbi 11-est értékesített.

A szünet után a zöld-foki-szigeteki Leandro Andrade is betalált, az ő góljával alakult ki az 5–1-es végeredmény, három perccel később pedig egy másik volt ferencvárosi, Samy Mmaee is beállt az azeri csapatba. Összesítésben 6–1-gyel, kettős győzelemmel lépett közelebb a BL-főtáblához a Qarabag, míg a Shkëndija az Európa-liga selejtezőjében folytatja – előbbi az FTC–Ludogorec párharc győztesével, vagyis a Ferencvárossal, utóbbi a magyar és a bolgár bajnok csatájának vesztesével, vagyis a Ludogoreccel találkozik.

A további párharcokon sem panaszkodhattunk a gólínségre, az FC Köbenhavn az első meccs svédországi gól nélküli döntetlenje után a visszavágón 5–0-ra lepofozta a Malmőt. A svédek legalább azzal vigasztalódhatnak, hogy nem kell sokáig utazniuk haza a vereség után, a két csapat stadionja között alig 40 kilométer a távolság – ez egyébként az európai kupaporondon a valaha volt legkisebb távolságú párharc két különböző ország csapatai között.

A nap egyik meglepetése volt, hogy a Fenerbahce 2–1-es hátrányból fordított a Feyenoord ellen, nem is akárhogy: a hollandok a 40. percben megszerezték a vezetést, és összesítésben már 3–1-re vezettek, a szünetre viszont török csapat fordított, és 3–3-as összesítssel mentek az öltözőbe a csapatok. A szünet után néhány perccel jött aztán a harmadik török találat, végül a 83. percben eldőlni látszott a párharc, amikor Juszuf en Nesziri belőtte a törökök negyedik találatát. Vatanabe Cujosi második gólja után az 5–2-es végeredményt Talisca állította be a 95. percben, s ezzel a törökök 6–4-es összesítéssel kerültek a playoffba.

A ciprusi Pafosz kapott gól nélkül jutott túl a Dinamo Kijeven, miután az első meccsen aratott 1–0-s győzelem után a visszavágót 2–0-ra nyerte. Győzött a cseh Plzen is, de a továbbjutásnak a skót Rangers örülhetett, miután az első meccsen aratott 3–0-s győzelemből származó előny kitartott, s belefért, 2–1-re kikapjon Csehországban a glasgow-i csapat. Kettős győzelemmel ment tovább a belga Bruges, a salzburgi 1–0 után hazai pályán 3–2-re győzött a belga bajnok.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Qarabag (azeri)–Shkëndija (északmacedón) 5–1
Továbbjutott: a Qarabag, 6–1-gyel.
FC Köbenhavn (dán)–Malmö (svéd) 5–0
Továbbjutott: az FC Köbenhavn, 5–0-val.
Fenerbahce (török)–Feyenoord (holland) 5–2
Továbbjutott: a Fenerbahce, 6–4-gyel.
Pafosz (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0
Továbbjutott: a Pafosz, 3–0-val.
Plzen (cseh)–Rangers (skót) 2–1
Továbbjutott: a Rangers, 4–2-vel.
FC Bruges (belga)–Salzburg (osztrák) 3–2
Továbbjutott: az FC Bruges, 4–2-vel.
Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) 3–0 
Továbbjutott: a Ferencváros, 3–0-val.

KÉSŐBB
20.15: Slovan Bratislava (szlovák)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Benfica (portugál)–Nice (francia)

 

