Armand Duplantis világcsúccsal nyerte meg a rúdugrást a Gyulai Memorialon!

Az idei Gyulai Memorial egyik leghosszabb versenyét a férfiak rúdugrása hozta, majdnem három órán keresztül zajlott, ám mindenképpen megérte a várakozást, hiszen a svéd Armand Duplantis fantasztikus új világcsúcsot állított fel a végén. A verseny elején a hazai szurkolók még Böndör Mártonnak szoríthattak a minél jobb eredményért, ám ő három sikeres ugrás után az 572-vel már nem bírt el, másodikként szállt ki, hetedik lett.

A végén a görög Emmanuil Karalisz késztette harcra Duplantist, aki a 611 cm átvitelével lényegében megnyerte a versenyt: a görög két rontott kísérlet után 616-on már nem próbálkozott. A svéd viszont úgy döntött, megpróbálkozik a világcsúccsal, és 629-re állíttatta a lécet. Először még leverte, másodikra viszont már sikerrel járt: mától 629 centiméter a férfi rúdugrás világcsúcsa.

Duplantis pályafutása során 13. alkalommal ugrott világcsúcsot, az előző, 628-as rekordját szinte napra pontosan két hónapja Stockholmban ugrotta.

DUPLANTIS ÚJ VILÁGCSÚCSA

GYULAI ISTVÁN MEMORIAL

FÉRFI RÚDUGRÁS

1. Armand Duplantis (svéd) 629 cm – új világcsúcs (régi: Duplantis 628, 2025)

2. Emmanuil Karalisz (görög) 602

3. Kurtis Marshall (ausztrál) 582

...7. Böndör Márton 567